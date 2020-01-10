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Все про:Іран (259) чорна скринька (7)

 Бортові самописці дуже пошкоджені, - Іран готовий передати чорні скриньки фахівцям у Канаді чи Франції, якщо не зможе сам зчитати інформацію

Бортові самописці українського літака МАУ дуже пошкоджені, якщо іранські фахівці не зможуть отримати з них інформацію, Тегеран готовий передати чорні скриньки експертам із Франції чи Канади.

Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, Іран має можливості для розшифровки бортових самописців, але вони дуже пошкоджені. Також над цим працюють українські експерти.

"Українські авіаційні експерти прибули сьогодні (9 січня. - Ред.) у Тегеран. Від завтра вони почнуть декодувати дані", - сказав чиновник.

Однак, якщо зусиль Ірану та України буде недостатньо, Тегеран передасть чорні скриньки Франції чи Канаді, які мають необхідні технології та досвід для такої роботи.

Зазначимо, що ця заява прозвучала до брифінгу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, на якому він заявив, що український літак біля Тегерана, за даними розвідки, збила іранська ракета.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169093
 
 
 Топ коментарі
 
знаєш, все ж таки краще Канаді, навіть нехай Франції...
Коли зебіли зняли Петра - в нас інша система влади. Прокасапська система в нас... Зараз - "ручне управління" навіть експертами. Згадай, що звиздять експерти в справі вбивства Шеремета...
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Ти передав би скриньки країні в яких президент - маріонетка зєлєньский?
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Кацапские рукожопы уже все подправили.
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писал уже вчера под какой то новостью на ету тему.
была передача, интервью с бывшим кацапским пилотом, одним из тех,
кто грохнул корейский Боинг в 1983.
деда старенький, деде уже все по фляжке, но он рассказывал как совки тогда,
найдя черные ящики с того Боинга, переписывали (расшифровывали типа)
переговоры кацапских истрибиных летчиков - включили електобритву (типа шум турбин) и записали тот диалог, который им был нужен.
смешно и противно одновременно...
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Уже самописцы повредили? Чалмоголовые ватники , отдайте самописцы Боингу . Он вам их расшифрует .

...
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Украине нельзя ящики передавать. Зеленский моментально обменяет их на 3 шлюхи и 4 таксиста из "плена Дамбаса".
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Ну канешна: если смогут прочитать записи из ящиков, то не отдадут, а скажут всему миру что там. Ну а если они нечитаемы, то можно и Канаде и кому угодно отдать...
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Бортовые самописцы очень повреждены,
шо то часто про бортовые самописцы от Ирана,
а если принять во внимание, шо они в них уже влезли своими ластами и там поколупались,
то многие вопросы отпадают...
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Что за хрень? Автор хоть смотрел технические условия на современные черные ящики, это же не древние Ту или Илы, а недавно произведенный Боинг.
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Кроме черных ящиков нигде не фиксируется. У нас же спутники везде все онлайн, может полет и переговоры фиксируется как то помимо ящиков? Пассажиры мобилы отключают и то не всегда.
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Если сам не сможет считать информацию- тогда готов передать. А если сможет то значит ящики еще мало повреждены. Тогда передавать не стоит.
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А какая инфа в тех ящиках может быть?, когда шарахнули ракетой, там вгновенная смерть, и пикнуть никто не успел, были бы неполадки, пилоты хоть что то бы успели сообщить.
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а, ну понятно. их случайно переехали бульдозером случайные туристы.
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Вже мабуть пошкодили (знищили записи про збиття), і передають. А чому самі туди лізли без комісії?
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Иран сначала заявил что ни в коем случае не передаст черные ящики разбившегося самолета Украине и компании Boeing, и не передал. А вот после того как бортовые самописцы ожидаемо стали очень повреждены. И после этого Иран уже готов передать черные ящики специалистам в Украине, Канаде или Франции, если не сможет сам считать повреждённых ним же чёрных ящиков информацию ,которую уже точно что не сможет рашифровать и считать совершенно никто в мире.
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