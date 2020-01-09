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Все про:Крим (7014) МЗС (1995) Путін (4718) Зеленко (52)

 МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим.

Про це в Твіттері повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом В. Путіна в тимчасово окупований Крим з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.

Українське МЗС наголошує на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах.

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"Це - грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", - заявила речниця МЗС.

Нагадуємо, у четвер президент РФ Володимир Путін відвідав окупований Крим, де спостерігав за навчаннями, під час яких відбулися запуски крилатих ракет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169086
 
   
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Он начал робко с ноты до, но не допел её не до. Не до звучал его аккорд, аккорд. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Он затеивал спор неуверенно и не спеша.
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Ну а нелох оманський відвідував москву. Відправте про це ноту протесу, зебіли
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"Последнее китайское предупреждение."
Выражение возникло в 60-е, в связи с нарушениями летчиками ВВС США границ Китая в раене Тайваня. Первое предупреждение было в1958г.К 1964г. их было уже 900.
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МЗС - ноту протеста, а гарант - дзвінок-поздоровлення..."з успішними випробуваннями, Владімір Владіміровіч!" МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6194
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Где это оманское гуано сейчас? Отдыхает после перелета?

МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко - Цензор.НЕТ 4651
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ЗЕбеня робко взял на рояле ноту "до" и решил дальше не продолжать МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2
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