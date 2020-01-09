 Український літак в Ірані міг бути ненавмисно збитий ракетою, - Джонсон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
За його словами, наразі існує інформація про те, що український авіалайнер був збитий іранською ракетою.
"В даний час існує маса інформації про те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря". Це цілком могло бути ненавмисно. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, і тепер необхідно провести повне і прозоре розслідування", - сказав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Дружеская услуга?
То, что НАШ МИД первым заорал про неисправность. У них, что - недержание?!
И , нет, я не иронизирую
Я возмущаюсь!
Ну да, выдержки и опыта может не хватило, но не каждый день в зоне ответственности дипмиссии твои самолёты падают.
Угомонитесь - была ошибка, её быстро поправили.
Куда важнее, что будут заявлять теперь наши дипломаты, когда появились серьёзные свидетельства обстрела системой ПВО Ирана.
Поверніть Петю!
Надо их сначала собрать, сделать на месте всю работу, свалить оттуда с уликами (выжить при этом, ибо там сейчас полсотни лучших наших авиаспецов, следаков, которых могут "случайно" завалить некачественным топливом, залитым в их самолёт в Тегеранском аэропорту и т.п.), убрать оттуда по-максимуму всех наших граждан, а тогда уже гавкать в сторону Ирана с обвинениями.
Вот если он вообще никак не прореагирует, после того, как команда следователей вернётся, вот тогда Арьев будет прав.
А вот Северный поток 2 тянул до последнего, когда уже деваться было некуда, когла уже ***** осталось несколько километров достроить, только тогда начал делать ввид, что оно обеспокоелось! Самолет украинский -это жертва!
Більше того, заяви від нашої слідчої групи з Ірану були адекватні.
Наскільки відомо пощкоджені дані в тих сами ящиках, а не самі ящики (котрі, до речі
знаходяться у хвості літака).
Виникає питання -
1.Чому іранці не надали доступ до них одразу коли знайшли?
2. Чи мають іранці можливість розшифрувати інформацію, котру робить виключно
боїнг і котрому вони сказали що не віддадуть ящики?
3. Мені одному здається що за цей час данні чорних ящиків спеціально спотворено
так щоб їх не можливо було розщифрувати?
Чому ви думаєте що тільки Боінг здатен "розшифрувати"?
Чорний ящик це, ударо-водотривка коробка в якій стоїть SSD, куди пишуть визначений набір інформації з мікрофонів і датчиків у відомому всім, міжнародно визнаному форматі. Великі виробники просто мають гарні і складні програми емулятори-візуалізатори, які краще відображають процесс. Але додумуватися все рівно доводиться людям. Звичайно, в складній ситуації краще пояснення можуть знайти (або приховати) виробники. То ж, Боінг, як зацікавлена сторона не є абсолютною істиною.
Для полной ясності,
Они в цели меньше боинга в принципе попасть не могут.
Ждем фотошоп МО лаптестана с американським или украинским дроном)))
Вопрос- какого фера кацапы делали на заводе иои рядом с заводом Антонова , за что и платили бешенные деньги?
КАКАЯ НАФИГ АВАРИЯ?!!
или ты только проснулась? бегом методичку меняй!!!
Не может потерпеть крушение самолет сразу после техосмотра.
уже официально много раз заявлено (только не зе-соплёй) о том что самолёт был сбит ракетой, а ты поёшь про техосмотр.
я понимаю и люблю блондинок - не сердись...
Так шо на фер спляжа если к анализу не готов , нулёвка 😀😀😀
1. Оман - партнер Ирана. В Омане спрятанные от США деньги Коломойского застряли.
2. Иран - партнер Роиси. У Роиси Коломойский нефтепродукты, уголь и электроэнергию за недорага покупает.
Шо ж Бубочка сказать-то может при таких раскладах?
В любом случае эта трагедия - подстава Ирана. Она выгодна прежде всего Израилю (Иран грозился его обстреливать) и России (Кремлю выгодно подорожание нефти) и Трампу ( отбится от нападков за убийство иранского генерала террористическим методом).