 Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив один із розслідувачів групи Bellingcat Крісто Грозєв у своєму Twitter.

"Спробував вирахувати можливе місце запуску. Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг вирахувати кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN



Фото: Twitter/Грозєв

Читайте: Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.