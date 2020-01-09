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 Окупація Криму стала спусковим гачком до посилення можливостей НАТО, - Столтенберг

"Спусковим гачком" для адаптації НАТО до нових викликів та посилення спроможностей колективної оборони стала окупація Криму Росією у 2014 році.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер в Брюсселі на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чорноморський регіон є важливим для НАТО. Ми пам’ятаємо, що стало "спусковим гачком" для адаптації НАТО та зміцнення його колективної оборони протягом кількох минулих років, - це була незаконна анексія Криму, що сталася саме у Чорному морі", - сказав генсек.

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Він наголосив, що Чорне море має стратегічну вагу для НАТО. Альянс посилив повітряне патрулювання та військово-морську присутність, а також присутність у межах передових сил в країнах на східному фланзі НАТО. До цього, за словами Столтенберга, підвищено готовність сил Альянсу та його здатність до їх швидкого посилення.

"Ми постійно оцінюємо необхідність посилення нашої присутності. Три наші держави-члени є чорноморськими країнами – Румунія, Болгарія і Туреччина. Крім того, ми маємо тут двох близьких партнерів - Україну і Грузію, які також є чорноморськими країнами. Тож ми допомагаємо їм, тісно співпрацюючи, проводячи з ними спільні навчання", - сказав Столтенберг.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169089
 
 
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Все вооружились до зубов озабоченностями и обеспокоенностями.
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ЕвроИмпотенти куеви!
Бездействие вашего бздливого и игрушечного нато привело к окупации Крима
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мой опыт подсказывает, что после нажатия на спусковой крючок происходит выстрел... и шо??? Холостых в обойму напихали? Эх нато, нато...
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Ага. Пускай ещё благодарность ***** объявят, придурки.
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Угу...
Показала повну безпорадність нато... Як і колись ліги націй...
І необхідність, в цілях самозахисту, мати термоядерну зброю...
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Ви тут більше вякайте на НАТу, то нас туди взагалі ніколи не візьмуть. Цензор читають в Америці, як це з'ясувалось .
Тому : Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем!» (с) 😎
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Виталий Портников
7 ч. ·

Путін не збирається і чути про можливість повернення контролю над півостровом, про припинення конфлікту з Україною, якими б не були ілюзії української влади і її прихильників. Саме тому наша країна останнім часом так схожа на співтовариство самогубців: війна весь час на нашому порозі, а ми відчайдушно не хочемо її помічати, приводимо до влади небезпечних дилетантів і віримо, що варто захотіти перестати стріляти - як всі ці "Маршали Устинови", ракети "Калібр" і "Кинджали», Путіни і Шойгу просто кудись зникнуть.
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