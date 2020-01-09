 Польський Сейм зрівняв відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сейму.
У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.
Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.
У документі стверджується, що до початку війни привела політика двох тоталітарних держав - Німеччини і Радянського Союзу й укладення пакту Молотова-Ріббентропа.
"Першими жертвами обох тоталітарних режимів стали Польща і країни Центральної та Східної Європи", - заявили в Сеймі.
Але чому поляки мовчать про катастрофу літака під смоленськом, в якому загинула вся політична та військова еліта Польщі. Про цю трагедію теж не треба забувати, це справа брудних рук ху#ла.
Панцери Гудеріана, і Сралінскіє соколи Люфтваффе.
потому что последующие события, развивались в соответствии с этим документом..
Типу, о нє только я дерібаню Європу, а і Польша !
У результаті М.у. в жовтні 1938 нім. війська окупували Судетську область, приєднавши її до Третього рейху. Польща отримала Тешінську Силезію, а Угорщина в листопаді 1938 за рішенням Віденського арбітражу (див. Віденські арбітражі 1938 і 1940) - пд. частину Словаччини. Найбільш розвинені райони Підкарпатської Русі (Закарпаття) рішенням цього арбітражу теж були передані Угорщині. В цілому Чехословаччина втратила майже 1/3 території з населенням бл. 5 млн осіб, а також 40 % свого пром. потенціалу і потужні прикордонні укріплення. Її новий кордон з Німеччиною був неукріплений і проходив у безпосередній близькості від Праги. Скориставшись моментом, глибокою політ. кризою в ЧСР і підтримкою Німеччини, проголосили автономію Словаччина (6 жовтня) та Підкарпатська Русь (11 жовтня). Перша Чехословац. Республіка припинила існування. М.у. стала апогеєм політики "умиротворення" щодо нацистської Німеччини, яку проводили уряди Великої Британії та Франції з серед. 1930-х рр., призвела в остаточному підсумкові до загарбання послабленої Чехословаччини (15 березня 1939 нім. війська окупували всю Чехію і Моравію, а Угорщина, за згодою А.Гітлера, того ж дня захопила Карпатську Україну) і прискорила розв'язання Німеччиною Другої світової війни. Офіційно М.у. була визнана недійсною підписанням Договору про нормалізацію відносин між Чехословаччиною і ФРН 20 червня 1973.