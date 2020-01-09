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 Лише 12% переселенців змогли купити собі житло, - Мінветеранів

Свого житла немає у 400 тисяч переселенців з окупованих районів Донбасу та з Криму.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив заступник міністра у справах ветеранів, окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Руслан Калінін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дані про те, що 12% переселенців змогли купити житло, надані Міжнародною організацією з міграції.

"Інші живуть в орендованому (житлі. - Ред.), у знайомих, близьких і в місцях компактного проживання", - сказав Руслан Калінін.

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Він зазначив, що зараз міністерство, яке він представляє, збирає інформацію про переселенців, яким потрібне житло.

"Зараз ми збираємо цю інформацію. У нас є дуже велика проблема - це місця компактного проживання... Таких місць близько сотні по Україні", - сказав чиновник.

За його словами, в місцях компактного поселення в даний час проживає близько 4 тисяч переселенців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169082
 
 
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Бубочка та його оточення стільки грошей на відпочинок тратить, та на літаки, нехай допоможе, а то кормить електорат роликами..
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Спасибо Порошенко за наше счастливое детство! Иуда циничная
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Ти 2014 року народження ? І вже писати вмієш? А думати не навчився?
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Обалденная "статистика"!
А сколько не переселенцев смогли за последние, даже не пять, а десять лет, купить себе жилье?
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Не зря видимо атошников и переселенцев свели в одну кучу. Теперь деньги пойдут не на ветеранов а на "переселецев" типа ефремова.
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Сбежавшие начальники милиции,мэры,подмэры,сивохи,это самые главные переселенцы,которым в первую очередь нужно жилье,а ну ка - свалил и лучше,чем до войны,зарплата 10000-15000,+ " атошные", " переселенческие,шоколад и мармелад
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а те кто не переселенцы? То есть кто звал русский мир, мы должны скинутся?
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