 МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко

Про це в Твіттері повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом В. Путіна в тимчасово окупований Крим з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.
Українське МЗС наголошує на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах.
"Це - грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", - заявила речниця МЗС.
Нагадуємо, у четвер президент РФ Володимир Путін відвідав окупований Крим, де спостерігав за навчаннями, під час яких відбулися запуски крилатих ракет.
Выражение возникло в 60-е, в связи с нарушениями летчиками ВВС США границ Китая в раене Тайваня. Первое предупреждение было в1958г.К 1964г. их было уже 900.