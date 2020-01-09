 За 9 січня поранень зазнали четверо українських воїнів, - Корчинський спростовує офіційну інформацію штабу ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці, коментуючи офіційні дані про одного пораненого 9 січня.
Корчинський зазначив: "На жаль, помилкова інформація. Сьогодні поранено чотирьох військових. Один воїн вкрай важкий, один середнього ступеня, двоє зазнали бойової травми (акубаротравми).
Сподіваємося Командування ООС розуміє відповідальність перед пораненими військовослужбовцями і їхніми бойовими побратимами, коли перебуваючи в одному госпіталі захисники можуть прочитати неправдиву інформацію!"
Як відомо, його дружина Оксана Корчинська, відомий волонтер, має безпосередню інформацію з госпіталів.
І найбільші втрати- в Золотому. Тому Золотому,яке клявся обороняти мєнтовський провокатор Білєцкій,в яке ,як обіцяли Пристайко і Хомчак,ми повернемось на старі позиції в разі загострення.Ті позиції,які руйнував наш бульдозер....