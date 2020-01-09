 Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.
Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що його країна вітає участь у розслідуванні катастрофи українського Boeing представників тих держав, чиї громадяни стали жертвами трагедії.
"Ісламська Республіка Іран вітає присутність експертів з країн, чиї громадяни загинули у страшній катастрофі", - йдеться в тексті повідомлення дипвідомства в Telegram.
Крім того, Мусаві звернувся до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, а також урядів інших країн, які мають інформацію про подію, з проханням поділитися нею.
Пи"Звезда" писала об этом...... https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503221649-7sr5.htm
орали чисто по человечски - не нравятся нам ети в трусиках, трава тут де есть?
но австралийские мексиканцы чисто звери, мучали их и насильно кормили...
«Акакіівашідаказатільства ?»
Ага, сейчас... что бы шиитские мракобесы замели все следы, что не успели ещё замести...
А вообще уже всему миру очевидно, что именно иранские мракобесы сбили пассажирский самолёт...
Есть уже и видео момента попадания ракеты в Боинг, есть привязка к местности.
Есть видео и фото с американских спутников, и радаров, где видно старт ракеты и попадание её в Боинг.
итд...
Но так как мракобесный Иран - спонсор терроризма а поэтому и лучший друг другого главного спонсора терроризма - рашки...
То отмазки очевидны, в стиле - а вы докажите, что это мы... И вообще нас там нет.
что видит оператор ?
сколько надо времени, чтобы чел смог понимать
что за цель , кроме того , если там «автомат»
то в русскосм исполнении это п°°°°ц
сначала стреляй, а потом спрашивай "Кто идет ?"
примеры:
сбитый (нашей ?) С- 200 Ту над Черным морем
БУК и МН-17
русский самолет разведчик в Сирии,
а теперь и наш самолет
.
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/09/video-apparently-showing-flight-ps572-missile-strike-geolocated-to-iranian-suburb/?fbclid=IwAR3Wk8bSwG1hDNzKwA-rWTKKAyWRUuTqx7wMzNNz5MVFzX89T1cfunHRTYk
100% ракета. Я хочу знать тип и кто? Теоретически я не могу отмахнуться от каких-либо провокаций и переносных ракет..
Итак, факт в студию.
Так покажите весь файл !! Это единственное видео - 100% доказательство ракеты !.
Другой вопрос. Кто и какой тип ракеты. Это должно быть доказано.
Всё на что способны мракобесы. так это на сбитие пассажирского самолёта пока тот не набрал высоту и скорость
Иранцы нервничали и ждали воздушной атаки от США...
Поэтому и сбили первый же пассажирский самолёт в своём небе над Тегераном
Походу зара і не пукнеш, шоб супутник не побачив... Не те, щоб ракетою шмальнути...
Але в цей час Іран точно був під пильним наглядом супутників.