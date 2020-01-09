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 Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном

МЗС Ірану попросив країни, що володіють інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном, поділитися відповідними даними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що його країна вітає участь у розслідуванні катастрофи українського Boeing представників тих держав, чиї громадяни стали жертвами трагедії.

"Ісламська Республіка Іран вітає присутність експертів з країн, чиї громадяни загинули у страшній катастрофі", - йдеться в тексті повідомлення дипвідомства в Telegram.

Дивіться також: Опубліковано можливе відео влучання ракети в лайнер МАУ. ВIДЕО

Крім того, Мусаві звернувся до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, а також урядів інших країн, які мають інформацію про подію, з проханням поділитися нею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169092
 
 
 Топ коментарі
 
дурака включили... чувствуется школа параши...
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зеленский молчит потому что украинских спецслужб не существует. и в иране их нет. зеле элементарно некому доложить.
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та и не такие уж то были и Абрамсы - B-2 на гусеницах.
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Та какие Абрамсы, шо вы выдумываете. Это была "Черная пантера", правнучка "Белого тигра". Пи "Звезда" писала об этом...... https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503221649-7sr5.htm
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и апачи скальпировали попочленцев только вот он них корова убежала Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 4426
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после фоток с аб по которой лупили рокетами бармалеи а луплиили они типо ноно рокетами то уж точность просто вызывает смех
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И мексиканцы из Австралии. Верхом на кенгуру, кенгсиканский батальон назывались. Сущие звери, своих кенгуров русскоязычными младенцами кормили. В трусиках. Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 7796
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вчера Иран лупанул на 30 лямов вечно живых президентов США рокет по аб США Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 7877 на выходе- 3 палатки и остекление вышки Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 7877
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кенгурей жалко, они отказывались, били хвостом об землю,
орали чисто по человечски - не нравятся нам ети в трусиках, трава тут де есть?
но австралийские мексиканцы чисто звери, мучали их и насильно кормили...
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это кенгури у мексиканцев они такие Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 1467 Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 1891
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Вот только не надо инсинуаций, негры были на БТРах.
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..с идиотским бредом на лента.ру... Там тебя и зацелуют!!!
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.. кацапсина!! Ты тут не заблудилась? В марте вам..козлорогим... разложат всё по полочкам. Будешь в своём рассейском петушатнике копья ломать !! А сейчас... **на бутылку** погань!!
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зря иранцы обявили что часть записей испорчена, ой зря, ведь истину откроет по любому.
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Ну то будуть значить мурижить як і з МН-17.
«Акакіівашідаказатільства ?»
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не получиться, сбили над територии Ирана, вот если бы над Сирией, то да, морозились и пальцами на других показовали, а тута нет - без вариантов.
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Сейчас время гибридных истин , т.е. - вранья от Вовки Пукина .
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Может это нам Иран расскажет где он приобретал установку ПВО,кто наводил цел,кто давал команду на запуск,кто исполнял приказ?
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Думаю, установки ПВО что у Ирана, что у вас, что у нас на одном заводе делались.
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Тут і так зрозуміло що без іхтамнетів тут не обійшлось і полювали саме за українським літаком.
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А Иран уже запросил у рахи в аренду испанского авиадиспетчера?
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нет он взял в аренду у Украины километровый штурмовик
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Иран просит поделиться Канаду информацией...
Ага, сейчас... что бы шиитские мракобесы замели все следы, что не успели ещё замести...
А вообще уже всему миру очевидно, что именно иранские мракобесы сбили пассажирский самолёт...
Есть уже и видео момента попадания ракеты в Боинг, есть привязка к местности.
Есть видео и фото с американских спутников, и радаров, где видно старт ракеты и попадание её в Боинг.
итд...
Но так как мракобесный Иран - спонсор терроризма а поэтому и лучший друг другого главного спонсора терроризма - рашки...
То отмазки очевидны, в стиле - а вы докажите, что это мы... И вообще нас там нет.
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Если есть, пожалуйста, все видео и отправные точки, пожалуйста.
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кто управляет установкой образца конца 80х ?
что видит оператор ?
сколько надо времени, чтобы чел смог понимать
что за цель , кроме того , если там «автомат»
то в русскосм исполнении это п°°°°ц
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принцип русских ПВО:
сначала стреляй, а потом спрашивай "Кто идет ?"

