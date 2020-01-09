 Тіла загиблих у катастрофі лайнера МАУ в Ірані ще не ідентифікували, - МЗС

Про це в ефірі "Громадського" повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ.
"Робота з ідентифікації тіл загиблих іноземців (триває — ред.)— я не можу вам сказати, чи це стосується всіх українців, а іноземці ще не всі ідентифіковані. Серед них, очевидно, є також певна кількість громадян України, які залишаються неідентифікованими", — зазначив він.
За його словами, 9 січня до Тегерана прибули українські судмедексперти, які разом з іранськими колегами вже працюють над тим, щоб "максимально швидко всі жертви були ідентифіковані".
Андрій Заяць зауважив, що поки рано говорити про те, коли відбудеться репатріація тіл в Україну.
"Думаю, хоча б добу, чи дві ще треба попрацювати. Ми вдячні іранській стороні за те, що незважаючи на те, що в Ірані п’ятниця — вихідний день з релігійних міркувань, вони підтвердили свою готовність працювати, щоб максимально швидко забезпечити збір доказів та ідентифікацію останків. Ми робимо все можливе, щоб рештки громадян України були репатрійовані в максимально стислі терміни. Бо розуміємо, наскільки великий біль родин жертв цієї авіакатастрофи", — наголосив держсекретар.
Крім того, Андрій Заяць підтвердив інформацію про те, що "чорні скриньки" були знайдені в пошкодженому стані.
"Зараз вивчається, наскільки ці пошкодження можуть стати на заваді у тому, щоб у повному обсязі розшифрувати їхні дані. І наші фахівці з цивільної авіації разом з іранськими колегами зараз ведуть переговори для того, щоб зрозуміти, на яких технічних можливостях в Україні, Ірані чи третій країні провести розшифровку записів та зняти інформацію, яка міститься на цих самописцях", — повідомив чиновник.
7 ч. ·
Flight crews never die, they just fly higher in the sky ("екіпажі не вмирають, лиш вище в небо злітають") - цю міжнародну примовку над нашим PS 752 за минулу добу повторили сотні працівників різних авіаліній світу. Сотні постів у соцмережах із жалобними стрічками на тлі неба (у коменті один такий, від стюардеси Malev), невідь-скільки молитов услід злітаючому літачку, що вже не приземлиться, - трагедія очищає, в людстві раптом проступив один із тих його до сліз прекрасних профілів, за які його варт любити: шляхетне "цехове" братство тих, хто за родом занять щодня ходить по краю життя і смерти, споконвічне побратимство/посестринство кшатріїв.
(Щоразу, коли після дальніх перелетів, стоячи в черзі на паспортний контроль, бачу, як простує до виходу екіпаж: пілоти з виглядом чоловіків, що добре попрацювали, змучені стюардеси на висотних підборах, - люди, від яких щойно 7, чи 8, чи 10 годин напряму залежало моє життя, - мене незмінно затуманює хвиля вдячної ніжности і хочеться гукнути їм услід "Спасибі!", як від 2014-го нашим воїнам, - але якось ніколи не вдавалося цього зробити, і тепер, дивлячись у назавжди всміхнені обличчя екіпажу PS 752, мимоволі чуєшся за те винною...)
В устах їхніх колеґ-авіаторів оте "спіть спокійно, браття й сестри" звучить на диво безпафосно - як проста пригадка, що ми всі одне одному на цій землі браття й сестри, навіть коли хтось Авель, а хтось - Каїн. І штука в тім, що так воно й є, за умовчанням: за заводськими, сказати б, налаштуваннями.
А вже бути Каїном, чи Авелем - це завжди наш, і тільки наш власний вибір.
Царства вам небесного, PS 752.
Спасибі.
Иранское ПВО увидело цель, которая не отвечает и идентифицировала ее как вражескую. И согласно уставу любой страны во время вооруженного конфликта ликвидировала эту цель. Виновен не Иран, а тот кто отключил радиомаяк "Свой-чужой".
Очевидно такая же ситуация была и с Боингом над Донбассом. Ни один военный целенаправленно не нажмет кнопку на пуск ракеты по гражданскому лайнеру.
Но это если на радар смотреть. Может Тор по ошибке перевели в автоматический режим и он сам пальнул.
Военный - безусловно.
А как насчет мрази русской, спрятавшей свои флаги? Эта паскуды стреляли тогда по всему, что видели! Напомню, за 2 недели до МН17 у нас в Луганске обстреляли борт Харьков-Тбилиси, не попали.