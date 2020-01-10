 Помпео і Столтенберг домовилися про участь НАТО в глобальній коаліції проти ІД, - Держдеп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив американський Держдепартамент у п'ятницю.

"Помпео і Столтенберг засудили дестабілізаційні насильницькі дії Ірану, і зазначили, що як і раніше прихильні протидії міжнародному тероризму, зокрема за допомогою участі НАТО в глобальній коаліції з розгрому ІД і навчальних місіях в Іраку та Афганістані", - йдеться в поширеному Держдепом повідомленні.

Помпео "повторив заклик президента Трампа про більш активну участь НАТО в близькосхідному врегулюванні, співрозмовники погодилися, що НАТО може зробити більший внесок до регіональної безпеки і боротьби з міжнародним тероризмом", наголосив Держдеп.

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У розмові також зачіпалася тема завдання Іраном ракетних ударів по американських військових базах в Іраку і "загроз, які Іран становить для регіону".

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном події на Близькому Сході, ситуацію в регіоні та роль НАТО