 Розслідування катастрофи буде проведено за правилами ІКАО - до нього допустять Вoeing та МАУ, - Іран

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє іракське офіційне агентство ИРНА.

Мусаві відповів на версії катастрофи, які поширюються "західними джерелами".

Він сказав, що Україна як власник літака і компанія Boeing як її виробник були запрошені для участі в розслідуваннях.

Висловивши співчуття родинам загиблих, він сказав, що Ісламська Республіка Іран вітає присутність експертів із країн, громадяни яких загинули внаслідок аварії.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.