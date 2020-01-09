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 Політика України, За кордоном
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Все про:пірати (34) інтелектуальна власність (24) Євросоюз (2732)

 Євросоюз вніс Україну до списку країн-порушників інтелектуальної власності

Україна потрапила до списку країн, які порушують права інтелектуальної власності та завдають цим шкоду економічним інтересам Євросоюзу.

Про це сказано у річній доповіді Єврокомісії щодо захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у цьому переліку Україна внесена до країн другого пріоритету, що за масштабами порушень та їх наслідками поступаються лише Китаю, який посідає першу позицію.

"Індія, Індонезія, Росія, Туреччина і Україна залишаються країнами 2-го пріоритету. У цих країнах були виявлені серйозні системні проблеми у сфері захисту та дотримання прав інтелектуальної власності, що спричиняє суттєву шкоду для бізнесу Євросоюзу. Порівняно з попередньою доповіддю, ці країни не мали прогресу, або продемонстрували лише обмежений прогрес", - йдеться у преамбулі документу.

В Україні, як зазначається, продовжують існувати проблеми щодо законодавчого захисту інтелектуальних прав (ІП), щодо механізмів реєстрації торговельних марок, а також щодо транзиту контрафактної та піратської продукції на ринки Євросоюзу.

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"Незважаючи на суттєве регуляторне наближення, зобов’язання щодо якого Україна взяла на себе відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, яка набула чинності у 2016 році, лише обмежений прогрес відмічається протягом двох минулих років. Позитивним кроком було ухвалення Закону №2415 про організації з колективного менеджменту (Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" - ред.) у травні 2018 року. Незважаючи на те, що цей закон має надалі доповнюватися для забезпечення відповідності міжнародним стандартам, його ухвалення демонструє щирі зусилля до реформ у цій сфері", - зазначається у документі.

Водночас повідомляється, що протягом двох років у Верховній Раді були зареєстровані три законопроєкти, які пропонують запровадити деякі патентні обмеження або забороняють захист певних речовин (ефіри, суміші, поліморфні матеріали та метаболіти) та нових різновидів відомих медичних продуктів.

"Такі виключення обмежать стимули для інновацій задля пошуку більш стабільних форм (ліків), їх дозування та продовження терміну придатності, підвищення безпечності та зниження побічних ефектів. Ці законопроєкти не відповідають міжнародним стандартам та Європейській патентній конвенції", - йдеться у документі.

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Зазначається, що існуючі правові норми все ще не надають захисту від недобросовісної реєстрації продукції, відсутні або неефективні правові механізми оскарження такої товарної реєстрації та захисту ІП виробників оригінальної продукції.

Крім того, чинне законодавство України у сфері захисту ІП містить серйозні проблеми у сфері визначення кабельної ретрансляції та відповідних тарифів. У результаті, національні мовники продовжують не сплачувати роялті авторам та виробникам аудіопродукції за її використання, що є їх правовим обов’язком відповідно до українського законодавства в сфері копірайту.

Ще один недолік – вимога до компаній отримувати дозвіл на ринкову реалізацію продукту в Україні протягом двох років після отримання такого дозволу будь-де у світі, що примушує, зокрема, фармакологічні компанії завчасно входити на ринок України, навіть проти власних бізнесових інтересів.

Ще одна серйозна проблема, як зазначає Єврокомісія, – дотримання "антипіратського" законодавства. За доповіддю EUIPO-OECD (OECD – Організація економічного співробітництва та розвитку) від 2018 року, Україна залишається країною транзиту підробленої та піратської продукції в таких секторах як харчова промисловість, годинники, ювелірні прикраси, іграшки, одяг, фотографічне та медичне обладнання. Деякі піратські сайти, які пропонують таку продукцію, відкрито діють в Україні, кількість таких сайтів навіть збільшується, що пояснюється недосконалістю та слабкістю чинного законодавства.

У доповіді Єврокомісія посилається на опитування представників європейського бізнесу, які вказують також на недосконалість митних процедур. Зокрема, відсутні адекватні потужності для знищення певних видів контрафактної продукції або засобів її виробництва. При цьому навіть спрощені митні процедури забирають забагато часу та є коштовними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169077
 
 
 Топ коментарі
 
Взагалі то вони помиляються. В Україні є своє ноу-хау. 73% довбнів обрали блазня за президента. Де ще таке побачиш...
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Це випадково не про Новорічне привітання бубочки яке він вкрав?
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Усі країни, які мають низькі прибутки не дотримуються прав інтелектуальної власності.
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Це випадково не про Новорічне привітання бубочки яке він вкрав?
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Взагалі то вони помиляються. В Україні є своє ноу-хау. 73% довбнів обрали блазня за президента. Де ще таке побачиш...
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Усі країни, які мають низькі прибутки не дотримуються прав інтелектуальної власності.
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Евросоюз должен Украине в ноги кланяться каждый день... - утром и вечером, за то что она, Украина защищает кровью своих сыновей их границы от московской сволочи...
План Маршала должны были ввести давно и оружием завалить...
Не благодарные торгаши....
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сказки про то что Раша хотела бы напасть на Европу, прокатят только в Украине.
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Одне діло - НЕ МОЖЕ, але хоче аж пищить.
Усі - від останнього лузера до ... альфа-лузера
Евросоюз внес Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности - Цензор.НЕТ 4503
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за Маршалла эти евротолерасты даже Штаты не поблагодарили, а возненавидели.
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как там с теми подделками и воровством знаков и их изделии, хорошего качества - ну вот и получаите клеимо вора.
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...коньяк, шампань...вот и все нарушения инт. собственности ..
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ее ты забывль про люьбимых певцов ротом что с 95м кваталом выступают Евросоюз внес Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности - Цензор.НЕТ 2077
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Мы ещё и налоги не платим . А зачем платить налоги ,чтобы кормить соросовских чиновников с миллионными зарплатами ?
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Ну хоть какие то рейтинги надо возглавлять!
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их самих жаба давит, что не могут качать на шару
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Пашли нах. И ето те будут нам рассказывать которые наплевали на Будапештский договор и которые сотрудничают с террористами и диктаторами.
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Это после правления сыньоносого воришки отголоски ещё.
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С индусами они перегнали палку.
Те могут обидеться и перестать клепать интеллектуальную собственность для запада, а впрягутся работать на Китай.
Кто тогда будет им кривые оси шлёпать?
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Отлучить от халявы охлос Украины будет не просто.
На дурняк и уксус сладкий!Совковый слоган актуальный и поныне
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Неуспел кацяпа варишку разинуть на цензоре как уже в спаме кукарекает
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Зе у нас самый большой интелектуал
Перепутал Буковель с оманом
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Да ладно там! Ну шо ж делать, если своего ума нету? Не помирать же. Мы ж родом из СССР - у нас тяжёлая наследственность - от коммуниздим поманеньку. Понимать надо.
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