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Все про:авіакатастрофа (392) Зеленський (4092) Іран (259)

 Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із родичами українців, які загинули під час катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 01

"Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм всю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що ніякі виплати не повернуть їм рідних людей.

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 02

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Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 03

Мабуть, найважливіше, що може і повинна зробити для них держава, - це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення істини. Україна обов'язково її дізнається", - написав Зеленський.

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 04

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169074
 
   
 Топ коментарі
 
и тут решило пропиариться. Пусть предатель расскажет что в Москве делало
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Имитация бурной деятельности эта встреча. По факту сейчас ишак делает все, чтобы отвлечь внимание общественности от главного вопроса: зачем прилетал медведчук к нему в оман и что делал нелох в москве?
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Он прав. А зеля как нагадивший мимо лотка кот, - мелькает перед камерами чтоб не спросили что оно делало в Омане.
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Тема о зеле,лайно потекло рекой)))Пригожинских от соевых хер отличить.Одни на ленте сру радуются,что наш самолёт упал,вторые по теме и без темы лайном зелю заливают))Хороший дует получился)))
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ЗЕбилятня валим на сру весну и там про тЕрмос покудахтай..тебя там тоже поддержат
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Что и требовалось доказать.

Откройте любую тему о Боинге. Может, там сочувствуют погибшим или обсуждают последние новости о катастрофе? Нет, там только обливают грязью Зеленского.
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Ну ты ж ЗЕбил тут визжал усерался за Мальдивы до потери пульса скулил про зраду, поливал лайном Порошенко..Так Мальдивы были 1 раз за 5 лет , а твой кловун из отпуска в отпуск, бесконечно отдыхает .Так шо ты б уже заткнулся ЗЕбильный бот..
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а співчуття від путлєра зачитав родинам загиблих, зєлошак грьобаний?
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Даже так?
Я согласен, это трагедия, жаль и погибших и их родственников.
Но всё же, не хочет ли наш президент встретиться с родственниками так же погибших украинцев? Только погибших и их родственников тысячи, десятки тысяч.. Погибли эти украинцы все дома, в Украине, на дорогах Украины... И виновных искать не нужно, это Укравтодор, вернее руководство от самого верха до самых низов. Не ну а че, тут всего 11 украинцев погибло (мне их искренне жаль) и уже в течении суток сам президент их родственникам соболезнования выражает, на дорогах же гибнет намного больше людей и всем пофигу, там где виноват укравтодор виновного делают человека, которому в лоб вылетела машина после ямы, ну вы поняли
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Із ким із родичів загиблих Воїнів зустрічався Зеленський?
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Мои соболезнования, родным и близким! Это ужас!
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ху'ло исходить на гомно-яйкутьі воют на луну-значит все в Украине ништяк.
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О,8%-е рыло свой 5-ак вставило.Не позорься,ставай рачком-мо" кто в очко вжарит.
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А это обдолбаное недоразумение разве не знает что компенсацию должна выплачивать страховая компания а не засщет пенсионеров и бюджетников
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Откуда ему знать-он землю рьілом не роет.
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У Зеленского продолжается географический кретинизм. В твите, адресованном премьеру Канады Джастину Трюдо, Зеленский назвал Канаду - Канадией ((Canadia). Сейчас оригинальный твит удалён. Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані - Цензор.НЕТ 868
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В трускавецьких університетах цьому не вчили.
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у людей беда, очень большое горе, ужасная потеря. я приношу всем глубокое сболезнование. но неужели то чем занимается ЗЕ, это обязанности президента? он 12 часов не вылетал из Омана после трагедии, билетов небыло? нет, самолет был, за сутки до того. а если пиар на крови, то это бесчеловечно. а богдану и баканову хотябы айяя, сказал? они же забили на все
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Рядом винторогих небьіло-все на фронте ЗЕмлю роют.
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его речь показали, типа он сочувствует. Ни одному слову не верю! кто-то говорил хороший актер? даже скорбь сыграть не сумел...
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