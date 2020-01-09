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Все про:авіакатастрофа (392) Іран (259) Канада (740) Трюдо Джастін (100)

 Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак в Ірані збила іранська ракета – на це вказують дані розвідки.

Про це Трюдо заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У нас є дані розвідки — як канадської, так і союзників — які вказують на те, що літак збила іранська ракета "земля-повітря", — сказав він.

Прем'єр додав, що це могло статися ненавмисне. Він також зазначив, що канадські спеціалісти працюють з українськими колегами й хочуть залучити своїх фахівців до розслідування.

"Сім'ї загиблих хочуть відповідей. Я хочу відповідей", — сказав Трюдо.

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Він наголосив, що висновки зроблені на основі попереднього аналізу. "Тож важливо провести ретельне й повне розслідування, аби зробити остаточні висновки", — сказав прем’єр Канади.

Трюдо сказав, що повідомив про ці дані президенту України Володимиру Зеленському.

Також читайте: "Безглузді чутки", - влада Ірану про те, що лайнер МАУ міг бути збитий ракетою

"Я розповів Зеленському про причини, чому ми так налаштовані провести повне й усебічне розслідування... Він запевнив мене, що Канада як гарний друг України буде тісно залучена в розслідування цієї трагедії", — зазначив прем’єр Канади.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169078
 
 
 Топ коментарі
 
Ясєн пєнь.
гіркін також не спєцом по боїнгу лупнув... Так ся стало просто...
Без обід...
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НЕ пугайте Бубочку оно и так обосралось в Омане
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А це вже серйозна заява.
Озабоченость буде як у випадку з Малазійським боінгом? Чи глибша?
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Странное, холодное спокойствие (международное) - не кажется??? Трамп заявил об "ошибочной" ракете со стороны Ирана, но на фоне конфликта, утверждать про "ошибку" "другой стороны" уж очень лояльно с его то темпераментом.. не странно?
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Не знаю, - просто в виде версии. Трампу крушение Боинга помогло не реагировать на обстрел американских баз. Вроде как - там такое горе вот мы их и пожалели.
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Информации на какие-то либо "серьезные" источники нет, нет полноценной информации насколько пострадала военная американская база в Айн аль-Асад (это ведь не окопы посреди поля), во всех мировых СМИ информация только о крушении Боинга в следствии "ошибочной" ракеты как под копирку без каких-либо обвинений или "порицаний", без угроз и т.д... Впечатление, что Иран не боится, расследования и не лукавит, приглашая международные следственные группы.. Что это ?
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Ракета была ватная наверняка.Последние две крупные авиакатастрофы гражданских судов с применением оружия и обе кацапскими ракетами.Вот так дела.Ничего личного -просто факты.
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Так, американці вже потвердили, що ракета була російського виробництва.
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а пускова установка? понятно, що касапська; але тепер виникає питання, чия обслуга...
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так от - хто конкретно дав команду "пуск", і хто нажав кнопку... Кому присягу вони давали?
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Трамп зробив заяву, Трюдо підтвердив. Зелена шмаркля мовчить. Бо відкриває рота тоді,коли Єрмак дозволить. А той чекає вказівок з кремля.
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оно клоун и не знает что говорить и делать ждет баканова и богдана и всех сразу.
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А тобі, хто вказівки дає базікати, ФСБ???
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Ага.Це ж я з Оману через москву в Україну прилетів.
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Так бы и сказал, а то мутишь что-то.
Не насилуй себя можешь писать на понятном тебе мокшанском👅.
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Пардон, но о чём будет *заявлять Зе*? Если американцы изучают данные со спутников и выдают новости разведки! А международные экспертизы на месте только начались.
Вот пэдрастый - да, тот бы замироточил.
Умный скажет, когда все расследования закончатся. Это только Бутусов ежедневно заявляет прямо противоположные версии утверждения.
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А, зачем ему говорить, ему уже бортом с Масковии 13-ю зарплату в двух чемоданах привезли - он всем доволен.
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Осталось только назвать пусковую установку этой ракеты . У ПВО Ирана есть и С-300, и "КУБ"
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Самолет выпуска 2016 года и загорелся сам?Тогда Анна Политковская сама себя застрелила
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Уже есть видео момента попадания ракеты в самолет...
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Вообще-то Блумберг приводит слова Джастина Трюдо по-другому -
что атака самолета могла быть как случайной, так и не случайной

