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Все про:Іран (259) Конгрес США (357) резолюція (211) США (5919) Трамп (2077)

 Палата представників США підтримала обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану

Палата представників США більшістю голосів ухвалила резолюцію, що обмежує військові повноваження президента США Дональда Трампа щодо Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У ході голосування більшість законодавців підтримала резолюцію, яка наказує президенту припинити військові дії з Іраном, якщо тільки Конгрес не дасть на це спеціального дозволу або США не зіткнуться з "неминучим збройним нападом".

Ухвалений документ не має сили закону і не буде спрямований на підпис президентові в разі прийняття Сенатом.

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Раніше речниця Палати представників заявила, що у членів Конгресу є серйозні побоювання з приводу рішення адміністрації президента почати військові дії проти Ірану і відсутності в неї стратегії просування вперед.

"Минулого тижня адміністрація Трампа провела провокаційний і непропорційний військовий авіаудар по високопоставлених іранських військових чиновниках. Адміністрація ухвалила це рішення, не порадившись із Конгресом. Ця акція поставила під загрозу наших військовослужбовців, дипломатів та інших осіб, ризикуючи викликати серйозну ескалацію напруженості у відносинах з Іраном. Відтоді президент ясно дав зрозуміти, що у нього немає послідовної стратегії із гарантування безпеки американського народу, досягненню деескалації відносин з Іраном і забезпечення стабільності в регіоні", - підкреслила речниця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169101
 
   
 Топ коментарі
 
Леваки, толерасты и трусы таки погубят Америку...., да...
Вот где та воинственная Америка смелых и сильных людей... которой она была когда то?
Стыдно читать...

"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Источник: https://censor.net.ua/n3169101
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Імпічмент Трампу, а ще краще в дурку цього "слугу народу". І чим швидше, тим краще. Буде там на пару з Монікою Оманською дуетом на роялі грати та сусідів по палаті розважатимуть
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Получается этим самым высокопоставленным можно отдавать приказы на обстрелы , теракты и т.д, а их трогать нельзя. Вы ещё там выразите соболезнования и . и гневно осудите Трампа за то что он отправил в ад хороших , белых и пушистых парней.
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ця фізична і моральна потвора завдала людській цивілівзації страшенної шкоди
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Імпічмент Трампу, а ще краще в дурку цього "слугу народу". І чим швидше, тим краще. Буде там на пару з Монікою Оманською дуетом на роялі грати та сусідів по палаті розважатимуть
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та да - Трам не толераст бабама, не лярди наліком засилає хворим на голову иуллам, а хуфрить їх, ось лівачки й заскавчали.
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Леваки, толерасты и трусы таки погубят Америку...., да...
Вот где та воинственная Америка смелых и сильных людей... которой она была когда то?
Стыдно читать...

"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Источник: https://censor.net.ua/n3169101
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Я бы посмотрел, как бы ты умничал, если бы в многочисленном списке жертв деяний этого кровавого генерала были твои родные и близкие.
Также я очень хочу видеть твоё возмущение по поводу убийства какого-то российского вояки высокого ранга, ответственного за Иловайск и/или Дебальцево. Будешь также возмущаться?
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Кровавого генерала мочить надо было?
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А что ты хотел, чтобы американцы там делали? Пошли воевать против Ассада? Американцы туда пришли воевать с ИГИЛом, а не Ассадом. Как могли помогали оппозиции, но она оказалось не такой сильной.

