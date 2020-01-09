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Все про:Друга світова війна (124) історія (682) Польща (2050)

 Польський Сейм зрівняв відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни

Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулюванні історією".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сейму.

У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.

Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.

У документі стверджується, що до початку війни привела політика двох тоталітарних держав - Німеччини і Радянського Союзу й укладення пакту Молотова-Ріббентропа.

"Першими жертвами обох тоталітарних режимів стали Польща і країни Центральної та Східної Європи", - заявили в Сеймі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169083
 
   
 Топ коментарі
 
Ого..сейчас бомбонёт у скрепных потомков алкоголиков. Хуйло сейчас для ватного скота толкнёт ещё шо то с раздела гебнявой истории с Лубянки.
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Ну тебе пасть точно заткнем, гнида кацапская.
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Хоть кто-то имеет смелость смачно плюнуть в вонючее ху*ловское мурло. Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2726 Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2972 Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2972
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Это посредине попадание во что-то, а на верху, что летит и горит?
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Ого..сейчас бомбонёт у скрепных потомков алкоголиков. ***** сейчас для ватного скота толкнёт ещё шо то с раздела гебнявой истории с Лубянки.
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Хоть кто-то имеет смелость смачно плюнуть в вонючее ху*ловское мурло. Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2726
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странно что до поляков єто дошло только в 2020 году.
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До поляков это дошло ещё в 1939 году, до казламордых кацапов не дошло до сих пор...
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Ну тебе пасть точно заткнем, гнида кацапская.
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Какелы мокшанские обтекают в своей злобе и блювотене , так что пшел нах отсюда кацапское недорозумение
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Сейчас у кацапоидов массовые припадки начнутся!
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Теперь в россии с утроенной силой будут давить польские яблоки.
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Нарешті! Про це треба кричати, щоб увесь світ знав та пам'ятав, з чого почалась Друга світова.
Але чому поляки мовчать про катастрофу літака під смоленськом, в якому загинула вся політична та військова еліта Польщі. Про цю трагедію теж не треба забувати, це справа брудних рук ху#ла.
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На мацковии много торфа, тушить будут долго)))
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Ми ж не дикі тунгуси із тайожних просторів, щоб копіювати козломордих свинособак.
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Казанская танкова, і Ліпєцкая льотна школи.
Панцери Гудеріана, і Сралінскіє соколи Люфтваффе.
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А армия РОА!? Один млн кацапов! Вам не кажется странным: были Украинский Фронт, Белорусский фронт и не одного русского (росийского), но млять, -была РОА!!!
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пока палки не закончились, будут таскать дидофф.. это рассиюшка, бро!
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Треба це було ще під час Нюрнбергу зробити
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абсолютно верное решение!!!. я пришел к своему личном убеждению, что Вторая Мировая война началась не 01 сентября 1939 года, а в дату подписания секретного Пакта Рибентропа-Молотова - 23 августа 1939 года..
потому что последующие события, развивались в соответствии с этим документом..
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А війскові школи Рейхсфера - Вермахта, коли почались?
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А честно сказать поляки с мокшландом решили выяснить у кого х..р толще Никто не сомневается что гитлер со сралином войну начали , но я нигде не услышал от поляк и покаяние за дерибан Чехии на пару с Германией , а если вопрос встаёт о наших героях Бандере , Шухевиче и до так они пеной брызгают на пару с козломордыми , так что пусть грызутся
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Слухай, ну то ж була однодовка Адольфа.

Типу, о нє только я дерібаню Європу, а і Польша !
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Это называется бумеранг Поляки с Пелсудским думали , что бога за бороду схватили или пацификацию украинцев им тоже Гитлер подсказал ?
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Согласен. Поляки скорее ситуативные союзники просто потому шо они тоже ненавидят москалей, но и от Бандеры и от Украинской независимости полякам сильно пригорает, это по сути такие же имперцы как и коцабы...ихня грызня нам на руку. Пусть грызуца...
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Приезжай увидишь Будешь в Киеве распятым мальчиком в красных труселях принесённый по Хрещатику 😂
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польский самолет уже сбивали по Смоленском ...для профилактики видимо
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Запасаемся попкорном: завтра Захарова с Лавровым изойдут на говно, опровергая резолюцию и обвиняя Польшу в подтасовке фактов и переписывании истории.
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Ви то чим кращі за нацистів і червоних ? У 1938 разом із Німеччиною та Угорщиною розірвали на шматки Чехословаччину після Мюнхенського договорняка.
У результаті М.у. в жовтні 1938 нім. війська окупували Судетську область, приєднавши її до Третього рейху. Польща отримала Тешінську Силезію, а Угорщина в листопаді 1938 за рішенням Віденського арбітражу (див. Віденські арбітражі 1938 і 1940) - пд. частину Словаччини. Найбільш розвинені райони Підкарпатської Русі (Закарпаття) рішенням цього арбітражу теж були передані Угорщині. В цілому Чехословаччина втратила майже 1/3 території з населенням бл. 5 млн осіб, а також 40 % свого пром. потенціалу і потужні прикордонні укріплення. Її новий кордон з Німеччиною був неукріплений і проходив у безпосередній близькості від Праги. Скориставшись моментом, глибокою політ. кризою в ЧСР і підтримкою Німеччини, проголосили автономію Словаччина (6 жовтня) та Підкарпатська Русь (11 жовтня). Перша Чехословац. Республіка припинила існування. М.у. стала апогеєм політики "умиротворення" щодо нацистської Німеччини, яку проводили уряди Великої Британії та Франції з серед. 1930-х рр., призвела в остаточному підсумкові до загарбання послабленої Чехословаччини (15 березня 1939 нім. війська окупували всю Чехію і Моравію, а Угорщина, за згодою А.Гітлера, того ж дня захопила Карпатську Україну) і прискорила розв'язання Німеччиною Другої світової війни. Офіційно М.у. була визнана недійсною підписанням Договору про нормалізацію відносин між Чехословаччиною і ФРН 20 червня 1973.
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Хорошее дело начали поляки. Пора снимать с России стружку.
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Добре що Бандеру і Україну туда не приплели))) Поляци можуть)))
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