https://twitter.com/business/status/1215359004333002753
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Есть видео пресс-конференции, зачем ссылаться на пересказ . . .
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Трюдо сказав, що this may well have been unintentional і більше нічого про "неслучайность".
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может и сами кацапы стреляли, они и в Иране пасутся
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это уже интересно...
и нужны железобетонные доказательства
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ну наверное тем, кто будет или обвинять или оправдываться...
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ваш самолёт сбили по ошибке... так не может быть, за такие "ошибки" прощенья нет.
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Ну, по крайней мере, он (если я не ошибаюсь) , первый из мировых лидеров сказал, что это ракета была. Мне кажется, если бы у него не было данных, он бы сделал более осторожное заявление
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Мне кажется или ранее как то с выводами не было такой спешки.
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Скверная история, хотя и не первый раз ошибочно попадает ракета в гражданский борт
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ну и погоняло прып.зденое (кацап наверное), а приведи пример "ошибочного попадания в гражданский борт"?
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Ждём шквал озабоченностей и призывов от запада)))
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Трамп утерся после обстрела своих баз, а тут какой то украинский и самолёт...
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Вчера изначально по тому как подавалась новость было понятно что сбили. Я это рассказал всем знакомым, мало кто поверил, и писал здесь, но мало кто обратил внимания. Сегодня уже официально сбили. А завтра, друзья, а скорей послезавтра мы узнаем каким боком Хремль к этой истории причастен, или он просто пытался защитить союзника и помогал скрыть правду или помогал выбрать сакральную жертву. а может не только выбрать. Понимаю что несколько бредово звучит ,но это пока...
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***** як завжди переслідує кілька цілей своїми діями, але діє чужими руками і каже настамнєт.
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Нічого бредового в тому нема. Цілком можливо, що російські системи ППО в Ірані обслуговуються російськими військовими. Ракети випущено з ЗРК "Тор".
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От що значитть канібал зі зброєю. Як і у випадку з МН 17. Державіаслужба мала б заборонити всі польоти над Іраком, враховуючи останні події і конфлікт між США та Іраном. Чому не заборонили ? Пряма відповідальність влади-шапіто 95
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Начинает всё-таки прояснятся, впустую такие заявления, лицо такого уровня не делает, есть видать весомые аргументы.
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Так у них спутники весь шарик просматривают и наверное знают точно сколько раз пердит Путлер, когда на очке сидит.
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Что интересно, Трюдл заявил, что проинформировал Президента Зеленского об информации разведки . . .

Что ж, это даже не встреча в Нормандском формате - Вова Зеленский, твой выход, вот она, реальная кризисная ситуация, покажи себя . . . Не в плане встретиться с родственниками погибших (хотя это тоже важно), что уже фотки на всех сайтах. А в плане жёстких государственных решений . . .
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Он жестко может только молчать в тряпочку. Он же думал надо просто перестать стрелять и все само -собой рассосется... угу, рассосалось...
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А що він може РЕАЛЬНО зробити, крім як грізно виступити по тіві...
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Да что вы еще ждете от зеленого урода? Его уже во всю надо гнать...
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Вангую, что Осел Оманский посорит нас с Канадой через свою упоротостью в вопросе расследования теракта , будет защищать ******** до конца
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Не знаю чи з Канадою. Але складається враження, що отримав наказ від куратора порвати стосунки з США. Треба бути безмозким тупицею, щоб їхати в країну, начебто за інвестиціями, яку визнають чорним офшором, і проти якої діють санкції США і ЄС. Крім того, він зустрічався там з особою, яку мав би обходити десятою дорогою, щоб не заплямуватись.