Никакого шантажа не было: Штаты предоставляют помощь Украине и не хотят, чтобы она попала в руки коррупционеров. Трамп имеет полное право потребовать расследований коррупционных дел, которые шантажом закрыл папередник.
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Получается этим самым высокопоставленным можно отдавать приказы на обстрелы , теракты и т.д, а их трогать нельзя. Вы ещё там выразите соболезнования и . и гневно осудите Трампа за то что он отправил в ад хороших , белых и пушистых парней.
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именно...
представляю как сейчас пляшут от радости после этого заявления террористы на высоких гос.должностях..
они поняли, что этим заявлением им выдали охранную грамоту...
а ведь после того удара они начали ссать за свои жизни посылая простых моджахедов и шахидов на смерть...
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Да какой нафик конфликт.Грохнул бы Трамп еще человек пять таких высокопоставленных, побегали бы бородатые , покричали , пустили бы еще пяток ракет по пустыне , задавили бы на похоронах еще человек 200 и на этом закончили бы свою страшную месть.
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Кремлеботы смешные - что бы ни случилось, пытаются всех убедить в обратном )))))
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ну там одни пеллози, омары и сандерсы (упаси господь от ето коммуняки-миллионера) - нихт удивилова....
всем не бояться - ослиные демпонты )))
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Кремль недарма допомагав Трампу очолити США.
***** так і працює- він скрізь розставляє своїх резидентів.
З Україною в 2014 промашка у нього вийшла, але в 2019 помилку він виправив.
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Корисні ідійоти допомогли. По приколу.
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Ні. Не по приколу. Абсолютна більшість виборців Зеленського з тих, кого я знаю, голосували не за Зеленського- а за повернення в радянський союз.
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Попутного їм вітру і совкове щастя назустріч.

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Палата представителей США - не Конгрес...
кацапье, запахните роты и не нойте...
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устаканилось все вроде уже - как по мне, дядька тупо в запое и искал к кому же *********, а тут блин, мой коммент за "Палата представителей США - не Конгрес..." - для пьаного придурка самое то...
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Ну, если без переходов на личности, то всё абсолютно верно
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В палате представителей большинство - демократы. А они любому будут жопу лизать, лишь бы Трампа скинуть. Мразь хуже аятолл...
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ето все, как и импичмент - понты и не более.
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(цитата) у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения впередИсточник: https://censor.net.ua/n3169101

Почему б не исходить из этого? Отсутствие плана и варианта плана, это так по-чапаевски с шашкой наголо...
Кстати, тут носитель дохлой белки на обесцвеченной тыкве сходен с вовкой-клоуном. У того тоже не было плана. Один только голоборотьковский сценарий и юзик с шифиром, багдасиком и бакановым в рукаве... о, сивуху забыл... вот это план! Вот это стратегия! Очень сродни трумпу
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Гаспада, а вас не смущает, что трамп шарахнул по иранскому генералу, а в результате пострадали невинные украинцы и иранцы??
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не смущает. Только смущает что он не довел свое дело до конца и не уничтожил всех террористов. Теперь мир ждет ядерная война в которой погибнут уже десятки миллионов людей.
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яркий пример того, что оружие идиоту доверять нельзя... заметьте, на другом полюсе сидит другой ядерный идиот, потихоньку впадающий в плоскостопие, маразм и импотенцию, всеми силами пытающийся доказать свою ГеБешную мускулинность...
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А що роблять американські солдати в Іраку, досі шукають хімічну зброю, чи їм ще мало пограбувань і вбивств?
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Воюють з ІГ. А тебе до не цікавить, що роблять расєйські зольдати в ЦАР, Сирії, на Донбасі, в Лівії? А ті ж самі іранці що поробляють в Сирії та Іраку? Палата представників США підтримала обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану - Цензор.НЕТ 2524 Хлєбі шчі, ватка, і слухай Салавьйова. Тобі з твоїм зомбі-баченням ********* світу тільки на срувесні відписуватись) Палата представників США підтримала обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану - Цензор.НЕТ 8332
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Дебилы *баные дерьмократы. Сосутся вечно с комуняками и террористами пока те на ноги не станут и не прольют реки крови. Обезьяна Обама, который получил нобелевскую премию мира уже насосался что за его правление погибло больше полумиллиона людей и миллионы беженцев бродят по миру покинув свои дома убегая от войны.
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«Где Рим и Карфаген? Где Византия? Где Египет? Они, они, некогда великие государства? Где Корея, чье смертельное рыдание так и не было услышано миром? Они развалились, разрушились, погибли, превратились в прах, пепел. А почему? Да все по той же причине - беспечность, боязнь применить железный кулак против пацифизма, коммунизма: история доказала, что некогда великие нации, которые пренебрегли своей национальной обороной, исчезли», - из выступления Макартура перед выпускниками университета в Питтсбурге, 1930-е годы
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