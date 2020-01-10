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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (418) Іран (259) Boeing (18)

 Розслідування катастрофи буде проведено за правилами ІКАО - до нього допустять Вoeing та МАУ, - Іран

Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що Іран почав розслідування причин катастрофи українського літака відповідно до міжнародних стандартів і правил Міжнародної організації цивільної авіації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє іракське офіційне агентство ИРНА.

Мусаві відповів на версії катастрофи, які поширюються "західними джерелами".

Він сказав, що Україна як власник літака і компанія Boeing як її виробник були запрошені для участі в розслідуваннях.

Висловивши співчуття родинам загиблих, він сказав, що Ісламська Республіка Іран вітає присутність експертів із країн, громадяни яких загинули внаслідок аварії.

Також читайте: Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169096
 
 
 Топ коментарі
 
Лубянские спецы закончат работу с самописцами, обломками, телами и допустят всех кто захочет. У ФСБ на такой случай есть чёткий план как со Смоленском и МН17. У них на все случаи и ситуации готовы люди, мероприятия и тексты говорящим головам в СМИ.
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"Итак, уже практически ясно, что Иран сбил позавчера украинский самолёт. Умышленно или по ошибке - дело десятое. Главное: очередной диктаторский режим, жаждущий противостоять цивилизованному миру, в очередной же раз ударил по ни в чём не повинным людям. Все эти режимы одинаковы."
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Вот что подзатыльник животворящий делает. Еще бы бубочке поддали, чтобы соображал получше и побыстрее.
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И пэдроту пенделя дать,шоб не совал свой пятак куда не просят.И плечо своё не "подставлял".
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Должен же кто-то и о имидже страны заботиться, пока бубочка со страху в Омане обделался. И по самое "нихочу" завравшись, только через сутки домой дошкандыбал.
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"порох уже...год,та каокой там год?! два нє прі дєлах" В ҐБР хай іде.Там єго ждут
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Вот когда портновские холуи хоть что-нибудь конкретное накопают или состряпают -- тогда и пойдет. А пока Портного самого в Панаме в суде ждут. А следователей ГБР тут суды ждут, но они пока что сами от повесток усиленно ныкаются.
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Так і було. Кляті зрадники хотіли з Ірану і Росії звалити вину на українських пілотів та технічний персонал.
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"Итак, уже практически ясно, что Иран сбил позавчера украинский самолёт. Умышленно или по ошибке - дело десятое. Главное: очередной диктаторский режим, жаждущий противостоять цивилизованному миру, в очередной же раз ударил по ни в чём не повинным людям. Все эти режимы одинаковы."
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Свого часу українська (чи не українська) ракета над Чорним морем збила пасажирський літак, Україна теж виморожувалась до останнього. Що дивного, що теж саме робить Іран!?
Після вбивства Сулеймані було зрозуміло що будь якої миті в Ірані можуть початись "нештатні" ситуації. Тож це в першу чергу ризик МАУ і пасажирів які за таких умов погодились летіти.
У нас кожного місяця на дорогах "Боїнг" трупів, і мінімум пять "Боїнгів" покалічених але цим чомусь ніхто особливо не париться, хоча це події прогнозовані і зекономити як мінімум один "Боїнг" трупів можна без особливих проблем. Достатньо лише почати садити толстошеевих, шуфриляток, омельченків, меладзів і решту "елітної" шушвалі!
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"Україна теж виморожувалась до останнього"
Ага, бо збили кацапи, а кучмо прийняв провину на Україну, не знаю що там йому ***** затиснуло у лещата.
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Вітер з кацапії що таку кремлівську хєрню несе ?
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Бубочке подзатыльники к сожалению не помогут...там соображалки нет...от слова совсем...
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Лубянские спецы закончат работу с самописцами, обломками, телами и допустят всех кто захочет. У ФСБ на такой случай есть чёткий план как со Смоленском и МН17. У них на все случаи и ситуации готовы люди, мероприятия и тексты говорящим головам в СМИ.
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Не думаю что из тел можно убрать шрапнель. По Смоленску как раз делалось все чтобы не передавать обломки и прочее.
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Зачем вынимать элементы БЧ ракеты если можно скрыть/убрать/уничтожить повреждённые части тел, предоставлять комиссии всё равно надо, целиком или частями. Сейчас трудятся все заинтересованные люди, сегодня во вражеских СМИ будет куча передач, репортажей и "экспертов" отстаивающих позицию Ирана и рашки соответственно, ну и естественно попыткии и предложения помощи чтобы влезть росиянцам в расследование.
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Не думаю что это реально будет сделать. К тому же будут съемки со спутников. К счастью срусские в мировом масштабе зулусы по технике и реально против них весь цивилизованный мир. Кроме того, я уже писал, Иран очень заинтересован в сотрудничестве с Украиной в авиасфере. Самый реальный сценарий - списать на боевиков со срусским оружием. Ну поглядим.