3 січня США ракетним ударом вбивають іранського генерала Сулеймані. Всі ЗМІ пишуть що очікується відповідь Ірану силою. В.о. міністра закордонних справ Оману Юсуф бин Аляви бин Абдалла висловлює співчуття Ірану.
5 січня вечір. На сторінці Президента України з'являється фото про його зустріч із Юсуф бин Аляви бин Абдалла.
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ЗЕленые прокремлевские ****** подставили украинцев вместо того чтобы запретить полеты к спонсорам террористов.
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Могли и преднамерено сбить, чтобы отвлечь внимание СМИ от атаки американских баз в Ираке + в случае обострения аэропорт мог стать объектом атаки со стороны США, а так нельзя - расследовать же надо катастрофу. Выбрали украинский борт, т.к. Украина - вроде как союзник США, но неопасный для Ирана.
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тоже так думаю. Это ход Ирана ва-банк, типа а у нас тут трагедия вы не можете на нас лезьть..
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Уже две разведки подтверждают. Ждём Великобританию.
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...и, в 2038-м может и состоится суд (очень злая ирония)
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А у дяди Вовы ******* другое мнение - и Бубочка и спец по чертям Баканов с ним согласные...
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Білять.Аваков вже і експертизи підготовив шо патрубок накривсь в гідравліці,з залученням іноземних експертів,і відос,там де Федина і Звіробій шасі пиляють.І всі труди по піздє.
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Ітак...

Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza 35 минут назад

Самолет сбивают где-то в 1:30, уже в 7:30 на сайте посольства появляется заявление о технической неисправности. ПОСОЛЬСТВО, Карл! Обломки еще дымились, а посольство уже причину установило и опубликовало.
Дипломаты могут быть подонками, холуями, даже хамами, но они точно не придурки, чтобы самовольно так подставляться, рискуя навсегда похоронить карьеру.

То есть аккаунт-менеджера посольства разбудили в полседьмого утра и посадили писать заявление. Какие же серьезные обстоятельства заставили осторожных дипломатов утворить такую откровенную *****?

От имени Бубочки делается заявление, что он немедленно вылетает, но "немедленно" растянулось на 20 часов. Почему он так поздно вылетел? Был ли он в том самолете, который приземлялся во Внуково?

Кому какие обещания и взамен чего он успел дать за эти 20 часов и во время возможных переговоров во Внуково?

...и тут **** - Трюдо всю малину поломал.
Придется Бубочке чек вернуть.
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Это уже не "бла-бла-бла" эфирное -- это уважаемый во всём мире политик ...

Лишь замечу , шо когда иранские тупорылые вояки заявили , шо типа часть чёрного ящика уничтоженна - такое возможно исключительно при прямом попадании ракеты в отсек с чёрными ящиками ... да и то не всегда .
Т.е. иранские власти сами себя сдали с потрохами ...
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А где данные наших спецслужб? Баканов в Куршавеле доклад готовит?
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Спецслужбы Кремля или Израиля отключили в Боинге радиометку "Свой-чужорй" которая отображается на всех радарах ПВО во всех странах.
Иранское ПВО увидело цель, которая не отвечает и идентифицировала ее как вражескую. И согласно уставу любой страны во время вооруженного конфликта ликвидировала эту цель. Виновен не Иран, а тот кто отключил радиомаяк "Свой-чужой".
Очевидно такая же ситуация была и с Боингом над Донбассом. Ни один военный целенаправленно не нажмет кнопку на пуск ракеты по гражданскому лайнеру.
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Справа в тому, що МН-17 збивала гола пускова установка, поза комплекстом. В комплекс БУКа вжодить (наскільки пригадую) 4 установки, в т.ч. локація на ціль на предмет ворог, чи ні.
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Поэтому возможно и не работала радиосвязь с диспетчером после взлета.
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Уже и премьер Британии заявил, что это был ракетный удар по самолёту со стороны ПВО Ирана
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Версия о том, что стрелял Зеленский из окна гостиницы в Омане разваливается?
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Гораздо интереснее версия, что ЗЕ на Роисю залетел именно для того, чтобы получить инструкции ***** по этому вопросу.
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Официально подтвердила Канада
По данным спутника самолёт сбит ракетой
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Т . есть снова , от росийского оружия , запущеного росийскими союзниками страдает весь мир ... .
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После такого заявления, главе СБУ лучше бы остаться во Франции.
Или приехать в Украину и застрелиться.
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за умови, звісно, якщо воно відповідає дійсності.
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Вообще то, когда член СНБО, отсутствует на экстренном заседании, по причине отдыха во Франции, это уже не есть хорошо и правильно.
И такому главе СБУ только пинок под зад с должности.
Можно еще и убийственную причину увольнения - недоверие Президента.
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https://prm.ua/v-merezhi-z-yavilosya-video-yake-ymovirno-pokazuye-potraplyannya-raketi-v-litak-mau/

