 Після трагедії до нас звернулися десятки волонтерів-психологів, які надали неоціненну допомогу родичам жертв та екіпажам авіакомпанії, - МАУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила компанія у фейсбуці.

"У ці важкі дні неоцінену допомогу нам надають волонтери-психологи. МАУ дуже вдячна лікарям душ за миттєвий відгук. Та ще більше - за готовність попри все рятувати від ран, страшніших за фізичні. Від учора і весь цей час професійні фахівці самовіддано допомагають сім’ям загиблих членів екіпажу та пасажирів PS752", - розповіли в МАУ.

У компанії повідомили, що після звістки про трагедію до них звернулися понад 50 волонтерів, які прагнули фахово допомогти усім постраждалим.

"У ці дні окрему увагу приділено психологічній роботі з екіпажами авіакомпанії. У приміщенні передпольотного брифінгу екіпажів чергують як професійні психологи на волонтерських засадах, так і бортпровідники-інструктори, які пройшли спеціальну психологічну підготовку. Робота психологів із співробітниками авіакомпанії триватиме і надалі, допоки в цьому буде потреба", - запевнили в МАУ.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.