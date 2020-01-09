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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (392) Німеччина (1356) Іран (259) Пристайко (315)

 Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що домовився з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом про взаємодію в розслідуванні катастрофи лайнера "Боїнг-737" авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) під Тегераном у середу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Дякую Гайко Маасу за підтримку у зв'язку з трагедією PS 752. Під час телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого і неупередженого розслідування. Обговорили також перспективи "Мінського врегулювання". Чекаю новин щодо результатів зустрічі Меркель і Путіна 11.01", - зазначив Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169090
 
 
 Топ коментарі
 
Супер.
И главное не забудьте хуйло со старым новым годом поздравить.
Уровень Зеленского - сутенером работать.
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Це ж «партія міра»так хотіла помиритись с Россієй, так хотіла, і на тєбє...
Россія. ТОР.
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Ага. Штанмаер вам поможет расследовать. Еще Хуйла возьмите в команду.
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Так. Там було три німці.
Але ж ініціатива щоб завести туди комсомолку дяді Володі, була з української сторони.
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зеленский с самим берлином договорился
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Спасибо, спасибо, мы скажем всем спасибо (с)
А толку, если САМИ - ничто(((
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Це ж «партія міра»так хотіла помиритись с Россієй, так хотіла, і на тєбє...
Россія. ТОР.
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А толку? Если докажут что это вина Ирина, сольют эту историю
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докажут что вина украинских пилотов и будем платить компенсации семьям погибших

вы не верите?
а я верю.... Зеленскому Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5141
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Алекс Мышкевич
Вы побили рекорд сарказма в моем понимании..... тем, что верите в то, что ... не существует
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Супер.
И главное не забудьте ***** со старым новым годом поздравить.
Уровень Зеленского - сутенером работать.
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Ну почему только сутенером... он еще и на рояле членом вертуозит...
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Даже для этого хоть какой-то характер нужен.
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Ага. Штанмаер вам поможет расследовать. Еще ***** возьмите в команду.
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всі ...ля при ділі...договоруни. І кожен чихбздьох в ефір шоб перекрить зашквар в Омані
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Берлину как-то пох..ен. Люфтганза как летела так и летает в Тегеран....
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какой версии придерживаеться зелёноечумырло, все уже высказались, лишь сопля молчит.
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сопля горлянку перекрыла, хрипеть не дает Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9343
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Заголовок "Пристайко чекає новин від Німеччини за результатами зустрічі Меркель та путіна 11.01",був би більш підходящим.І правдивим.
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Баканова и Богдана уже из Куршевель привезли? Куда снова Вicлюк пропал? Опять на совещение на Москву улетел? Один Сивохо жрет пиццу в СНБО?

Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6520
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А почему именно с немцами а не со всеми странами? Так Путин попросил?
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с Канадой ЗЕльоной сопле боязно
канадцы не станут вилять перед аятолами
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Хаотические призывы зельоной власти "помочь в расследовании" к чуть ли не ко всем крупным государствам а также недвусмысленная формулировка оманского Нарояль Хубея в видеоролике от 9 января: "... А еще эта страшная история должна научить всех нас - и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера - ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно обрываются" наталкивают на мысль о понимании совершенного преступления против наших граждан и граждан других стран. Но зе-власть боится называть вещи своими именами и прячет голову в песок.
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У французов и фрицев нефтяные вышки в совместной собственности. Так что они сделают все чтобы Иран отмазать от санкций.
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