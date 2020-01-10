 Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело CNN.
За словами американського чиновника, ракети належали до класу "земля-повітря".
У США дотримуються думки, що в літак влучили випадково.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
я х.з.,. як так, але кацапи ще й не те можуть. о, або просверлив дурень зайву діру і епоксидкою замастив я реально не повірив що таке мона вичудити....
там ше, ну, вже в Україні, забороняли виїзд на 3 роки щось. типу "таємниця" - знайомий служив, правда навіть не знав на чому(с-20, 300?), типу теж радіолокація, оператор, типу "коди таємні"(я сміявся - у нас навіть міністри оборони були з фсб, а тут.... "коди совкової РЛС РАПТОВО таємні" )
PS Задолбали со своей шаурмой и роялем. Ну , реально , хватит уже тупить про одно и то же.
которая привела к убийству граждан Канады и Британии - хороший повод для
НАТО повторить Крымскую Войну и вытекающие последствия для Скрепной.
По редутам, скрепныя! Иран вам в помощь.
А вот если бы намеренно сбили одной ракетой американского производства, то грех был бы невелик.
Хотя с самого начала напрашивалась мысль о Рашке, которая , если что-то случилось мерзкого, то всегда без вариантов - это работа кремлевских скотов.
Предыдущий Боинг они сбили тоже не со своей территории.
Самолёт збили буквально через несколько часов после атаки Ирана на американские базы. Все силы ПВО были в максимальной боевой готовности. Проще говоря, сидели на изжоге и ждали ответки. Далее сумма роковых факторов: страх, рукожопость, бардак и нескоординированность действий между структурами управления воздушным пространством и военными.
Если нет вины Пуйла -
присмотрись получше,
и увидешь за кустом
КГБешны уши.
Что у них там творится в голове, если они стреляют прямо около гражданского действующего аеропорта?
Звучит, как,- Маша случайно забеременела. Она не хотела. Просто так получилось...
Неужели не случайно? Преднамеренно?
Иногда надо думать перед тем, как что-то сказать.
Из моего творчества 2014 года:
Поставим в Украине
в каждом дворе
памятник Путину -
"Вор на коле"!
Пусть каждый узнает,
глядя на Влада,
что ждёт в Украине
чекистского гада.