В мережі з'явилося відео, яке ймовірно показує потрапляння ракети в український літак компанії МАУ під Тегераном. Відео опубліковано у Twitter Bellingcat. Зазначається, що розслідувачі Bellingcat перевіряють інформацію.
"Ми аналізуємо це нове відео, яке нібито показує вибух у повітрі. За нашою початковою оцінкою, відео показує багатоквартирний будинок в західному Паранде в Ірані", - повідомили в Bellingcat.
саме відео: https://twitter.com/bellingcat/status/1215352457972404226?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1215352457972404226&ref_url=https%3A%2F%2Fprm.ua%2Fv-merezhi-z-yavilosya-video-yake-ymovirno-pokazuye-potraplyannya-raketi-v-litak-mau%2F
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только на видео с ПЗРК стреляли там 2500 метров 1005 гарантия но ПЗРК если б ударило в бочину корпуса то это одно а если попало в крыло то это взрыв АИ -100 по-любому
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Українцям у цьому зв'язку треба аналізувати, що і чому протягом цілої доби заявляли влади України, і чому практично всі ці заяви мали на меті захистити союзника Росії - Іран, хай собі навіть ціною обвинувачення власних громадян у некомпетентності та злочинних занедбаннях.
Хто так тиснув на зелених, що вони були готові обвинуватити навіть компанію Коломойського в підробці технічного обслуговування?
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А зеленый дебил уже успел позвонить в иран со своими идиотскими лобызаниями...
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"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737." Ты об этом, блаженная?
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так ты дефочка, тебе все простительно, даже твоя тупость
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что есть множество информации о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух
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Він же висловив Путінові співчуття за недоцільне (перепрошую за каламбур) використання ракет російського виробництва?
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Підозрюю що, "чорні ящики" пошкоджені шрапнелью.
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после стреляния по амербазе понятно, что иран прикрыл пво свой эрапорт.

пставили комплексы ТОР - работают на автомате - стреляют по всему, что летит.

кто-то в укрсамалете не включил ответчик свойчужой -
ентот тор и бахнул на автомате.

и попал.
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Ну тепер нелох оманський повинен терміново вилетіти в Іран і вибачитися за те, що іранці впусту потратили ракету
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А ху"ло то как обосралось!Козлорогое даже соболезнование вьіразило-знает,что иранцьі скрывать от следствия ничего не будут,как украинцы при поросенко (даже доказательств на статус спонсора терроризма не представили Евр.суду)Украина сейчас просто обьязана данные черных ящиков предоставить международной комисии.
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А что я говорил! Гасить надо этих верблюжьих выкидышей. Они ведь будут мстить, причём постоянно. Но кто на это пойдет? Нет в мире больше реальных правителей. Все тряпки, ссыкуны. Эх..
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А котрий то з них Трюдо - той з більшою бородою чи той, що з меншою?
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Премьер добавил, что это могло произойти неумышленно - это что, бл@дь, такое вообще?
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