 Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.
"Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм всю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що ніякі виплати не повернуть їм рідних людей.
Мабуть, найважливіше, що може і повинна зробити для них держава, - це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення істини. Україна обов'язково її дізнається", - написав Зеленський.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Откройте любую тему о Боинге. Может, там сочувствуют погибшим или обсуждают последние новости о катастрофе? Нет, там только обливают грязью Зеленского.
Я согласен, это трагедия, жаль и погибших и их родственников.
Но всё же, не хочет ли наш президент встретиться с родственниками так же погибших украинцев? Только погибших и их родственников тысячи, десятки тысяч.. Погибли эти украинцы все дома, в Украине, на дорогах Украины... И виновных искать не нужно, это Укравтодор, вернее руководство от самого верха до самых низов. Не ну а че, тут всего 11 украинцев погибло (мне их искренне жаль) и уже в течении суток сам президент их родственникам соболезнования выражает, на дорогах же гибнет намного больше людей и всем пофигу, там где виноват укравтодор виновного делают человека, которому в лоб вылетела машина после ямы, ну вы поняли
что Оман это не Буковель