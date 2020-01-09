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Все про:Корчинський (6) поранення (1605) Корчинська (24) операція Об'єднаних сил (1946)

 За 9 січня поранень зазнали четверо українських воїнів, - Корчинський спростовує офіційну інформацію штабу ООС

Політичний діяч Дмитро Корчинський опублікував інформацію про те, що 9 січня було поранено чотирьох українських воїнів, тоді як офіційні джерела штабу ООС заявляють про одного пораненого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці, коментуючи офіційні дані про одного пораненого 9 січня.

Корчинський зазначив: "На жаль, помилкова інформація. Сьогодні поранено чотирьох військових. Один воїн вкрай важкий, один середнього ступеня, двоє зазнали бойової травми (акубаротравми).

Сподіваємося Командування ООС розуміє відповідальність перед пораненими військовослужбовцями і їхніми бойовими побратимами, коли перебуваючи в одному госпіталі захисники можуть прочитати неправдиву інформацію!"

Як відомо, його дружина Оксана Корчинська, відомий волонтер, має безпосередню інформацію з госпіталів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 9 січня ворог двічі порушив перемир'я, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169085
 
   
 Топ коментарі
 
спикеры ООС и часть зе-генералов уже прямо работают на оккупантов....
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ты сам тупая сука...
побольше бы таких как Корчинские (Дмитро и Оксана) и поменьше бы ваты..., была бы у нас другая страна...
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Слава Українським воїнам Героям
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Він про це вже місяць говорить.
І найбільші втрати- в Золотому. Тому Золотому,яке клявся обороняти мєнтовський провокатор Білєцкій,в яке ,як обіцяли Пристайко і Хомчак,ми повернемось на старі позиції в разі загострення.Ті позиції,які руйнував наш бульдозер....
За 9 січня поранень зазнали четверо українських воїнів, - Корчинський спростовує офіційну інформацію штабу ООС - Цензор.НЕТ 6848
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5 лет мы издевались над глухонемым ОБСЕ. Но наступил момент, когда новости придется ждать из их докладов. Недавний пример по размещению Градов - яркий пример, как ослепли наши спецслужбы.
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