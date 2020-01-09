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Все про:НАТО (2211) членство в НАТО (271) Трамп (2077)

 Розширити на Близький Схід і перейменувати в НАТОБС, - Трамп пропонує НАТО зміни

Президент США Дональд Трамп пропонує включити до складу НАТО країни Близького Сходу. В цьому випадку Альянсу знадобиться нова назва.

Таку пропозицію американський президент висловив у четвер, 9 січня, у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У разі розширення Трамп запропонував змінити назву NATO на NATOME (NATO-Middle East). Це можна перекласти як НАТОБС (НАТО - Близький Схід).

"Яка гарна назва", - прокоментував свою пропозицію очільник Білого дому.

Трамп зауважив, що США побороли бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", позбавивши їх контролю над територією та вбивши лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді. При цьому він переконаний, що США "зробили Європі велику послугу".

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"Я вважаю, що НАТО має бути розширене, і ми маємо включити Близький Схід, безумовно… Зараз тягар лежить на нас, і це несправедливо", - заявив Трамп.

Американський президент додав, що хотів би бачити на Близькому Сході більше військових НАТО, тому що проблеми у регіоні є міжнародного масштабу.

За словами Трампа, він обговорював роль НАТО у середу, 8 січня, під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169080
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо не хочуть напрягатись на стройках Колими і Магадана, то да.
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предлагаю первым принять Иран
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идиот...
НАТО держится на ценностях западной цивилизации...
Кого он включать там собрался? Катар, Эмираты и Оман....?
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Правильно говорит, вообще нечего Штатам в одиночку тащить на себе все расходы, пусть и европейцы впрягаются.
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Якщо не хочуть напрягатись на стройках Колими і Магадана, то да.
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Если планируем туда вступать, то неплохо бы сделать для начала посильный реверанс в их сторону.
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Скромный Кролик - а украинцы в Ближний Восток не входят..., и если Трамп до выборов просто не любил Украину, то сейчас после импичмента он ее просто ненавидит...
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А все через ваше зелене воно мєждупрочім
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да там еще при порошенко мутили интриги + Трамп очарован или завербован путиным...
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У порівнянні з тим як ненавидить Україну Путін, то Трамп просто у захваті від неї.
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если бы не палата Общин и Конгресс США, то Трамп почти не отличался бы от путина...
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Ну хоч газові потоки кацапам ламає який не який профіт від самозакоханого нарциса
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Трампи пріходят і уходят, а Путін і народ русскій, остаются.
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Если базы НАТО будут стоять в Чернигове, Харькове, Мариуполе и Одессе.
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Питання по НАТО виникає в контексті застосування 5-ї статті...
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Ташо там скромічать ? Козлостан теж до НАТО впхнути поки Рудий ще US през
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відключіть тому пияку мікрофон...
Бо він всім камеді клабам бізнес переб'є.
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идиот...
НАТО держится на ценностях западной цивилизации...
Кого он включать там собрался? Катар, Эмираты и Оман....?
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Він і Іран готовий у НАТОБС запхати аби тільки дешевше було))
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ну да - какаяразница....?
здесь он как наш клоун....
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Смотрю я на этих презиков - Трампа , ***** , Зеленского , Микрона и прочих , и отчетливо вижу , что общий уровень власти закатился куда-то за плинтус , уважения к ней нет , нами правят малообразованные идиоты и откровенные гопники ...
Когда-то давно , лет 40 назад , будучи студентом , я иногда спускался к бочке с пивом - выпить кружечку , пообщаться с людьми .
Так вот - там встречались люди и поумней , и попринципиальней , и харизматичней .
Господи , какие ничтожества нами правят !
Мне кажется , поставь у нас , к примеру , вместо Зеленского какую-нибудь говорящую собачку , то ничего ровным счётом не изменится , разве что воровства поменьше станет ...
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время леваков..
а от леваков до большевиков - один шаг...
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Это деградация государства как формы социальной организации. Вот есть некая контора, которая всю жизнь отбирает у тебя половину твоего месячного заработка и придумывает для тебя кучу запретов и ограничений. При этом она не способна даже дороги построить, пенсии нормальные заплатить, умирающему достойную смерть организовать (подыхать на грязной койке в типичной райбольничке сравнимо с фильмом ужасов). Да что там, наше государство почти просрало даже собственную армию, которая его защищает. Если бы не война, у нас бы не было армии.
Причем я раньше думал, что это только у нас, в постсовке. Но в забугорье тоже говна хватает. Даже в тех странах, что считаются цивилизованными и принадлежат к первому миру. Например прогрессивный налог, когда самые умные, толковые и трудолюбивые люди платят за всяких бездельников.
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В целом - да .
Но есть же страны северной демократии , где государство действительно является социальной надстройкой , в меру сбалансированной и подконтрольной .
Не без недостатков , конечно , но всё же !
По-моему , дело таки в народце , населяющем страну . В его отношении к закону и степени подконтрольности правительства . Вот только стоит народу вожжи попустить , прикрыть один глаз на закон , вот тут-то дерьмо и начинается , прямо с правительства , ибо там возможностей много , а контроля становится меньше .
Головы рубить нужно , даже не дожидаясь окончания каденции . Ибо когда эта каденция закончится , будет уже поздно ...
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Ти вже другий, Трамп Іран і Ірак вже включив до НАТОБС))
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Трамп, не забудь туда ещё Иран с парашей включить.
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Вас Рыжих не поймёшь. Толи НАТО себя изжил и его мозги в коме, толи его надо расширять ещё на полмира. Не мешало бы сначала хорошо выпить, закусить, а уже потом рассказывать анекдоты.
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С Турцией сначала разберись - это ж стана НАТО, не?
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Це що? Нато Бувше у Вжитку? Прийшло непорузуміння, із дохлою білкою на голові і почалося - "В НАТО помер мозок", Турція купляє С-400 і погрожує закрити бази США, кацапи в Сирії, Венесуелі, Африці. От що значить один, але особливо цінний агент!
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Если НАТО переименуют в НАТОБВ, нам предстоит опять менять конституцию... Розширити на Близький Схід і перейменувати в НАТОБС, - Трамп пропонує НАТО зміни - Цензор.НЕТ 7078
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Все указывает на то, что путь на НАТО должен еще раз быть проанализирован и переосмыслен. Там могут случиться такие перемены, что наше участие во всем этом будет непонятным. Трампа больше всего интересует Ближний Восток и Израиль! Украина у него на надцатом месте, какие бы реверансы мы в его сторону не делали.
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вот как пейсатые держатели мирового золотого запаса, напряглись..НАТУ им туда подавай, защищай америкос и пр. сирые и убогие ихонную жизнь красивую от акбаров лютых))..
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Единтвенное что успокаивает это что Европа эти его выкандоберы не поймет и не примет
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Пример, это когда захватывали роддом и больницу?
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ясно - потомок алкашей,так бы сказал,убоёк синемордый..
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Мда... Самое время. Они такие надежные и предсказуемые партнеры США - эти бородатые дядьки.
То башни-близнецы взорвут, то посла убьют, то базы обстреляют.
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