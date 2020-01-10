 Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, п'ять обстрілів по позиціях Об'єднаних сил було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Водяне - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Невельського - із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Пісків - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Красногорівки - зі стрілецької зброї.

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Також з автоматичних гранатометів і ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Учора, 9 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

"Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників поряд із Мар'їнкою, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання" Схід ". Втрат з нашого боку немає", - повідомили в пресцентрі ОС.