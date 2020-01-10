 Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив один із розслідувачів групи Bellingcat Крісто Грозєв у своєму Twitter.
"Спробував вирахувати можливе місце запуску. Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг вирахувати кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - зазначив він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
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Пруфлинк
Але враховуючи, що це був літак українських авіаліній і загинули там також і українські громадяни - Україна зобов'язана добитись проведення справжнього розслідування та встановлення справжніх причин цієї катастрофи.
ПС. У мене цікаве запитання - а персонал на ракетній базі поблизу Тегерану, звідки був запуск, іранський чи все ж там росіяни (можливо частково) обслуговують ?????? Ракети то їхні.
Що більш схоже на правду.
Просто КАКАЯ РАЗНИЦА что случилось с самолетом!?
Уже есть видео попадания ракеты в самолёт.
Уже Трамп сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Уже Трюдо сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Но наша бубочка - не Трамп и не Трюдо! Он в эти ваши экспромты не верит! Ему нужен четкий сценарий, продакшн, дубль, ещё дубль, а покажи, как я получился? Нет, надо переснимать, у меня тут подбородок недостаточно мужественен. Кто писал сценарий? Кто это писал, я вас спрашиваю? Что это за слово? А вот это? А значит оно что? А ударение где?
Падажите, он обязательно что-то скажет. Как только с локацией для записи разберётся, нужна ж трагическая пробежка, с орбитрека не снимешь, тут нужны дубы-великаны и чтобы осинки на фоне трепетно шелестели. Как нет листьев? Приклеить! Срочно! Где костюмер? Почему мой гольфик не отглажен? Нация ждёт обращение своего отца к народу! У нас осталось часов 15-17, поспешим, да. Дорожка, где моя дорожка?..
Алла Комарова
Лише факти, порівняти та зробити висновок може кожен самостійно.
Отже, Канада наполягатиме на безпосередній участі своїх представників в розслідування катастрофи з літаком PS 752. Навіть відсутність прямих дипломатичних стосунків їх не зупиняє і вони будуть звертатись до міжнародних партнерів. Такою була заява Трюдо.
Українцям намагаються пояснити, що комісія з розслідування цієї катастрофи є виключно прерогативою Ірану. Таким був зміст повідомлень МЗС та МВС.
Нагадаю, що після збиття МН 17 Україна виступила з ініціативою створення міжнародної комісії з розслідування збиття боїнгу. До речі, суд в справі відбуватиметься в березні цього року, попри видачу ключового свідка Цемаха Росії чинною владою.
Iryna Friz
КВНщикюрист!
приблизне місце пуску ракет:
https://www.google.com.ua/maps/@35.5554721,50.9057177,495m/data=!3m1!1e3?hl=en
приблизне місце влучання першої ракети:
https://www.google.com.ua/maps/@35.5015245,50.92786,4721m/data=!3m1!1e3?hl=en
приблизне місце падіння літака
https://www.google.com.ua/maps/@35.5590713,51.1041466,381m/data=!3m1!1e3?hl=en