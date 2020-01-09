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 "Безглузді чутки", - влада Ірану про те, що лайнер МАУ міг бути збитий ракетою

У момент катастрофи повітряний простір над Іраном був безпечним, і в ньому перебували десятки внутрішніх і закордонних рейсів. Між військовим і цивільним секторами в Ірані існує повна координація дій.

Про це заявив глава агентства цивільної авіації Ірану, заступник міністра доріг та міського розвитку Алі Абедзаде. Його слова цитує іранське державне інформагентство ISNA, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей час у повітряному просторі Ірану перебували на одній і тій же висоті 8000 футів кілька внутрішніх і закордонних рейсів. Версія про ракетний удар по лайнеру є необґрунтованою", - сказав він.

Читайте також: На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов. ФОТО

"В Ірані існує повна координація між усіма військовими і цивільними секторами, і в цей момент у безпечному повітряному просторі Ірану перебували десятки наших і закордонних літаків", - додав Абадзаде.

Раніше низка американських ЗМІ із посиланням на джерела в Пентагоні повідомили, що американська розвідка зловила сигнал іранського радара, а супутник виявив інфрачервоні спалахи від двох пусків ракет, ймовірно, ЗРК "Тор". Невдовзі після цього був ще однин інфрачервоний спалах від вибуху літака.

Президент США Дональд Трамп, кажучи про причини катастрофи лайнера МАУ, сказав, що "хтось на тому боці міг зробити помилку".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169073
 
 
 Топ коментарі
 
Уже видео выложили..кацапские мрази сбили.руками иранцев с кацапского оружия.

https://twitter.com/NarimanGharib/status/1215334836937928705
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Следите за руками:
1. Едва Боинг упал, заява иранцев "это техническая неисправность".
2. Черные ящики не отдадим.
3. Черные ящики повреждены, часть записей утрачена.
4. 2 Суток прошло - ничего еще не знаем, но точно не сбили.
Лихо иранцы пляшут.
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А тепер поверннімось до питання:
«У Фейсбуці від жителів Нової Каховки поширюється інформація про загибель новокаховчанки Катерини Статник. Вона була бортпровідницею на літаку МАУ, який розбився в Ірані. Повідомлється, що Катерина встигла зателефонувати рідним і повідомити, що літак обстріляли. Після цього зв'язок із нею перервався.

А це ж легко перевірити. У оператора.
Або по запису у телефоні.
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если честно думаю что это фейк судя по тому как падал лайнер
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Родичі вже сказали, що вона не дзвонила
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якщо у неї київстар - то фейк 100%.
Тут з Києва з дивану в Київ з першого разу не дозвонишся не те що з палаючого літака в Ірані
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Кому выгодно было его сбить совершенно не понятно.
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а может не "выгодно" а фатальная случайность...досадная ошибка...в которой теперь очень тяжело...даже просто невозможно признаться
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Все предыдущие "ошибки " почти без последствий обходились ,возможно лучше признать .
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да там шляпа говорила что крылья могли пробить крыльчаткой турбины двигателя ..могли б Карл, если б их осколки не были в виде песочных часов 15 х10 миллиметров
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Почти 100%, что это ***** приказал иранцам сбить борт с иранцами.
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Збили, скоріш всього випадково.

Але дивно, як наші ЗМІ відмазують братушок *****, від цього.
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Покаялися б краще, мерзота. Двома шмальнули, щоб напевно? Уроди чаморні.
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Зеленский уже принял решение - неопытные летчики - версия Иранских властей И самолет был старый 2016 года , сломался .
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Та ясно,відповідь в стилі рашки!!!То якого куя ящики не передаєте,раз це чутки!?
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Спутник показал, кто сбил украинский Боинг, заявление Пентагона: «Был запуск ракет»

Так, спутники обнаружили инфракрасные вспышки и сигналы включения радаров.
«Иранские ПВО предположительно случайно сбили украинский «Боинг» возле Тегерана.
Причиной падения украинского самолёта стал запуск двух ракет иранского зенитно-ракетного комплекса «Тор», - говорится в сообщении.

По данным CNN, в Пентагоне считают, что иранские войска по ошибке сбили украинский самолет, когда увидели что-то на своем радаре, что навело их на подозрение об атаке против них.
Как сообщает The Guardian, представители американской разведки сообщили, что идентифицировали признаки использования иранской зенитной ракетной батареи, которая была активирована незадолго до катастрофы самолета. Чиновники также заявили, что идентифицировали инфракрасный след от двух возможных запусков ракет, за которыми вскоре последовал инфракрасная вспышка от горящего и смертельно поврежденного самолета.
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За своїми базами не зафіксували, а тут зафіксували ))
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Про имидж завтра забудут, а вот десятки тысяч погибших с обеих сторон никогда уже не вернешь!
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А ти знаєш скільки на базі загинуло? Тобі правду скажуть?
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Но к " чёрным ящикам " тем не менее никого не допускали . Думаю , что у Американцев есть все видео со спутников , они постоянно мониторят иран , ирак и т. д . днём и ночью . Погода в ту ночь была " миллион на миллион " - на сленге лётчиков . Видео падения самолёта , тоже было снято на обычный сенсорный . Шо там непонятного ?? . Тупо показали всем , шо будем сбивать в воздухе и на море всё что движется . И делать свою ядерную программу вопреки Америке . На ООН похоже уже все ложат ... . Нажаль .
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разве есть информация что иранцы уже торгует вещами от пасажиров сбитого летака, если нет, то нет, не братья близнецы.
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Bellingcat анализирует видео. Смотрите на первых кадрах. Предположительно ракета летит вправо, самолет влево. Стандартный встречный удар ПВО.

