 Зеленський у телефонній розмові з Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час катастрофи українського літака в Ірані.

"Це – жахлива трагедія і наш спільний біль", – наголосив Президент.

Зеленський запевнив Трюдо, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини.

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Голова уряду Канади зі свого боку висловив співчуття Зеленському у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і наголосив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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