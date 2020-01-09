EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  5469  88
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (392) Іран (259) МАУ (73) Джонсон Борис (126)

 Український літак в Ірані міг бути ненавмисно збитий ракетою, - Джонсон

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою "земля-повітря".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

За його словами, наразі існує інформація про те, що український авіалайнер був збитий іранською ракетою.

"В даний час існує маса інформації про те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря". Це цілком могло бути ненавмисно. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, і тепер необхідно провести повне і прозоре розслідування", - сказав він.

Читайте також: "Експерти мають отримати безумовну підтримку в розслідуванні катастрофи", - спільна заява Канади, Німеччини, Швеції та України в Радбезі ООН

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169087
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ключевые слова "за попередньою інформацією" і "наразі"
 показати весь коментар
 
 
т.е. мы никуя не знаем, но исключаем Український літак в Ірані міг бути ненавмисно збитий ракетою, - Джонсон - Цензор.НЕТ 6669 Зебил по урновню развития, что амеба Український літак в Ірані міг бути ненавмисно збитий ракетою, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1229
 показати весь коментар
 
 
По предварительной информации, полученной от Ирана - проблемы с двигателем, на то время никаких сведений про теракт не было, да их и сейчас нет - если самолет был сбит иранскими войсками - это не теракт.
 показати весь коментар
 
Ну для начала изучите что такое террористический акт и кто такой террорист, а уж потом пытайтесь иронизировать.
 показати весь коментар
 
Что это меняет для семей погибших?
То, что НАШ МИД первым заорал про неисправность. У них, что - недержание?!
И , нет, я не иронизирую
Я возмущаюсь!
 показати весь коментар
 
 
Чего Вы додолбались к сообщению нашей дипмиссии ? Посольство в таких случаях должно оперативно и максимально информировать свою страну и своих сограждан. Оно дало информацию, которую получило от местных властей. Когда стало понятно, что инфа может быть недостоверной, её с сайта посольства убрали . . .
Ну да, выдержки и опыта может не хватило, но не каждый день в зоне ответственности дипмиссии твои самолёты падают.
Угомонитесь - была ошибка, её быстро поправили.

Куда важнее, что будут заявлять теперь наши дипломаты, когда появились серьёзные свидетельства обстрела системой ПВО Ирана.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в лондоне паликмахтеров нет он как бомж с бодуна
 показати весь коментар
 
 
Зато у тебя есть паликмахеры...СИрожа Зверев, ога??
 показати весь коментар
 
 
Я не фан Зели, но думаю, что он молчит ещё и потому, что Украина - единственная страна, у которой по 13 приложению к Чикагской конвенции по гражданской авиации больше всего (кроме самого Ирана) прав на участие в расследовании - наш самолёт (и регистрация, и эксплуатант), летел к нам, не говоря уже о нашей же команде и 2 пассажирах. Поэтому побить горшки с Ираном сейчас можно, но тогда наших спецов выпрут из страны и доказательства собирать станет сложнее.
Надо их сначала собрать, сделать на месте всю работу, свалить оттуда с уликами (выжить при этом, ибо там сейчас полсотни лучших наших авиаспецов, следаков, которых могут "случайно" завалить некачественным топливом, залитым в их самолёт в Тегеранском аэропорту и т.п.), убрать оттуда по-максимуму всех наших граждан, а тогда уже гавкать в сторону Ирана с обвинениями.

