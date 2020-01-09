 The New York Times цитує Цензор.НЕТ

ЗМІ згадано в матеріалі під назвою "США вважають, що іранська ракета випадково збила український літак", інформує Цензор.НЕТ.
The New York Times згадує слова секретаря РНБО Олександра Данілова, сказані Цензор.НЕТ, про те, що Україна веде з Іраном переговори про допущення наших фахівців на місце катастрофи.
Крім цього, Цензор.НЕТ згадало російське інформагентство "Интерфакс" - при тому, що на території РФ заборонено доступ до нашого видання.
Росіяни наводять слова головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що на двигунах лайнера, який зазнав катастрофи, немає слідів пожежі.
Тебе то я чим обідив?
всё будет Украина!
І тоді вже свята закінчаться... Правда не на довго...
От так було з Діда Прадіда, є і буде... Поки є Україна...
Нехай щастить.
А если бы они коменты поцитировали, ото бы все при---ли=))
а тебе нужно подрасти
начать самому себе жопу вытирать
во времена когда юлька премьерствовала
ты еще на трусах папкиных свисало
нормальные люди имеют одно мнение
а не несколько на одно событие
может поменяй круг общения??
тогда понятнее будет?
а вот в каментах нередко нахожу ответы на вопросы))
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Доречі, час створити англомовну версію. Бо мінстець за п'ять років так і не розродивсь. Україна досі не має сайту, щоб можна було іноземцям дізнатись про Україну з українських джерел, а не з російських.
интерес в Америке к Украине очень большой, а если вы наберете
в гугле скажем "Ukrainian popular internet news sites" то станет понятно почему тут читают Цензор.
Респект Цензору
А об отсутствии следов взрыва и горения на движках сказал украинский эксперт в Иране, а не Бутусов в Киеве.
Ссылка таки есть в оригинале:
Ukraine was negotiating with Iran to allow the investigators to search the crash site near Tehran for possible rocket fragments, he told Censor.net, a Ukrainian news outlet.