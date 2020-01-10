 Палата представників США підтримала обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У ході голосування більшість законодавців підтримала резолюцію, яка наказує президенту припинити військові дії з Іраном, якщо тільки Конгрес не дасть на це спеціального дозволу або США не зіткнуться з "неминучим збройним нападом".
Ухвалений документ не має сили закону і не буде спрямований на підпис президентові в разі прийняття Сенатом.
Раніше речниця Палати представників заявила, що у членів Конгресу є серйозні побоювання з приводу рішення адміністрації президента почати військові дії проти Ірану і відсутності в неї стратегії просування вперед.
"Минулого тижня адміністрація Трампа провела провокаційний і непропорційний військовий авіаудар по високопоставлених іранських військових чиновниках. Адміністрація ухвалила це рішення, не порадившись із Конгресом. Ця акція поставила під загрозу наших військовослужбовців, дипломатів та інших осіб, ризикуючи викликати серйозну ескалацію напруженості у відносинах з Іраном. Відтоді президент ясно дав зрозуміти, що у нього немає послідовної стратегії із гарантування безпеки американського народу, досягненню деескалації відносин з Іраном і забезпечення стабільності в регіоні", - підкреслила речниця.
Вот где та воинственная Америка смелых и сильных людей... которой она была когда то?
Стыдно читать...
"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Источник: https://censor.net.ua/n3169101
Также я очень хочу видеть твоё возмущение по поводу убийства какого-то российского вояки высокого ранга, ответственного за Иловайск и/или Дебальцево. Будешь также возмущаться?
Никакого шантажа не было: Штаты предоставляют помощь Украине и не хотят, чтобы она попала в руки коррупционеров. Трамп имеет полное право потребовать расследований коррупционных дел, которые шантажом закрыл папередник.
представляю как сейчас пляшут от радости после этого заявления террористы на высоких гос.должностях..
они поняли, что этим заявлением им выдали охранную грамоту...
а ведь после того удара они начали ссать за свои жизни посылая простых моджахедов и шахидов на смерть...
всем не бояться - ослиные демпонты )))
***** так і працює- він скрізь розставляє своїх резидентів.
З Україною в 2014 промашка у нього вийшла, але в 2019 помилку він виправив.
кацапье, запахните роты и не нойте...
Почему б не исходить из этого? Отсутствие плана и варианта плана, это так по-чапаевски с шашкой наголо...
Кстати, тут носитель дохлой белки на обесцвеченной тыкве сходен с вовкой-клоуном. У того тоже не было плана. Один только голоборотьковский сценарий и юзик с шифиром, багдасиком и бакановым в рукаве... о, сивуху забыл... вот это план! Вот это стратегия! Очень сродни трумпу