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Все про:обмін (609) військовослужбовці (2626) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (24)

 Частину звільнених із полону військовослужбовців перевели в санаторій у Пущі-Водиці

Зараз звільненим шукають житло і роботу, а тим, у кого немає українських паспортів - роблять документи.

Про це повідомив начальник управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки мені відомо, частина звільнених військових, які перебували у військовому госпіталі, вже переведені в заклад санаторного лікування в Пущі-Водиці", - сказав він.

Всім звільненим зараз шукають житло і роботу.

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"Ми опитали кожного з визволених про те, які в них побажання щодо роботи, який у них є досвід роботи і де б вони хотіли проживати. Відповідно до цього запиту ми шукаємо персонально кожному таку опцію - щоб і робота була, і житло", - пояснив Мокренюк.

Крім того, щонайменше 26 колишніх бранців не мають документів про належність до громадянства України. Над вирішенням цієї проблеми зараз працюють представники міністерства спільно з Державною міграційною службою.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169066
 
   
 Топ коментарі
 
А я думав, що Цензор в снігерії заборонили... Чи ти герой антісвін, наш, сєпар-комуняка недобитий...
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Та может лучше бы депутаты в Конче Заспе приютили бы.
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Америку открыл - аббревиатуру VPN выучил даже, так хотелось пообщаться с украинцами... да я тебя понимаю, у вас на рассии уже в к вечеру, что бабы, что мужики бухие в хлам..
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А я думав, що Цензор в снігерії заборонили... Чи ти герой антісвін, наш, сєпар-комуняка недобитий...
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что же народ устроится на работу и обустроить
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Ну вот. А теперь будем думать, куда девать то, что бубочка обменял на беркутов-убийц и харьковских террористов-взрывников.
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Та может лучше бы депутаты в Конче Заспе приютили бы.
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Кто "Героя Свингера" удалил? Эх Вы Укропы... злой Вы народ.))) такие как он на "Цензор.нет" вымирающий вид) может он пришел в кои-то веки трезвые мысли почитать, а Вы ... Частину звільнених із полону військовослужбовців перевели в санаторій у Пущі-Водиці - Цензор.НЕТ 9376
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Добро пожаловать домой. Счастье родным и близким
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