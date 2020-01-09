 Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Дякую Гайко Маасу за підтримку у зв'язку з трагедією PS 752. Під час телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого і неупередженого розслідування. Обговорили також перспективи "Мінського врегулювання". Чекаю новин щодо результатів зустрічі Меркель і Путіна 11.01", - зазначив Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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