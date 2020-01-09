 Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо. ВIДЕО

Про це Трюдо заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"У нас є дані розвідки — як канадської, так і союзників — які вказують на те, що літак збила іранська ракета "земля-повітря", — сказав він.
Прем'єр додав, що це могло статися ненавмисне. Він також зазначив, що канадські спеціалісти працюють з українськими колегами й хочуть залучити своїх фахівців до розслідування.
"Сім'ї загиблих хочуть відповідей. Я хочу відповідей", — сказав Трюдо.
Він наголосив, що висновки зроблені на основі попереднього аналізу. "Тож важливо провести ретельне й повне розслідування, аби зробити остаточні висновки", — сказав прем’єр Канади.
Трюдо сказав, що повідомив про ці дані президенту України Володимиру Зеленському.
"Я розповів Зеленському про причини, чому ми так налаштовані провести повне й усебічне розслідування... Він запевнив мене, що Канада як гарний друг України буде тісно залучена в розслідування цієї трагедії", — зазначив прем’єр Канади.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Не насилуй себя можешь писать на понятном тебе мокшанском👅.
Вот пэдрастый - да, тот бы замироточил.
Умный скажет, когда все расследования закончатся. Это только Бутусов ежедневно заявляет прямо противоположные версии
утверждения.
что атака самолета могла быть как случайной, так и не случайной
https://twitter.com/business/status/1215359004333002753
и нужны железобетонные доказательства
Что ж, это даже не встреча в Нормандском формате - Вова Зеленский, твой выход, вот она, реальная кризисная ситуация, покажи себя . . . Не в плане встретиться с родственниками погибших (хотя это тоже важно), что уже фотки на всех сайтах. А в плане жёстких государственных решений . . .
3 січня США ракетним ударом вбивають іранського генерала Сулеймані. Всі ЗМІ пишуть що очікується відповідь Ірану силою. В.о. міністра закордонних справ Оману Юсуф бин Аляви бин Абдалла висловлює співчуття Ірану.
5 січня вечір. На сторінці Президента України з'являється фото про його зустріч із Юсуф бин Аляви бин Абдалла.
Луиза Чкалова @4kalova_luiza 35 минут назад
Самолет сбивают где-то в 1:30, уже в 7:30 на сайте посольства появляется заявление о технической неисправности. ПОСОЛЬСТВО, Карл! Обломки еще дымились, а посольство уже причину установило и опубликовало.
Дипломаты могут быть подонками, холуями, даже хамами, но они точно не придурки, чтобы самовольно так подставляться, рискуя навсегда похоронить карьеру.
То есть аккаунт-менеджера посольства разбудили в полседьмого утра и посадили писать заявление. Какие же серьезные обстоятельства заставили осторожных дипломатов утворить такую откровенную *****?
От имени Бубочки делается заявление, что он немедленно вылетает, но "немедленно" растянулось на 20 часов. Почему он так поздно вылетел? Был ли он в том самолете, который приземлялся во Внуково?
Кому какие обещания и взамен чего он успел дать за эти 20 часов и во время возможных переговоров во Внуково?
...и тут **** - Трюдо всю малину поломал.
Придется Бубочке чек вернуть.
Лишь замечу , шо когда иранские тупорылые вояки заявили , шо типа часть чёрного ящика уничтоженна - такое возможно исключительно при прямом попадании ракеты в отсек с чёрными ящиками ... да и то не всегда .
Т.е. иранские власти сами себя сдали с потрохами ...
Иранское ПВО увидело цель, которая не отвечает и идентифицировала ее как вражескую. И согласно уставу любой страны во время вооруженного конфликта ликвидировала эту цель. Виновен не Иран, а тот кто отключил радиомаяк "Свой-чужой".
Очевидно такая же ситуация была и с Боингом над Донбассом. Ни один военный целенаправленно не нажмет кнопку на пуск ракеты по гражданскому лайнеру.
По данным спутника самолёт сбит ракетой
Или приехать в Украину и застрелиться.
И такому главе СБУ только пинок под зад с должности.
Можно еще и убийственную причину увольнения - недоверие Президента.
В мережі з'явилося відео, яке ймовірно показує потрапляння ракети в український літак компанії МАУ під Тегераном. Відео опубліковано у Twitter Bellingcat. Зазначається, що розслідувачі Bellingcat перевіряють інформацію.
"Ми аналізуємо це нове відео, яке нібито показує вибух у повітрі. За нашою початковою оцінкою, відео показує багатоквартирний будинок в західному Паранде в Ірані", - повідомили в Bellingcat.
саме відео: https://twitter.com/bellingcat/status/1215352457972404226?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1215352457972404226&ref_url=https%3A%2F%2Fprm.ua%2Fv-merezhi-z-yavilosya-video-yake-ymovirno-pokazuye-potraplyannya-raketi-v-litak-mau%2F
Хто так тиснув на зелених, що вони були готові обвинуватити навіть компанію Коломойського в підробці технічного обслуговування?
пставили комплексы ТОР - работают на автомате - стреляют по всему, что летит.
кто-то в укрсамалете не включил ответчик свойчужой -
ентот тор и бахнул на автомате.
и попал.