примеры:
сбитый (нашей ?) С- 200 Ту над Черным морем

БУК и МН-17
русский самолет разведчик в Сирии,
а теперь и наш самолет

.
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Video from "belingat"

https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/09/video-apparently-showing-flight-ps572-missile-strike-geolocated-to-iranian-suburb/?fbclid=IwAR3Wk8bSwG1hDNzKwA-rWTKKAyWRUuTqx7wMzNNz5MVFzX89T1cfunHRTYk

100% ракета. Я хочу знать тип и кто? Теоретически я не могу отмахнуться от каких-либо провокаций и переносных ракет..
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Я тебе так скажу ПЗРК работает по двигателям, а они целые. Два часа после атаки на базы США,ПВО чалмоноцев в полной боевой...самолёт идёт не по расписанию на режимный объект которые обещал бомбить Трамп..Москальский Тор не даёт информации о типе цели..вот и шмальнули.
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Эта версия правдоподобна и совпaдает с моей. Тепер ее нам надо доказать, эту версию.
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Доказать? Кому? Фанатикам?Бесполезное занятие по определению. Их не интересуют факты вообще им достаточно веры. Москалям? Их устраивает любая брехня лиш бы в пользу фюреру и его интересам. Нашему МИДу? Так они знают шо это ролика двигателя ещё до того как эти двигатели вообще кто то видел..а канадцам.....ты думаешь Трюдо дурак и делает такие заявленич не имея весомых аргументов?
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Ну предположим и в пробирке смотрели оружие массового уничтожения. В итоге ничего не найдено.
Итак, факт в студию.
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Трамп не называл обьекты которые будут бомбить
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а я хотів би знати, хто на будівельному майданчику був настільки зацікавлений маленьким шматочком нічного неба?
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читай билинкет, они связались с тем кто записал видео, там 2 пуска произошло и только 2-й он успел записать
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Иранцы играют с огнем, - если они не признают очевидное, то к "супер-санкциям" Трампа добавятся реальные санкции от Канады и Европы. Трюдо убийство 73 граждан Канады (пусть иранского происхождения) не простит. На пресс-конференции его уже спросили о возможности применения списка Магнитского к данному кейсу. Иранцам бы лучше признать все сразу.
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Почему рейс в Стамбул, который вылетел вовремя настолько кардинально изменил траекторию полета? И почему рейс в Киев, который должен был лететь вместе с Стамбульский рейсом, задержали на час ??

Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 5540
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Там куча вопросов. Но вряд ли мы узнаем настоящие правдивые ответы.
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І Трамп, і Трюдо, і увесь світ згає що наш літак збили іранці. Не знає лише Зеленський... Може в таких питаннях не в Москву треба за консультаціями?
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Шо ***, где *** ? Докажи ! Кацапская школа ! 😁
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вы бы, черти чалматые, поменьше ерничали, ящики черные тормошили и бульдозерили бы место падения...
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Ну, теперь надежды на Канаду. Что они расшевелят процесс. Потому что надеяться на то, что чаморошный добьется ответственности, то сразу вспоминается папа друга с фразой: "з нього такий президент, як з мого пісюна зубіло".
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«Мовчання ягнят» - українська влада в очах світу.
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как то несолидно выглядит для усатого перса Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 6126
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Вы можете убить меня, но люди, которые снимают видео пустой улицы в 6 утра и «случайно» видят стартовую ракету и удачный выстрел - очень редкое событие.
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А ты знаешь что он снимал в полной версии файла?
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А ты знаешь что он снимал?

Так покажите весь файл !! Это единственное видео - 100% доказательство ракеты !.

