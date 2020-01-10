 Розслідування катастрофи буде проведено за правилами ІКАО - до нього допустять Вoeing та МАУ, - Іран

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє іракське офіційне агентство ИРНА.
Мусаві відповів на версії катастрофи, які поширюються "західними джерелами".
Він сказав, що Україна як власник літака і компанія Boeing як її виробник були запрошені для участі в розслідуваннях.
Висловивши співчуття родинам загиблих, він сказав, що Ісламська Республіка Іран вітає присутність експертів із країн, громадяни яких загинули внаслідок аварії.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Після вбивства Сулеймані було зрозуміло що будь якої миті в Ірані можуть початись "нештатні" ситуації. Тож це в першу чергу ризик МАУ і пасажирів які за таких умов погодились летіти.
У нас кожного місяця на дорогах "Боїнг" трупів, і мінімум пять "Боїнгів" покалічених але цим чомусь ніхто особливо не париться, хоча це події прогнозовані і зекономити як мінімум один "Боїнг" трупів можна без особливих проблем. Достатньо лише почати садити толстошеевих, шуфриляток, омельченків, меладзів і решту "елітної" шушвалі!
Ага, бо збили кацапи, а кучмо прийняв провину на Україну, не знаю що там йому ***** затиснуло у лещата.
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і шо он атвєтіл???
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сопля тyпая и где оно сyтки пропадало?
так никто и не ответил, где пропадал наш президент сyтки и он сам помалкивает, передоз кокса или на масквy таки летал?
надеюсь не второй вариант.
все ты понял.
Все по методичкам московии.
Отработано на президентском польском борту...
Циничные ублюдки. На самом деле они в этот момент спешат уничтожить доказательства своего преступления.
Eliot Higgins@EliotHiggins "Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным. # PS752"
слова с делами расходятся, шо не состыкуешь - отсюда и вопросов тьма.
или там просто по человечески.
все произошло на территории государства-террориста.
есть огромнеешее подозрение, шо оно к етому причастно.
все шо можно было бульдозерами закопать они закопали,
все шо можно было уничтожить в черных ящиках - вскрыто и уничтожено.
мы сейчас о чем, панове?
о справедливости или о тихо замять и забыть?
бо ето две разные карты...