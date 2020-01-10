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 Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN

Іран випадково збив український пасажирський літак авіакомпанії МАУ двома ракетами російського виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело CNN.

За словами американського чиновника, ракети належали до класу "земля-повітря".

У США дотримуються думки, що в літак влучили випадково.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169097
 
   
 Топ коментарі
 
А шо по этому поводу говорит Дужедякула Оманский - Буковельский?
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Переживаю за нашого бубунчика: чи зможе він таке вимовити?
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путін покусав іранську владу: їм весь світ каже, що ракетою збили, а вони "настамнєт"
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Відчувається почерк паРаші щось подібне по збитому Ту-154 над орним морем, коли КуЧмо взяв на Україну вину збитого Ту-154. Але потім виявилось, що наша ракета не могла збити.
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Системи ППО працюють в автоматичному режимі. Алгоритми пишуться під певні ситуації. Могла система перплутати образ Боїнга з крилатою ракетою? Запросто! Якщо код писали москалі.Для них існує лише два самольоти - кукурудзяник, та ІЛ путіна.
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В той день аеропорт працював у звичайному режимі. Десятки пасажирських літаків в т.ч. боїнгів. Але ракети влучили лише в літак МАУ. Так що версія про збій систем ППО принаймі нелогічна.
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ти єврей? це "праща довида" та "Іджіс" можуть на повному автоматі працювати, але не совкові с-200-300 и різні "БУК-и", "БУБ-и"? "квадрати".
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Навіть якщо система розпізнала Боїнг, то він підлягав знищенню. СУ, МІГи, ТУ, Іли - не підлягають. А Боїнг - однозначно прописаний в системі, як ціль для знишення. А з пасажирами, той Боїнг, чи з розвідувальним обладнанням, розбиратися часу немає.
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А ти не допускаєш що український літак каци збили спеціально?
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Запросто. Але... Путін занадто задружив із янелохом. Чи московський карлик просто встромляє дружбану ножа в спину? Машинально. Інстинкт такий.
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Какая разніца, чьєй ракєтай пафстанци сбілі самальот?
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Шкода, що не в той літак "випадково" влучили рашистські ракети.
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Стріляти 2 ракетами чисто кацапська технологія.
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це норм технологія, бо гарантії враження ніхто не дасть, навіть "Петриот", або навіть "Залізний Купол" . завжди запускають по дві ракети, якщо нема РЕБ навіть, ок?
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Залізний купол випускає вже одну ракету (хоча раніше також було дві).
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ну так г*Споди, там - Технології, а на Рашці, пам.ятаєш - датчики кретини на заводі в ракету молотком та ще й не тим боком "запілілі"
я х.з.,. як так, але кацапи ще й не те можуть. о, або просверлив дурень зайву діру і епоксидкою замастив Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN - Цензор.НЕТ 9774 я реально не повірив що таке мона вичудити....
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Не знаю як інші, але ще при совку ми завжди стріляли двома по безпілотному літаку. Пілотований літак летів позаду його і направляв на нас. Я був оператором РЛС кругового огляду і видавав ЦУ на станцію керування ракетами в яку з двох цілей потрібно влучити.
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а, ок.
там ше, ну, вже в Україні, забороняли виїзд на 3 роки щось. типу "таємниця" - знайомий служив, правда навіть не знав на чому(с-20, 300?), типу теж радіолокація, оператор, типу "коди таємні"(я сміявся - у нас навіть міністри оборони були з фсб, а тут.... "коди совкової РЛС РАПТОВО таємні" Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN - Цензор.НЕТ 9858 )
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ну просто капец сколько случайностей. случайно Янелох вместо Буковели оказался в Омане. случайно туда же прилетели стерхи на бомбардире. случайно ******* двумя ракетами из Тора в прокацапском Иране. случайно стерхи (с Янелохом?) улетели мертвечуковским суперджетом обратно, который (суперджет) случайно вернулся в Киев. а бомбардир, на котором летели стерхи из мацквабада случайно прилетел в Киев на сутки позже.
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...... ну не верю я в такой цинизм..... хотя, так как не верю и в Яхве, то да - бывало и не такое. один Чингисхан чего только стоит - Великий, крепкий, мужественный восточный мужик. Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN - Цензор.НЕТ 3851
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і збили саме Український літак,знову співпадіння?
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Зе-зе будет молчать до последнего - кабы чего не вышло... Проститутская позиция.
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Это взвешенная позиция - не быть втянутыми в чужую войну. Они-то не спешат нам на помощь решать нашу войну и не помогают стереть агрессора в порошок, не освобождают захваченный Крым. Здесь каждое слово имеет последствия возможно и для будущего всей планеты
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Он есть президент страны владельца авиакомпании. И должен первым говорить о новых данных. Наверное Вы вместе с ним не догадываетесь, что шаурму кушать на камеру не единственная его обязанность)
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Говорить могут эксперты, сми могут высказывать свои гипотезы, мы можем здесь поговорить- но президент Украины не может ничего говорить без веских аргументов. Правильно Зе делает. Это именно тот случай, когда молчание-золото.
PS Задолбали со своей шаурмой и роялем. Ну , реально , хватит уже тупить про одно и то же.
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Если Вас что то Задолбало - то это Ваша личная проблема - занимайтесь ею. А я высказываю свое мнение. Вашу позицию к роялю я ПОНЯЛ)))
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Подсветка ракеты комплекса ТОР с корабля ЧМ, базирующегося в оккупированном Крыму,
которая привела к убийству граждан Канады и Британии - хороший повод для
НАТО повторить Крымскую Войну и вытекающие последствия для Скрепной.

