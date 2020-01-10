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 Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG. ФОТО

Ракета, яка могла збити пасажирський лайнер авіакомпанії МАУ в Ірані, можливо, була випущена із секретної іранської військової бази IRSG.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив один із розслідувачів групи Bellingcat Крісто Грозєв у своєму Twitter.

"Спробував вирахувати можливе місце запуску. Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг вирахувати кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - зазначив він.

Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN

Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG 02
Фото: Twitter/Грозєв

Читайте: Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169100
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь канадцы такое на тормозах не спустят. Американцев нет, а на бесхребетную Европу надежд вообще нет.
На нашего Дужедякула я вообще молчу!
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Запустили з кремля. Важливо не звідки злетіла ракета. Важливо, хто керував.
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Не исключено, что ПВОшники, запускавшие ракеты, там были из козломордии.
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Одна попала в Боїнга , а друга , фото якої виставлялось і на "Цензорі" , попала на землю . Для кацапських ракет таке є прийнятним . Але Іран , певно за порадою кремля , діє за московським сценарієм "настамнєт" . Це йому обійдеться набагато більшими втратами ніж іизнання власної помилки . Але радниками в нього кацапи які мають великий досвід в "настамнєт" і "етонєми" .
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Правильний переклад:
Офіційні особи США впевнені, що Іран збив пасажирський літак
Американська розвідка показала 2 запуски прямо перед вибухом літака
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Странная закономерность, где убийства, всякие пакости, конфликты, бардак - везде торчит бородатая козлиная морда. Не Китай, не Индия, не Испания, Италия, даже не Англия и т. д.
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Ну все, якщо Bellingcat "встановила місце", це означає одне - ніякого розслідування не буде, а буде така політично ангажована лажа як і з малайзійським "Боїнгом" на Донбасі.
Але враховуючи, що це був літак українських авіаліній і загинули там також і українські громадяни - Україна зобов'язана добитись проведення справжнього розслідування та встановлення справжніх причин цієї катастрофи.
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Да нет, Ирану проще признать ошибку, чем Пуйлy, у которого ихтамнету.
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Для чого підкреслені червоним сопла двигунів? Що це доводить?
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Ну підкреслював не я. Я просто перепостив фото. А людина, яка це зробила (підкреслила), просто очевидно натякала на схожість (чи абсолютну ідентичність) модифікацій ТОРу, якими були вражені обидва літаки.
ПС. У мене цікаве запитання - а персонал на ракетній базі поблизу Тегерану, звідки був запуск, іранський чи все ж там росіяни (можливо частково) обслуговують ?????? Ракети то їхні.
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случайные отдыхающие, приехали на шпили в тегеране посмотреть.
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А на "Прямому" супер єксперт врирав, що це неможливо, бо сам був там і там гори. Навязував те, що є неправдою. Скоріше всього наш літак влупила якась ЗРК Ірану, там же не всі нажимають одну кнопку. Який один офіцер пальнув, тим більше літак появився в небі після нанесення ракетного удару по базам США і вони чекали "ответки", жвіжок працює не як кацапський, а як американський і спеціалісти там не американські. Що вони побачать на моніторах кацапні? Саме головне, що смертоносна зброя мусульманських держав російська. І ця зброя (ПРК) не збивають військові літаки, а як правило тільки виключно пасажирські літаки.
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А може піндоси очікували продовження ракетного удару і помилившись збили цього літака?
Що більш схоже на правду.
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Більше схоже на правду, що ти мордвинський тролляка
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Там відстань трохи завелика для американських ПВО
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Формула Дякулы Оманскького?))))
Просто КАКАЯ РАЗНИЦА что случилось с самолетом!?
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Он там с Ираном торгуется, что ли?

Уже есть видео попадания ракеты в самолёт.

Уже Трамп сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Уже Трюдо сказал, что наш самолёт сбили ракетой.

Но наша бубочка - не Трамп и не Трюдо! Он в эти ваши экспромты не верит! Ему нужен четкий сценарий, продакшн, дубль, ещё дубль, а покажи, как я получился? Нет, надо переснимать, у меня тут подбородок недостаточно мужественен. Кто писал сценарий? Кто это писал, я вас спрашиваю? Что это за слово? А вот это? А значит оно что? А ударение где?

Падажите, он обязательно что-то скажет. Как только с локацией для записи разберётся, нужна ж трагическая пробежка, с орбитрека не снимешь, тут нужны дубы-великаны и чтобы осинки на фоне трепетно шелестели. Как нет листьев? Приклеить! Срочно! Где костюмер? Почему мой гольфик не отглажен? Нация ждёт обращение своего отца к народу! У нас осталось часов 15-17, поспешим, да. Дорожка, где моя дорожка?..
Алла Комарова
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Різниця є

Лише факти, порівняти та зробити висновок може кожен самостійно.
Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG - Цензор.НЕТ 2853
Отже, Канада наполягатиме на безпосередній участі своїх представників в розслідування катастрофи з літаком PS 752. Навіть відсутність прямих дипломатичних стосунків їх не зупиняє і вони будуть звертатись до міжнародних партнерів. Такою була заява Трюдо.

Українцям намагаються пояснити, що комісія з розслідування цієї катастрофи є виключно прерогативою Ірану. Таким був зміст повідомлень МЗС та МВС.

Нагадаю, що після збиття МН 17 Україна виступила з ініціативою створення міжнародної комісії з розслідування збиття боїнгу. До речі, суд в справі відбуватиметься в березні цього року, попри видачу ключового свідка Цемаха Росії чинною владою.
Iryna Friz
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Да Вы что, Бубочка пять лет изучал юриспруденцию, а Трюдо - два года английскую литературу и два - инженерное дело. Бубочка - дипломированный КВНщик юрист!
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Ну, если делал пироксилин, это, скорее, неорганика. С остальным, как всегда, согласен. С прошедшими тебя, Яр. Здоровья и еще раз здоровья.
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новогоднее поздравление вашему бубочки от хйла Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG - Цензор.НЕТ 530
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Я в цьому і не сумнівався, що ці іранці сбили самолет ще і відео виклали усього падіння...
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Ну це тому, що пересічні іранці більш людяні та співчутливі за пересічного мордвина
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на окраине Паранда, южнее места сьемки. Как раз на линии взлетной полосы аеропорта, есть насыпь, возвышенность. Очень удачное место для размещения пзрк. А в направлении, полета борта, за городом, в поле, что то похожее на военный обьект.
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Это не ПЗРК - ПЗРК бы разрушило двигатель, а двигатели относительно целые.
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