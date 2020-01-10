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Все про:Держдепартамент США (533) Іран (259) НАТО (2211) США (5919) Столтенберг Єнс (446) ІДІЛ (224) Помпео (180)

 Помпео і Столтенберг домовилися про участь НАТО в глобальній коаліції проти ІД, - Держдеп

Держсекретар США Майк Помпео і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови домовилися про участь НАТО в керованій США міжнародній коаліції проти ІД (заборонена в РФ терористична структура).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив американський Держдепартамент у п'ятницю.

"Помпео і Столтенберг засудили дестабілізаційні насильницькі дії Ірану, і зазначили, що як і раніше прихильні протидії міжнародному тероризму, зокрема за допомогою участі НАТО в глобальній коаліції з розгрому ІД і навчальних місіях в Іраку та Афганістані", - йдеться в поширеному Держдепом повідомленні.

Помпео "повторив заклик президента Трампа про більш активну участь НАТО в близькосхідному врегулюванні, співрозмовники погодилися, що НАТО може зробити більший внесок до регіональної безпеки і боротьби з міжнародним тероризмом", наголосив Держдеп.

Також читайте: Розширити на Близький Схід і перейменувати в НАТОБС, - Трамп пропонує НАТО зміни

У розмові також зачіпалася тема завдання Іраном ракетних ударів по американських військових базах в Іраку і "загроз, які Іран становить для регіону".

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном події на Близькому Сході, ситуацію в регіоні та роль НАТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169099
 
 
 Топ коментарі
 
"ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура)" - это, вообще, украинский ресурс или мы теперь часть южного федерального округа?
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что это за заголовок, при чем здесь "запрещенная в роисе"? Это что за калька из запоребрика?
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это кроме прочего говорит о качестве украинской журналистики - приводить цитаты кацапосми это за гранью. Неужели нет западных источников?
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что это за заголовок, при чем здесь "запрещенная в роисе"? Это что за калька из запоребрика?
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Это лишь то, что Интерфак говорит ротом *****.
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это кроме прочего говорит о качестве украинской журналистики - приводить цитаты кацапосми это за гранью. Неужели нет западных источников?
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Цензор же вроде как на Террорашке забанен))
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То же самое здесь
09.01.20 20:01

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп
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секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы договорились об участии НАТО в руководимой США международной коалиции против ИГ (созданная и финансируемая РФ террористическая структура).---------------------Как вам такая цитата?Источник: https://censor.net.ua/n3169099
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осудили, отметили, привержены, затронули - вроде пока все...
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с етими политиканцами можно разговаривать одними глаголами...
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А Помпео и Столтенберг не хотят просто не стрелять по ИГ? Не хотят взять пример с зеленой Шмаркли? Где она кстати сейчас? Скорбит где-то?

Помпео и Столтенберг договорились об участии НАТО в глобальной коалиции против ИГ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1637
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Нужно было еще Миротворца Оманского пригласить. Он же сейчас по классификации Мендель и мировому влиянию - первый политик в Мире.

Помпео и Столтенберг договорились об участии НАТО в глобальной коалиции против ИГ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3680
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"ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура)" - это, вообще, украинский ресурс или мы теперь часть южного федерального округа?
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ето уже прокол номер 2 на самом деле...
вчера такое же было....
перепечатка кацапских новостей - ой не гуд, Цензор, ой не гуд...
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