Вот если он вообще никак не прореагирует, после того, как команда следователей вернётся, вот тогда Арьев будет прав.
 показати весь коментар
 
 
Да. Есть четкие правила и инструкции ИКАО как действовать в подобной ситуации. Пока что все эти заявления о Рябошапке с генпрокуратурой и нацполиции - тупой бред дилетантов от Моники. Только созданная правительством специальная уполномоченная государственная комиссия по расследованию причин катастрофы. Обязательно и немедленно оповестить все международные авиационные службы и пригласить их представителей в для работы в комиссии. Туда должны войти не только спецы, но и дипломаты-восточники. И никакой отсебятины. Все четко по инструкции. Цена вопроса во всех смыслах крайне высока. Иначе, если правительство Украины не будет в своей работе следовать международным стандартам расследования, страну потом завалят исками. Ох, как сейчас пригодилась бы Зеркаль с ее опытом!
 показати весь коментар
 
 
Как не преднамеренно... Сразу после взлета из аэропорта практически?
 показати весь коментар
 
 
Это звучит примерно как........ Иранские ПВО имеют привычку ракетами Земля-Воздух в ночное время отстреливать птиц. Все бы ничего, не появись вот такая инфа https://strana.ua/news/243272-za-neskolko-chasov-do-trahedii-s-mau-ssha-zapretili-polety-nad-irakom-iranom-i-omanskim-zalivom.html
 показати весь коментар
 
 
Ну дык, это же не их самолет сбили! Понятно, что сейчас будут отмазывать трампона, что он начал обстреливать аэропорт Ирака, без разрешения конгресса, без согласования с лидерами коалиции и с главой НАТО, поставив под угрозу всех. Я не хочу обелить Иран и того генерала, которого грохнул трамп,ну все, что сейчас происходит в Иране, все на руку *****! Нефть кацапская будет рости не по дням, а по часам! Иран с рынка убрали,Сирию, Венесуэлу! Трамп ввел очень жесткие санкции для этих стран!
А вот Северный поток 2 тянул до последнего, когда уже деваться было некуда, когла уже ***** осталось несколько километров достроить, только тогда начал делать ввид, что оно обеспокоелось! Самолет украинский -это жертва!
 показати весь коментар
 
 
Ткните кто нибудь чем то осла а то похоже что он где то спрятался и ждет чем все кончится.
 показати весь коментар
 
 
Так обосрался ж по самое нехочу, выгораживая Иран.
 показати весь коментар
 
 
Більшість західних СМІ говорять про це і, звісно, цитують українську владу, яка набрехала такої х-ні, що на голову не налазе.
 показати весь коментар
 
 
шут, Почитай офіційні твіти, деякі з них вже видалені (скріншот оного з них запостив Carnegie69 на цій сторінці..)
 показати весь коментар
 
 
А. Ну написали, що виключають теракт. Потім видалили повідомлення. Ну поспішили з висновками. Хіба це "такої х-ні, що на голову не налазе"?
 показати весь коментар
 
 
шут, Поспішити з висновками можна мені на сторінках Цензора, посадових осіб за таке треба звільняти.
 показати весь коментар
 
Не треба так жорстоко.
Більше того, заяви від нашої слідчої групи з Ірану були адекватні.
 показати весь коментар
 
Янкі виждали час давши можливість набрехатися брехунам і засвітили свою розвідувальну інфу в пресі, як результат і шило не втаіли і брехунів виявили. Хоч ітак було ясно що бармалєї брешуть
 показати весь коментар
 
 
Зараз головне МЗС України і чиновникам підтримувати "ракетну версію" , а не кацапсько іранську версію і вимагати від Ірана компенсацій і всіляких вибачень , бо престиж України постраджав з загибеллю ії громадян Украинский самолет в Иране мог быть непреднамеренно сбит ракетой, - Джонсон - Цензор.НЕТ 8603
 показати весь коментар
 
 
Потрібно аби ІКАО довело цей факт або Іран відмовися співробітничати, а тоді вже щось стверджувати маючи на руках документи.
 показати весь коментар
 
Це проблематично, бо іранці ховають кінці у воду, он з чорними скриньками теж зачудили, хоча ці скриньки виготовляють з титану.
 показати весь коментар
 
 
Тоже так думаю ибо там летело пол самолета иранцев. Но все же много непонятно еще!
 показати весь коментар
 
