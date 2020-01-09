 "Експерти мають отримати безумовну підтримку в розслідуванні катастрофи", - спільна заява Канади, Німеччини, Швеції та України в Радбезі ООН

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту ООН як основи для підтримки міжнародного миру і безпеки, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ.

Заступник голови МЗС України зачитав спільну заяву від імені чотирьох держав - Канади, Німеччини, Швеції та України, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Він подякував усім, хто висловив свої співчуття у зв'язку з катастрофою пасажирського українського літака в Ірані.

"Ми вдячні за слова підтримки родинам і близьким жертв трагічної катастрофи. 176 невинних осіб загинуло: громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії", - йдеться в заяві.

Читайте також: Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих

У ній підкреслюється, що обставини цієї катастрофи досі не зрозумілі.

"Тепер справа за експертами, щоб провести розслідування і знайти відповідь на запитання, що стало причиною катастрофи. Для цього наші експерти мають отримати безумовну підтримку в розслідуванні інциденту", - сказав Сергій Кислиця.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.