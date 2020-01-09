 "Безглузді чутки", - влада Ірану про те, що лайнер МАУ міг бути збитий ракетою

Про це заявив глава агентства цивільної авіації Ірану, заступник міністра доріг та міського розвитку Алі Абедзаде. Його слова цитує іранське державне інформагентство ISNA, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей час у повітряному просторі Ірану перебували на одній і тій же висоті 8000 футів кілька внутрішніх і закордонних рейсів. Версія про ракетний удар по лайнеру є необґрунтованою", - сказав він.

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"В Ірані існує повна координація між усіма військовими і цивільними секторами, і в цей момент у безпечному повітряному просторі Ірану перебували десятки наших і закордонних літаків", - додав Абадзаде.

Раніше низка американських ЗМІ із посиланням на джерела в Пентагоні повідомили, що американська розвідка зловила сигнал іранського радара, а супутник виявив інфрачервоні спалахи від двох пусків ракет, ймовірно, ЗРК "Тор". Невдовзі після цього був ще однин інфрачервоний спалах від вибуху літака.

Президент США Дональд Трамп, кажучи про причини катастрофи лайнера МАУ, сказав, що "хтось на тому боці міг зробити помилку".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.