 
непреднамеренно ???? -что б цены на нефть и не повысились и не упали ...цены жизней погибших - просто банальные фьючерсы на биржаг Лондона(Гондона) ..занавес такое сказал глава морской державы Европы --идиоты и сцыкуны ...слов нет ..а давайте ПС собьет нрепреднамеренно в Борисполе самолет с фанатами ФК Челси ..непреднамеренно и все
 показати весь коментар
 
Це, пояснює чому пошкоджені "чорні ящики", які розроблені для "виживання" за умов "звичайної" катастрофи.
 показати весь коментар
 
 
А хто сказав що пошкоджені саме ящики?
Наскільки відомо пощкоджені дані в тих сами ящиках, а не самі ящики (котрі, до речі
знаходяться у хвості літака).
Виникає питання -
1.Чому іранці не надали доступ до них одразу коли знайшли?
2. Чи мають іранці можливість розшифрувати інформацію, котру робить виключно
боїнг і котрому вони сказали що не віддадуть ящики?
3. Мені одному здається що за цей час данні чорних ящиків спеціально спотворено
так щоб їх не можливо було розщифрувати?
 показати весь коментар
 
 
Яким чином ви спотворите інформацію записаному в цифровому вигляді на SSD?
Чому ви думаєте що тільки Боінг здатен "розшифрувати"?
Чорний ящик це, ударо-водотривка коробка в якій стоїть SSD, куди пишуть визначений набір інформації з мікрофонів і датчиків у відомому всім, міжнародно визнаному форматі. Великі виробники просто мають гарні і складні програми емулятори-візуалізатори, які краще відображають процесс. Але додумуватися все рівно доводиться людям. Звичайно, в складній ситуації краще пояснення можуть знайти (або приховати) виробники. То ж, Боінг, як зацікавлена сторона не є абсолютною істиною.
 показати весь коментар
 
Один Зебуба молчит. Ему в Москве поступили совсем другие данные.
 показати весь коментар
 
 
Я про это уже читал в других источниках.
 показати весь коментар
 
Перед тим, треба прочитати про результати голосування 21.04.2019.
Для полной ясності,
 показати весь коментар
 
Ну не удивлюсь если и кацапские расчет отпускников стреляли.
Они в цели меньше боинга в принципе попасть не могут.
Ждем фотошоп МО лаптестана с американським или украинским дроном)))
 показати весь коментар
 
 
Як мінімум бригада зачистки в той же день прилетіла з Козлостану до Ірану , допомогла з чорною скринькою та з уламками
 показати весь коментар
 
 
Цікаво як довго командир 95 отдельного зеленознаменного циркового батальона мовчатиме як щур ?
 показати весь коментар
 
 
Ход конем - он по второму кругу пойдет страны обзванивать с соболезнованиями.
 показати весь коментар
 
 
Союзники плавно говорят персам, а заодно и зеленому дураку, что им все известно.. И лучше бы им не врать... Чистосердечное признание облегчает наказание, но добавляет срок...
 показати весь коментар
 
 
Если самолет 6 января прошел техосмотр , а 8 странная авария, то скорее всего в техосмотр там чтото подложили
 показати весь коментар
 
 
А КАК КАЦАПНЯ СРАЗУ ВСПОЛОШИЛАСЬ ИЗЗА МОЕЙ ВЕРСИИ !!! Значит чтото в этом есть
 показати весь коментар
 
 
Этот самолет сначала слетал ил Киева в Тегеран 7-го января, а 8-го должен был вернуться в Киев. Если бы подложили 6-го, самолет вряд ли бы долетел в Тегеран
 показати весь коментар
 
У меня одна знакомая рассказывала, что работала в семье из раши в Киеве. Семья молодая. Только за аренду квартиры платили 2000 у е. Глава семьи ЗАНИМАЛСЯ ЧЕМ ТО С ЗАВОДОМ АНТОНОВА. Это 2013-12015 год. Жена- домохозяйка. Все время смотрела только руцкое тв.
Вопрос- какого фера кацапы делали на заводе иои рядом с заводом Антонова , за что и платили бешенные деньги?
 показати весь коментар
 
 
"рядом с заводом Антонова" це, на базі у правосєків?
 показати весь коментар
 
 
Его офис располагался в торговом центре рядом со сквером им Коссиора. Часто мотался в Штаты и ЕС. Молодой сравнительно парень - 35 лет. Так и говорил- сотрудничаем с заводом Антонова. Вроде сейчас уехали
 показати весь коментар
 
ЗІ: Ой, помилився, там же база "Азова" була
 показати весь коментар
 
ты вроде нормальная?..