https://twitter.com/bellingcat/status/1215352457972404226
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Только эта брехливая заява - и тут бац ! Выложили видео. Вполне вероятно, что в почти 14 миллионной тегеранской агломерации в тревожную ночь вероятного обстрела американцами некоторые могли снимать на мобильный ночное небо.
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Що вони ще можуть сказати? Адже виходить, що у відповідь на знищення їхнього генерала десь в Іраку вони знищили у себе в країні більш як дві сотні правовірних та 11 Богу духа винних українців.
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https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/vibuh-litaka-mau-nad-iranom-potrapiv-na-video-novini-svitu.htm

Видео Бэллингкета. Конечно, надо подтвердить подлинность (время и локацию), но если правда, то даже невооружённым взглядом видно запуск ракеты и потом взрыв по траектории её полёта. Нагуглите в интернете видео работы ПВО (тот же ТОР) - взрыв как раз похож очень.
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Когда приведут факты , над Ираном больше не будут летать самолеты. Дешевле для себя самих признать правду, пока не поздно.
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Так Иран сильно не расстроится если над ним самолёты летать не будут. Они же отмороженные.
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Не дай им Бог еще ядерное оружие, будут как обезьяна с гранатой.
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Один вопрос
сколько еще самолетов вылетало с этого аэропорта в течении 6 часов после 0-00 ...интересно вокруг Тегерана стоят установки ПВО и какие их название ...интересно посмотреть на данные личного состава ПВО которое дежурило в этот день ..понятно фамилию Краснопрошина мы там не увидим....но неоспоримый факт того что США перекинуло намедне Б-52 и в день катастрофы выпущено до падения Боинга 12 ракет и иракци не ждали ответку в течении этого времени сомнительно
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ну да б 52 как его предко б 29 или б17 й с б 24 будет бомбить
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перед нашим вилетіло два турка і прилетіла люфтганза. Після збитого там вже нічого не літало.
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выбрали терпилу как всегда ...а что еще реальнее ничего святое для мокшан и быть не может быть в даных реалиях ..просто методички в Иран о возобновлении отношений еще не доставили
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По утверждению специалстов, самолеты этого класа самые "живучие", даже при отказе двух двигателей может спланировать и приземлится!В данном случае высота небольшая и такого разброса обломков не должно быть! Он развалился в воздухе!
В это время "наш вова" где-то, типа тайно, с кем то встречался. Возможно с рашканцами и наверно на что-то не соглашался. Сбили самолет как предупреждение... Может быть и такое. Почему "наш вова" сразу отдал приказ о проверке тех состояния? Замутить, типа техника сама падает? И "не наш вова" тут же , в кои то веки, прислал соболезнования!
Иранцы мутят с ящиками, которые находятся в хвостовой части и не могли пострадать, они и при больших повреждениях самолетов редко выходя из строя!
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Выдерживают "черные ящики" удар 3400g и 1100°С в течение часа. Так что-то бармалеи мутят о повреждениях "черных ящиков".
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После визита ***** - нападение на посольство США и сбитый самолёт Украины.
Это совПАДЕНИЕ или нет????????

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нєт, ***** отвльок вніманіє от візіта Зє!біла в москву. А шо такого?
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Учитывая тот факт, что тем утром иранцы бомбили американские базы в Ираке, вполне возможно что какая то ракета полетела не туда, куда следует, особенно если это были кацапские ракеты, траектория которых непредсказуема.
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Это ракеты "земля-воздух", они до Ирака не долетят...
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тем фото с остатками ракет вериться мало (не понятно как ракета может находиться рядом с обломками самолёта, не уж то она застряла в фюьзеляжь и упала вместе с летаком) но то что было вмешательство а не техпроблема, есть вяликие подозрение на это.
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Интересно, что скажет всевидящий испанский диспетчер.
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Как только я узнал про эту трагедию и ее обстоятельства я сразу сказал что это ***** !
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Кацапы подсобили. Вспомним как они перенаправили украинскую ракету на совместных учениях и сбили Израильский самолет
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Нічого ватани не перенаправляли, наша ракета не могла з моменту пуску і моменту вибуху Ту-154 за такий короткий час долетіти до Ту-154.
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