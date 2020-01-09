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Все про:авіакатастрофа (392) Іран (259) Радбез ООН (352) Кислиця (33)

 "Експерти мають отримати безумовну підтримку в розслідуванні катастрофи", - спільна заява Канади, Німеччини, Швеції та України в Радбезі ООН

Українські експерти мають отримати безумовну підтримку в розслідуванні катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля міжнародного аеропорту Тегерана.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту ООН як основи для підтримки міжнародного миру і безпеки, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ.

Заступник голови МЗС України зачитав спільну заяву від імені чотирьох держав - Канади, Німеччини, Швеції та України, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Він подякував усім, хто висловив свої співчуття у зв'язку з катастрофою пасажирського українського літака в Ірані.

"Ми вдячні за слова підтримки родинам і близьким жертв трагічної катастрофи. 176 невинних осіб загинуло: громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії", - йдеться в заяві.

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У ній підкреслюється, що обставини цієї катастрофи досі не зрозумілі.

"Тепер справа за експертами, щоб провести розслідування і знайти відповідь на запитання, що стало причиною катастрофи. Для цього наші експерти мають отримати безумовну підтримку в розслідуванні інциденту", - сказав Сергій Кислиця.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169072
 
   
 Топ коментарі
 
по этому поводу хорошо Невзоров сказал. -Найдите на карте страну которой правит свихнувшийся тиран, угнетает свой народ, не дает спокойно жить соседям и это обязательно окажется друг и союзник россии
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Согласно нормам международного права, расследование возглавляет государство, над территорией которого произошло летное происшествие.
Но участвуют в расследовании и получают допуск к материалам расследования во первых, государство которому принадлежал самолет (самолет является территорией государства, которому он принадлежит), во вторых государства, граждане которых находились на самолете.
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"выразили обеспокоенность","выразили соболезнование","направили ноту протеста","безусловная моральная поддержка".... Это современный МИР...Только вот война РЕАЛЬНА, крушение самолета РЕАЛЬНО, погибшие РЕАЛЬНЫ!!!!
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Если попробуют провести через Совбез ООН, параша будет против, а Китай воздержится. Как всегда.
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Я ж кажу , будет пустая болтовня для СМИ , первые несколько дней . Через недельку все пойдет на спад . Никакого расследования не будет , можете и не ждать .
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Будет. Чем отличаются рашистские воиска на Донбассе от иранских ? Если не признают вину ни чем. Безполетная зона. Изоляция. Потому что будут еще жертвы
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Согласно нормам международного права, расследование возглавляет государство, над территорией которого произошло летное происшествие.
Но участвуют в расследовании и получают допуск к материалам расследования во первых, государство которому принадлежал самолет (самолет является территорией государства, которому он принадлежит), во вторых государства, граждане которых находились на самолете.
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"выразили обеспокоенность","выразили соболезнование","направили ноту протеста","безусловная моральная поддержка".... Это современный МИР...Только вот война РЕАЛЬНА, крушение самолета РЕАЛЬНО, погибшие РЕАЛЬНЫ!!!!
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по этому поводу хорошо Невзоров сказал. -Найдите на карте страну которой правит свихнувшийся тиран, угнетает свой народ, не дает спокойно жить соседям и это обязательно окажется друг и союзник россии
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Це що виходить - канадці, шведи, німці примусили бубочку погодитися на таку заяву?
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Шестой год идёт - расия МН17 признала?
Вот вы себе и ответили, признает ли Иран
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Если бы МН сбили бы на территории России , они бы и все доказательства уничтожили бы.
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