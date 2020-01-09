 Лише 12% переселенців змогли купити собі житло, - Мінветеранів

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив заступник міністра у справах ветеранів, окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Руслан Калінін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дані про те, що 12% переселенців змогли купити житло, надані Міжнародною організацією з міграції.

"Інші живуть в орендованому (житлі. - Ред.), у знайомих, близьких і в місцях компактного проживання", - сказав Руслан Калінін.

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Він зазначив, що зараз міністерство, яке він представляє, збирає інформацію про переселенців, яким потрібне житло.

"Зараз ми збираємо цю інформацію. У нас є дуже велика проблема - це місця компактного проживання... Таких місць близько сотні по Україні", - сказав чиновник.

За його словами, в місцях компактного поселення в даний час проживає близько 4 тисяч переселенців.