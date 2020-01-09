 Родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців допитали і взяли у них зразки ДНК, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

"Зразки буде опрацьовано впродовж доби, а ДНК-формулу направлено в електронному вигляді в Тегеран для ідентифікації тіл", - наголошується в тексті.

Водночас, як повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво у справі за фактом авіакатастрофи, 9 січня було також допитано родичів жертв авіакатастрофи. Проводили допит, як і відбір зразків ДНК, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із прокурорами Офісу генпрокурора.

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"Крім того, Офіс генерального прокурора вживає заходів щодо організації репатріації тіл загиблих в Україну і встановлення обставин авіакатастрофи", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.