Другой вопрос. Кто и какой тип ракеты. Это должно быть доказано.
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кто сказал что еднственное видео. перед єтим есть еще одно. https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=kDeVlf6CPgY&feature=emb_logo мужик снимать явно начал после звуков тарана, и снял то, что первому уже не видно бьіло изза домов и может низиньі и дальности.
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Это пока единственное доказательство. Будут анализировать обломки.
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добу це чмо зєлошак добиралося на "перекладних" через мацквабад...кєнт баканов досі в куршавелі відпочиває...рюкзаков також за бугром, бєнєшептун також за бугром...І начхати їм і на людей і на Україну...Якби щось ще гірше трапилося,- влада не вважає за потрібне займатися справами держави і народу...а це "покладання квітів" цим зєдрантом, коли вигнали всіх людей з аеровокзалу, як і на річниці Майдану- такий черговий плювок межи очі...а лохторат втирається...Згадав, як завзято закликало це кварталівське бидло Пороха пройти обстеження...бо країні потрібний здоровий президент...Порох здав, воно- засцяло! Порох кожного дна до 2-3 години ночі працював в АП, це- вже 7-ий раз відпочіває...Заморене, хворе, кволе!!!
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Зелебобка жалкое ничтожество как и его друг *****.
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Іранський генерал в новинах іранського Press TV розповів, що Іран не мав наміру вбити американських військових, а лише мав на меті нанести шкоду американській військовій машині. Іранці, за його словами, могли вбити 500 американців і 5 000 на протязі 48 годин, але їх завданням є змусити американців покинути регіон Близького Сходу.
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міг, але тоді штати закидали б Іран нєйтронними бімбамі (по просьбі ЮНЕСКО)
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тупые отмазки криворуких мракобесов... у них руки из задницы растут а поэтому они не способны обращаться с техникой, с ракетами, тем более эти ущербные ракеты их производства не попадают в цель а отклоняются в полёте на большое расстояние от цели...
Всё на что способны мракобесы. так это на сбитие пассажирского самолёта пока тот не набрал высоту и скорость
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Я тебе больше скажу даже сами москали признают что если есть несколько целей на близком курсовом угле но разной дистанции кого сбивать ракета решает сама,а стрелятели могут только наблюдать
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Ну, дві їхні ракети поцілили в ангари для гелікоптерів. Iранський військовий з указкою в руках на Press TV показує знімок з супутника і розказує про точне попадання в цілі. Не всі ракети долетіли і, можливо, що і випадкове попадання цих в якісь місця видається за точне попадання в ціль.
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а скільки самольотів вилетіло у той день звідти. інші літали?
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до нашого борту вилетіло два турка та прилетів німець. А після нашого там нічого вже не літало
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вроде, после атаки иранцев на базы США в Ираке, это был первый вылет...
Иранцы нервничали и ждали воздушной атаки от США...
Поэтому и сбили первый же пассажирский самолёт в своём небе над Тегераном
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Все летают через ИРАН / ИРАК как и раньше...
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Нет не все. Там только местные, Иран, Эмираты, Катар...
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Зеленский жестко ответить Ирану: "ната тахавариваца! какая расница почему упал, людей жи все равно ни вирнешь"
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Оманский ишак пробил очередное дно вместе со своей ЗекоБандой. Мир ещё не видел такого позора! Читайте, что про нас пишут: "В украинских социальных сетях сейчас: огромное давление на Зеленского (или кого-либо из представителей власти), чтобы он выступил с заявлением о # PS752, через 4 часа после статьи в Newsweek и через 2 часа после подтверждения Трюдо, что самолет был сбит иранской ракетой.Приходится признать, что если бы в этой катастрофе не погибли граждане других стран, то клоун легко бы продал за пару миллионов интересы Украины, а мы бы потом еще и компенсации выплачивали.
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А ше певно, підлогу на кухні, най попросять помити...
Походу зара і не пукнеш, шоб супутник не побачив... Не те, щоб ракетою шмальнути...
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Супутники не можуть весь час спостерігати всю Землю.
Але в цей час Іран точно був під пильним наглядом супутників.
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