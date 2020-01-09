 Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Дякую Гайко Маасу за підтримку у зв'язку з трагедією PS 752. Під час телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого і неупередженого розслідування. Обговорили також перспективи "Мінського врегулювання". Чекаю новин щодо результатів зустрічі Меркель і Путіна 11.01", - зазначив Пристайко.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Але ж ініціатива щоб завести туди комсомолку дяді Володі, була з української сторони.
А толку, если САМИ - ничто(((
Россія. ТОР.
вы не верите?
а я верю.... Зеленскому
Вы побили рекорд сарказма в моем понимании..... тем, что верите в то, что ... не существует
И главное не забудьте ***** со старым новым годом поздравить.
Уровень Зеленского - сутенером работать.
канадцы не станут вилять перед аятолами