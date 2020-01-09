 Розширити на Близький Схід і перейменувати в НАТОБС, - Трамп пропонує НАТО зміни

Таку пропозицію американський президент висловив у четвер, 9 січня, у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У разі розширення Трамп запропонував змінити назву NATO на NATOME (NATO-Middle East). Це можна перекласти як НАТОБС (НАТО - Близький Схід).
"Яка гарна назва", - прокоментував свою пропозицію очільник Білого дому.
Трамп зауважив, що США побороли бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", позбавивши їх контролю над територією та вбивши лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді. При цьому він переконаний, що США "зробили Європі велику послугу".
"Я вважаю, що НАТО має бути розширене, і ми маємо включити Близький Схід, безумовно… Зараз тягар лежить на нас, і це несправедливо", - заявив Трамп.
Американський президент додав, що хотів би бачити на Близькому Сході більше військових НАТО, тому що проблеми у регіоні є міжнародного масштабу.
За словами Трампа, він обговорював роль НАТО у середу, 8 січня, під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.
Бо він всім камеді клабам бізнес переб'є.
НАТО держится на ценностях западной цивилизации...
Кого он включать там собрался? Катар, Эмираты и Оман....?
здесь он как наш клоун....
Когда-то давно , лет 40 назад , будучи студентом , я иногда спускался к бочке с пивом - выпить кружечку , пообщаться с людьми .
Так вот - там встречались люди и поумней , и попринципиальней , и харизматичней .
Господи , какие ничтожества нами правят !
Мне кажется , поставь у нас , к примеру , вместо Зеленского какую-нибудь говорящую собачку , то ничего ровным счётом не изменится , разве что воровства поменьше станет ...
а от леваков до большевиков - один шаг...
Причем я раньше думал, что это только у нас, в постсовке. Но в забугорье тоже говна хватает. Даже в тех странах, что считаются цивилизованными и принадлежат к первому миру. Например прогрессивный налог, когда самые умные, толковые и трудолюбивые люди платят за всяких бездельников.
Но есть же страны северной демократии , где государство действительно является социальной надстройкой , в меру сбалансированной и подконтрольной .
Не без недостатков , конечно , но всё же !
По-моему , дело таки в народце , населяющем страну . В его отношении к закону и степени подконтрольности правительства . Вот только стоит народу вожжи попустить , прикрыть один глаз на закон , вот тут-то дерьмо и начинается , прямо с правительства , ибо там возможностей много , а контроля становится меньше .
Головы рубить нужно , даже не дожидаясь окончания каденции . Ибо когда эта каденция закончится , будет уже поздно ...
То башни-близнецы взорвут, то посла убьют, то базы обстреляют.