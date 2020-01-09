 "Безглузді чутки", - влада Ірану про те, що лайнер МАУ міг бути збитий ракетою

Про це заявив глава агентства цивільної авіації Ірану, заступник міністра доріг та міського розвитку Алі Абедзаде. Його слова цитує іранське державне інформагентство ISNA, інформує Цензор.НЕТ.
"У цей час у повітряному просторі Ірану перебували на одній і тій же висоті 8000 футів кілька внутрішніх і закордонних рейсів. Версія про ракетний удар по лайнеру є необґрунтованою", - сказав він.
"В Ірані існує повна координація між усіма військовими і цивільними секторами, і в цей момент у безпечному повітряному просторі Ірану перебували десятки наших і закордонних літаків", - додав Абадзаде.
Раніше низка американських ЗМІ із посиланням на джерела в Пентагоні повідомили, що американська розвідка зловила сигнал іранського радара, а супутник виявив інфрачервоні спалахи від двох пусків ракет, ймовірно, ЗРК "Тор". Невдовзі після цього був ще однин інфрачервоний спалах від вибуху літака.
Президент США Дональд Трамп, кажучи про причини катастрофи лайнера МАУ, сказав, що "хтось на тому боці міг зробити помилку".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
«У Фейсбуці від жителів Нової Каховки поширюється інформація про загибель новокаховчанки Катерини Статник. Вона була бортпровідницею на літаку МАУ, який розбився в Ірані. Повідомлється, що Катерина встигла зателефонувати рідним і повідомити, що літак обстріляли. Після цього зв'язок із нею перервався.
А це ж легко перевірити. У оператора.
Або по запису у телефоні.
Тут з Києва з дивану в Київ з першого разу не дозвонишся не те що з палаючого літака в Ірані
Але дивно, як наші ЗМІ відмазують братушок *****, від цього.
Так, спутники обнаружили инфракрасные вспышки и сигналы включения радаров.
«Иранские ПВО предположительно случайно сбили украинский «Боинг» возле Тегерана.
Причиной падения украинского самолёта стал запуск двух ракет иранского зенитно-ракетного комплекса «Тор», - говорится в сообщении.
По данным CNN, в Пентагоне считают, что иранские войска по ошибке сбили украинский самолет, когда увидели что-то на своем радаре, что навело их на подозрение об атаке против них.
Как сообщает The Guardian, представители американской разведки сообщили, что идентифицировали признаки использования иранской зенитной ракетной батареи, которая была активирована незадолго до катастрофы самолета. Чиновники также заявили, что идентифицировали инфракрасный след от двух возможных запусков ракет, за которыми вскоре последовал инфракрасная вспышка от горящего и смертельно поврежденного самолета.
https://twitter.com/bellingcat/status/1215352457972404226
Видео Бэллингкета. Конечно, надо подтвердить подлинность (время и локацию), но если правда, то даже невооружённым взглядом видно запуск ракеты и потом взрыв по траектории её полёта. Нагуглите в интернете видео работы ПВО (тот же ТОР) - взрыв как раз похож очень.
сколько еще самолетов вылетало с этого аэропорта в течении 6 часов после 0-00 ...интересно вокруг Тегерана стоят установки ПВО и какие их название ...интересно посмотреть на данные личного состава ПВО которое дежурило в этот день ..понятно фамилию Краснопрошина мы там не увидим....но неоспоримый факт того что США перекинуло намедне Б-52 и в день катастрофы выпущено до падения Боинга 12 ракет и иракци не ждали ответку в течении этого времени сомнительно
В это время "наш вова" где-то, типа тайно, с кем то встречался. Возможно с рашканцами и наверно на что-то не соглашался. Сбили самолет как предупреждение... Может быть и такое. Почему "наш вова" сразу отдал приказ о проверке тех состояния? Замутить, типа техника сама падает? И "не наш вова" тут же , в кои то веки, прислал соболезнования!
Иранцы мутят с ящиками, которые находятся в хвостовой части и не могли пострадать, они и при больших повреждениях самолетов редко выходя из строя!
Это совПАДЕНИЕ или нет????????