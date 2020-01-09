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 Родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців допитали і взяли у них зразки ДНК, - Нацполіція

Експерти Міністерства внутрішніх справ України в четвер зібрали зразки ДНК родичів українців, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном, для ідентифікації тіл

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

"Зразки буде опрацьовано впродовж доби, а ДНК-формулу направлено в електронному вигляді в Тегеран для ідентифікації тіл", - наголошується в тексті.

Водночас, як повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво у справі за фактом авіакатастрофи, 9 січня було також допитано родичів жертв авіакатастрофи. Проводили допит, як і відбір зразків ДНК, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із прокурорами Офісу генпрокурора.

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"Крім того, Офіс генерального прокурора вживає заходів щодо організації репатріації тіл загиблих в Україну і встановлення обставин авіакатастрофи", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169075
 
 
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Родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев опросили и взяли у них образцы ДНК, - а завтра їх звинуватять у злочинах, які вони не робили?
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Ali Hasan

Родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев опросили и взяли у них образцы ДНК, - а завтра їх звинуватять у злочинах, які вони не робили?

А україномовна версія взагалі "класно" для цього підходить...
Родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців допитали і взяли у них зразки ДНК, - Нацполіція
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Какой тупой заголовок "Допитали" ! Они что,преступники?!
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