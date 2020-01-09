 Протести в окупованій Абхазії: "парламент" закликав "президента" піти у відставку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Эхо Кавказа".

У документі сказано, що у зв'язку зі складною суспільно-політичною обстановкою і щоб уникнути подальшої дестабілізації в суспільстві "Народні Збори" постановляють звернутися до "президента" з пропозицією подати у відставку.

"За" проголосували 19 "депутатів", чотири - "проти", один утримався. Всього в засіданні брали участь 27 "народних обранців".

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Після закінчення "позачергової сесії парламенту" до протестувальників, які залишаються біля будівлі, вийшов лідер опозиції Аслан Бжанія і закликав їх не розходитися. Бжанія висловив сподівання, що "президент" ухвалить рішення у відповідь на звернення "парламентаріїв".

Раніше протестувальники намагалися штурмувати будівлю "адміністрації президента" Абхазії. Вони закликали "главу республіки" Рауля Хаджимба подати у відставку.

Так звані "вибори президента", на яких "переміг" Хаджимба, відбулися в окупованій Абхазії 25 серпня. У ПАРЄ їх визнали нелегітимними і заявили, що вони лише перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту.

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