По редутам, скрепныя! Иран вам в помощь. Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN - Цензор.НЕТ 363
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" Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN"
А вот если бы намеренно сбили одной ракетой американского производства, то грех был бы невелик.
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Украина должна выждать официальных результатов расследования. Чтоб не было так, что Иран стёрли или обложили санкциями навечно, а оказалось , что это ошибка и была другая , условно третья , причина падения самолета.
Хотя с самого начала напрашивалась мысль о Рашке, которая , если что-то случилось мерзкого, то всегда без вариантов - это работа кремлевских скотов.

Предыдущий Боинг они сбили тоже не со своей территории.
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Тут всё же похоже на то, что участие россии в инциденте ограничится фактом производства ракет.
Самолёт збили буквально через несколько часов после атаки Ирана на американские базы. Все силы ПВО были в максимальной боевой готовности. Проще говоря, сидели на изжоге и ждали ответки. Далее сумма роковых факторов: страх, рукожопость, бардак и нескоординированность действий между структурами управления воздушным пространством и военными.
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может оно и так, но если человек дал обезьяне гранату, то кто винить в последствиях - человека, обезьяну или гранату?

Если нет вины Пуйла -
присмотрись получше,
и увидешь за кустом
КГБешны уши.
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В каком часов поясе они живут, что разница полтора часа?????
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Есть такие страны где полтора часа разница с соседними (не один или два часа, если вы это имеете ввиду). Например, я когда летала в Индию, тоже удивилась. Страна большая, сделано для того чтобы по всей стране было одно время. Сейчас с Киевом разница три с половиной часа.
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17 августа 2010 года иранские средства ПВО сбили в районе Бушерской АЭС истребитель собственных ВВС F-4 «Фантом». Самолёт по неизвестным причинам вошёл в 20-километровую запретную зону вокруг АЭС. Пилоту и штурману удалось катапультироваться.
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в мережі є відео, яке доводить, що Боінг збили.
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Дваждьі случайно попасть єто как?
Что у них там творится в голове, если они стреляют прямо около гражданского действующего аеропорта?
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Иран случайно сбил украинский пассажирский самолет...

