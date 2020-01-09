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Все про:Абхазія (47) Грузія (624) протест (1044)

 Протести в окупованій Абхазії: "парламент" закликав "президента" піти у відставку

"Парламент" окупованої Росією Абхазії прийняв постанову з закликами до "президента" Рауля Хаджимба подати у відставку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Эхо Кавказа".

У документі сказано, що у зв'язку зі складною суспільно-політичною обстановкою і щоб уникнути подальшої дестабілізації в суспільстві "Народні Збори" постановляють звернутися до "президента" з пропозицією подати у відставку.

"За" проголосували 19 "депутатів", чотири - "проти", один утримався. Всього в засіданні брали участь 27 "народних обранців".

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Після закінчення "позачергової сесії парламенту" до протестувальників, які залишаються біля будівлі, вийшов лідер опозиції Аслан Бжанія і закликав їх не розходитися. Бжанія висловив сподівання, що "президент" ухвалить рішення у відповідь на звернення "парламентаріїв".

Раніше протестувальники намагалися штурмувати будівлю "адміністрації президента" Абхазії. Вони закликали "главу республіки" Рауля Хаджимба подати у відставку.

Так звані "вибори президента", на яких "переміг" Хаджимба, відбулися в окупованій Абхазії 25 серпня. У ПАРЄ їх визнали нелегітимними і заявили, що вони лише перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169084
 
   
 Топ коментарі
 
пока грузинский флаг не подымут - пофиг что у них там происходит...
пускай хоть постреляют друг друга...
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Это примерно как Гиви призвал Моторолу "уйти в отставку" через лифт. А сам "ушёл в отставку" через кабинет. Протесты в оккупированной Абхазии: "парламент" призвал "президента" уйти в отставку - Цензор.НЕТ 4759
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Сам знаєш, лахтинцю. Але мусиш грати роль зебіла. У кацапів гроші не пахнуть.
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Спитай у Gena Vass! Він стовідсотково знає. Це його дідер!!!
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Не могут поделить три берёзы на двоих! Протесты в оккупированной Абхазии: "парламент" призвал "президента" уйти в отставку - Цензор.НЕТ 4100
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пока грузинский флаг не подымут - пофиг что у них там происходит...
пускай хоть постреляют друг друга...
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Это примерно как Гиви призвал Моторолу "уйти в отставку" через лифт. А сам "ушёл в отставку" через кабинет. Протесты в оккупированной Абхазии: "парламент" призвал "президента" уйти в отставку - Цензор.НЕТ 4759
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хай їбашать один одного поки не повиздихають усі ...
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Абхезія з часів "вєлікай пабєди" над глуздом 1992 року являє собою яму з урками №2 (після Придністровської депресії): це консервований "совок" зразка 1989 року, постріляний-покоцаний-на цеглу розібраний силою "русскава аружія"...
І так, санаторій "Україна" в Гагра (тоді ДУС Преза України) тепер називається "москва". І особисто мною бачено в 2003 офіційний лист із гербом мацкви про набуття тим санаторієм нового статусу й назвиська, що лежав на столі у його директора. Є підозра, що це такий відкуп зайчика Бакайчика, голови ДУС при янучарі-прем'єрі, за російський евакопаспорт експромтом після Помаранчевої (р)еволюції.
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Решили поставить на колени русских овец-кураторов из параши. Давно пора выгнать вату назад на россию (на парашу) и присоединиться к Грузии.
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С территории Абхазии нужно выгнать всех русских мразей и проголосовать за присоединение к Грузии. Там где кацап - там нестабильность и война.
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Протесты в оккупированной Абхазии: "парламент" "сходняк" призвал "президента" "бугра" уйти в отставку слинять по-бырому.
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