КАКАЯ НАФИГ АВАРИЯ?!!
или ты только проснулась? бегом методичку меняй!!!
 показати весь коментар
 
 
Пошел на Фер. Нормальные люди поняли о речь.
Не может потерпеть крушение самолет сразу после техосмотра.
 показати весь коментар
 
 
курица, так ты ещё и грубиянка?

уже официально много раз заявлено (только не зе-соплёй) о том что самолёт был сбит ракетой, а ты поёшь про техосмотр.

я понимаю и люблю блондинок - не сердись...
 показати весь коментар
 
 
Задача любого форума АНАЛИЗИРОВАТЬ СОБЫТИЯ.
Так шо на фер спляжа если к анализу не готов , нулёвка 😀😀😀
 показати весь коментар
 
нє...ну харе...виключай аналізатор і повір розвідкам.
 показати весь коментар
 
Вам то какая разница, шо так сопротивляетесь этой версии?
 показати весь коментар
 
О. Пошли русские версии. А я то думал когда уже?
 показати весь коментар
 
 
Так нулёвка - или свои кислые щи есть. Здесь общаются форумчане со стажем
 показати весь коментар
 
А ты кацап в своём репертуаре. Других мыслей не возникает КРОМЕ БУХАТЬ 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Не. Речь твою услышал, и прямо образ возник. Колоритный такой, стереотипный.
 показати весь коментар
 
По кому подзвін, га, Зе ? Джонсон, Трюдо, американська та канадська розвідки роблять заяви, а зелений клоун і Ко мовчать. Це ж його відповідальність, що не закрили повітряний простір
 показати весь коментар
 
 
Так хозяевами ж не велено...

1. Оман - партнер Ирана. В Омане спрятанные от США деньги Коломойского застряли.
2. Иран - партнер Роиси. У Роиси Коломойский нефтепродукты, уголь и электроэнергию за недорага покупает.

Шо ж Бубочка сказать-то может при таких раскладах?
 показати весь коментар
 
 
Намеренно чи непреднамеренно, цього ми не дізнаємось ніколи. Захід вже має головний біль з MH17, але там були громадяни ЄС, США, Австралії. А тут переважно іранці, кілька українців та пару німців з канадцями. Тому Захід спробує цю тему зам'яти. А навпаки, Захід мав би розкручувати тему, що влада Ірану збила літак з іранцями, і у такий спосіб підривати режим Рухані.
 показати весь коментар
 
 
Непреднамеренно пульнули по самолету. Это как ? Непреднамеренно - это неосознанные действия. А тут кто-то сидел за радаром, вел самолет, кто-то команду дал, кто-то кнопку пуска нажимал
 показати весь коментар
 
Ну, так, ненавмисно. Це як в школі учень попросив пробачення і пояснив директору, що він ненавмисно вискочив з класу через вікно.
 показати весь коментар
 
Все говорят в "унисон" без какого-либо намека на ответственность виновника. Все решено, "вожди" обо всем договорились, украинская следственная группа в Иране для создания видимости "независимого расследования", больше никакая страна не изъявила желания поучаствовать.
 показати весь коментар
 
Непреднамеренно сбить гражданский самолет возможно только тогда, когда в нем преднамеренно отключена радиоидентификация, которая отображается на радарах ПВО особой меткой.
В любом случае эта трагедия - подстава Ирана. Она выгодна прежде всего Израилю (Иран грозился его обстреливать) и России (Кремлю выгодно подорожание нефти) и Трампу ( отбится от нападков за убийство иранского генерала террористическим методом).
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору