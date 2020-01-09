 Український літак в Ірані міг бути ненавмисно збитий ракетою, - Джонсон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

За його словами, наразі існує інформація про те, що український авіалайнер був збитий іранською ракетою.

"В даний час існує маса інформації про те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря". Це цілком могло бути ненавмисно. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, і тепер необхідно провести повне і прозоре розслідування", - сказав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.