Звучит, как,- Маша случайно забеременела. Она не хотела. Просто так получилось...
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Вам напомнить, как сбили в октябре 2001 года Ту-154 рейса SBI1812 над Черным морем?
Неужели не случайно? Преднамеренно?
Иногда надо думать перед тем, как что-то сказать.
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Обстріл ТУ-154 був спланований рашкою, пуск синхронізували з укранськими навчальними стрільбами. Мета - знищення шести конкретних пасажирів. Цілком в стилі нквд.
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Петля Хусейна? Или всё же Черенок Муаммара? Ваши ставки, панове.
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на палю так на палю.

Из моего творчества 2014 года:

Поставим в Украине
в каждом дворе
памятник Путину -
"Вор на коле"!


Пусть каждый узнает,
глядя на Влада,
что ждёт в Украине
чекистского гада.
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На первом фото крыло имеет бледно-желтый окрас на втором такого нет, на первом фото от конуса сразу обгоревшая часть, на второй такого нету.
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смисл виділення червоним сопла двигуна? Що це доводить чи це просто для понту?
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Клоун бобка с ****** сдружился, вот ***** самолёт и сбило по-дружбе.
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Російські ракети (металобрухт) тільки і збиває пасажирські літаки. Проти точної новітньої зброї США і Ізраїлю - це нфімий металобрухт. Але кацапи продали всім арабським країнам таку зброю і ніхто їм нічого не предявляє. Всі терористи озброєні виключно "калашами" та іншою російською зброєю. Бізнес на крові мирного населення Планети.
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Якщо припустити наявність помилки, то єдиною можливою помилкою може бути тільки помилка в об'єкті: або збили не той літак, або вважали, що то ракета. Але у будь-якому випадку постріл був навмисний. І зараз доцільно встановити осіб, що причетні до пуску ракет, доки вони ще живі.
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СМИ назвали причину новогоднего отдыха Зеленского в Омане.- Причиной является открытие офшорной компании в форме LLC (Limited liability company - компания с ограниченной ответственностью) в Омане, которое стоит порядка 20 000 евро, что позволяет открыть счёт в местном банке. По местному законодательству для LLC намного меньше требований по раскрытию информации и требований относительно правил корпоративного управления, чем для акционерного общества.

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Если бы попала ракета земля-воздух в двигатель самолета, тогда бы самолёт взорвался в воздухе - в крыле топливо. Если бы была ракета типа Бука, тогда был бы также взрыв в воздухе и самолёт рухнул сразу же. Удивительно, но эти видео очевидцев «ракеты» странные - вы стоите рано утром, ещё ночь, и снимаете на смартфон чёрное небо - ну, от нехрен вам делать - и вдруг прямо в кадр попадает такое событие как полёт ракеты! Удивительные чудеса встречаются в жизни, не так ли?
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Почитай оригинал твиттера Bellingcat там эти вопросы давно отвечены, заодно и английский подучишь.
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Ватники опять накосячили.Не тот самолёт сбили.Не МАУ самолёт это должен быть.Это должен быть самолёт соседа чуть южнее,которого поддерживают пиндосы.Там война началась бы с большой долей вероятности.
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Там де якісь теракти з літаками виглядають, чи то ноги, чи руки, чи вуха, чи зброя московитів. Скрізь вони мають свій бруд і ніколи їх не засуджують, бо бояться ядерної дубини, яку вони забрали у українців. Ця нечисть і сатана тільки на цьому і живе і після терактів сує свою морду для вирішення конфліктів.
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Сбить гражданский самолёт-хороший повод предотвратить ответный удар американскими ракетами по Ирану после его атаки американских баз. Американцы бы ударили-их бы и обвинили,мол пуляют и вот рЫзультат! А сбить самолёт всякими ДРГ "Вагнер",который в Иране как дома- отличное решение для кацапов. Но Сбивать Люфтганзу-стрёмно! А украинский борт -самое то.
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