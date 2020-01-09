 Частину звільнених із полону військовослужбовців перевели в санаторій у Пущі-Водиці

Про це повідомив начальник управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наскільки мені відомо, частина звільнених військових, які перебували у військовому госпіталі, вже переведені в заклад санаторного лікування в Пущі-Водиці", - сказав він.
Всім звільненим зараз шукають житло і роботу.
"Ми опитали кожного з визволених про те, які в них побажання щодо роботи, який у них є досвід роботи і де б вони хотіли проживати. Відповідно до цього запиту ми шукаємо персонально кожному таку опцію - щоб і робота була, і житло", - пояснив Мокренюк.
Крім того, щонайменше 26 колишніх бранців не мають документів про належність до громадянства України. Над вирішенням цієї проблеми зараз працюють представники міністерства спільно з Державною міграційною службою.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.