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Боевики!?, в окрестностях Тегерана с ЗРК?😂
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Мусави ответил на версии катастрофы, который распространяются "западными источниками". Источник: https://censor.net.ua/n3169096
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і шо он атвєтіл???
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После того как с самописцев стерли всю информацию , теперь допустят к ним специалистов . Чалмоголовые убийцы , платите компенсацию родственникам погибших . Так как сделал Боинг в Африке - миллиарды долларов .
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класс, премьер Канады говорит, что Иран сбил наш самолет, а чyть позднее, наша зелибоба благодарит иранского президента за сотрyдничество.
сопля тyпая и где оно сyтки пропадало?
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Кажуть, що з Медведчуком літав до Москви по відкати за газоаий транзит.
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на сайтах президентів інших країн, громадяни яких загинули,- оперативна інфа друкується майже кожного часу...а в нас- нуль...цей лошак ніяк не виспиться після відпочинку і вся його шобла? В черговий раз соромно за таку "працю" цієї зеленої ОПи!!!
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Что за бред. Сайт президента не новостной ресурс. Какая там инфа может печататься кроме заявлений и действий президента?
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Заходим на сайт bellingcat.com читаем заключение специалистов. Картина маслом.
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Тут уже весь бред с двигателями,дронами и прочей ересью отпадает 100%
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На сайте bellingcat в настройках есть русскоязычный вариант расследования.
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Bellingcat не делает вывод о том, кто запустил. Они только заключают, что видео не является поддельным.
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Шоколадні троліки бажають, щоб Президент робив так, як хоче їх убогий синочолий підер.
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где пропадал клоyн сyтки и за что благодарил президента Ирана, когда было yже известно, что персы сбили наш самолет, не пояснишь зеленый?
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Благодарит за допуск наших спецов. Тогда как и сейчас официально еще ничерта не известно.Да если и случайно сбили то что обьявим войну ирану?
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на 90% ты знаешь кто виновен и благодаришь убийцу, отлично.
так никто и не ответил, где пропадал наш президент сyтки и он сам помалкивает, передоз кокса или на масквy таки летал?
надеюсь не второй вариант.
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Який клоун? Ти в цирку ? А я цирк не люблю. Подобається стрільба. Зелений то хто? Ти? Чи ти мене образити намагаєшся?
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кто такой синочолий ***** и шоколаднi тролiки?
все ты понял.
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Швейка ображай , не ображай ніякого ефекту . Закон Данінга - Крюгера .
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Записи стрерли с черных ящиков и понты лепят!
Все по методичкам московии.
Отработано на президентском польском борту...
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І що тобі в цьому не подобається? КОнкретно.
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А що мені в цьому може подобатись? Що спочатку ця пародія на президента цілу добу шлялась невідомо де, а потім, приїхавши х... знає звідки, він виражає подяку президентові Ірана за збиття нашого літака? І це після заяв Трюдо, Трампа і Джонсона про те, що наш літак було збито іранською ракетою російського походження. Дякую. Самі жеріть це лайно, ЗЕбіли.
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"Выразив соболезнования семьям погибших, он сказал, что Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, граждане которых погибли в результате аварии."
Циничные ублюдки. На самом деле они в этот момент спешат уничтожить доказательства своего преступления.


Eliot Higgins@EliotHiggins "Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным. # PS752"
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если там уже все забульдозерено, можно и пригласить и поприветствовать...
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наверное и черный ящик под пресс засyнyли, ведь показать хотят.
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какой то срач от "соболезнующих" Украине аятолл...
слова с делами расходятся, шо не состыкуешь - отсюда и вопросов тьма.
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Аятоллы, почему ящики втихаря сами вскрыли?
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никогда ето расследование не будет произведено по правилам ИКАО
или там просто по человечески.
все произошло на территории государства-террориста.
есть огромнеешее подозрение, шо оно к етому причастно.
все шо можно было бульдозерами закопать они закопали,
все шо можно было уничтожить в черных ящиках - вскрыто и уничтожено.
мы сейчас о чем, панове?
о справедливости или о тихо замять и забыть?
бо ето две разные карты...
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