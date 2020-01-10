 Після трагедії до нас звернулися десятки волонтерів-психологів, які надали неоціненну допомогу родичам жертв та екіпажам авіакомпанії, - МАУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила компанія у фейсбуці.
"У ці важкі дні неоцінену допомогу нам надають волонтери-психологи. МАУ дуже вдячна лікарям душ за миттєвий відгук. Та ще більше - за готовність попри все рятувати від ран, страшніших за фізичні. Від учора і весь цей час професійні фахівці самовіддано допомагають сім’ям загиблих членів екіпажу та пасажирів PS752", - розповіли в МАУ.
У компанії повідомили, що після звістки про трагедію до них звернулися понад 50 волонтерів, які прагнули фахово допомогти усім постраждалим.
"У ці дні окрему увагу приділено психологічній роботі з екіпажами авіакомпанії. У приміщенні передпольотного брифінгу екіпажів чергують як професійні психологи на волонтерських засадах, так і бортпровідники-інструктори, які пройшли спеціальну психологічну підготовку. Робота психологів із співробітниками авіакомпанії триватиме і надалі, допоки в цьому буде потреба", - запевнили в МАУ.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
А прєзєдєнт вітає агресора з Новим Роком!
то вроде многие в "реанимации" забывши выключиться...
може уже пора завязывать с бухаловом, сгорите же?
а млин, тут же еще старый новый год! - беспросветно....
а вы бухайте и дальше - **** праздники....
кому б это еще надо было? у нас что есть кто-то , кто подумает-вспомнит о этом?
спасибо Люди!!!! за участие, за соболезнование, за разделенное горе....за цветы у портретов..
(ведь сутки...целые сутки... это все была только людская инициатива...пока официоз чесал... что-то чтоб придумать отбрешки преЗЕ.ло и другим отдыхающим...а за скорбящих и потерявших.. не вспомнили... не подумали... забыли.... это потом уже их пригласили на.. аудиенцию )
"...весь цей час професійні фахівці самовіддано допомагають сім'ям загиблих членів екіпажу та пасажирів PS752..."
я х.ею с этого цирка...