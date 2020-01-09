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Все про:авіакатастрофа (392) Зеленський (4092) Трюдо Джастін (100)

 Зеленський у телефонній розмові з Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час катастрофи українського літака в Ірані.

"Це – жахлива трагедія і наш спільний біль", – наголосив Президент.

Зеленський запевнив Трюдо, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов. ФОТО

Голова уряду Канади зі свого боку висловив співчуття Зеленському у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і наголосив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Також читайте: Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169065
 
 
 Топ коментарі
 
короче... целый день на телефоне висел...
Зеленський у телефонній розмові з Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 4104

....
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Така розмова є звичайною формальністю, а після візиту до Оману і перемовин з прихильником Ірану словам Зе ніхто не повірить.
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Така розмова є звичайною формальністю, а після візиту до Оману і перемовин з прихильником Ірану словам Зе ніхто не повірить.
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А где тело? И что ему так интенсивно в рот совали в Омане или после, что аж зуб выбили? Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 4425
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Мертвечук привез важных кацапов бубочке в Оман
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так он и раньше звонил в Торонто, столицу Канады, но Трюдо там не оказалось, он на перриферии оказыватся, в Оттаве.... сегодня от тока дозвонился.
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Що цікаво що у літаку знаходились більше ніж 130 людей які проживають у Канаді але народились у Ірані. Невже у Канаду так легко попасти з Ірану?
🤔
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Хм...
Т.е. все "канадцы" в самолёте были и иранского происхождения?
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Не тількі. Майже всі загиблі іранці проживали у Канаді. Там є декілька виключень жінок які були дружинами іранських студентів.
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Даже командир авианосца "Гарри Трумэн", родом из Ирана...
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То діти іранців які втекли після релігійної революції. Доречі, вони ненавидять ******** режим
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Я розумію.
Доречі, в Америку з ********* Ірану попасти практично неможливо, навідь навчатись
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Детки правящей "элиты" Ирана, Ирака, сами почему то стремятся в Европу и США.

Не хотят жить в "раю" который создают их родители!
Гнать их драной метлой обратно - это будут самые лучшие санкции.
Т.к. всевозможные эмбарго, повлияют только на жизнь простых жителей Ирана.
А руководство, как жило на уровне среднестатистических мультимиллионеров так и будет жить.
А вот кышнуть деток из США и Европы, это будет эффективно.
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Якщо люди отримали громадянство, то забрати його взад та викинути з країни майже неможливо. У Америці досі пам'ятають приклад японців проживавших у США та яких ізолювали під час Другої Світової Війни.
Так тут все працює. Через суд засудять.
Хоча, я згоден що це був би кардинальний спосіб вирішення проблеми
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Я понимаю.
Но ведь не все они граждане США или стран Европы.
Хотя конечно, многие гражданством запаслись.
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Дочка вбитого Іранського генерала-терориста є громадянкою США. Парадокс, але з чим нічого не поробиш
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Зюзя! Де оголошення національного дня жалоби?
Чи 11 загиблих - це "грубо говоря, жертв нет"? Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 5350
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Так об'явив, що ніхто не знав і не виконував😲
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З прахоботів дійсно ніхто не виконував. Ви ладні на кістках людей танцювати.
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Какие ваши доказательства?
Ваши доказательства не доказательства.(с)
То же соевые отморозки.
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Сказал, выразил, встретил, проводил... Ну может ещё присутствовал и поручил. А вот, щодо покращення- ну хоть кто то хоть что то покажет? Где оно, как оно, в чем оно? В цифрах, тарифах, литрах, попугаях?
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Устала Бубочка опять. Пора на отдых. Куда отправиться отдыхать ЗЕ ?
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Трудно нашему президенту!
Почти каждому с кем он общается по телефону приходится объяснять, что он не Левински, а Зеленски. После того как звонивший вдоволь насмеется по этому поводу вспомнить зачем звонил он уже не может. Так день нашего Зе-зе в сложнейших телефонных переговорах и проходит...
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Он не ваш, он наш,ваш - порох)))
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Ви не в Україні живете? Чи в Україні не Зєлєнскій є випадковим президентом?
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А ось це було сказано влучно немов стрілою з цибулі. Хто голосував за нього - нехай смороду і лічать його своїм преЗЕдентом. Хоча коштувало зробити ув'язнення ще восени, коли ото з дерев летіли жовті аркуші - тоді вже було видно, качаном якої ганьби усе оце буде.
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Через 4,5 роки оголосиш свій соєвий імпічмент. Коли вибори чергові будуть.
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а ти оптиміст на рахунок зєтуріста мацковського Зеленський у телефонній розмові з Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 3327
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Я реаліст. А тобі ніхто не заважає і далі піднімати соєвий путч. Чим би дитя не тішилось...
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У тебе вистачить сої на 4,5 роки?
Хто підкаже прізвище французького фантаста, яке іноді згадують цензоряни?
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ви вже марадьрські ЗА шокопл яді мутили і під банковою і на майдані ваш анти майдан хотіли перейменувати у Майдан, але люди не вірять спадковому злодію і мародеру
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Це ти про марш гідності на День Незалежності? Чи може майдан -Ні капітуляції? тіль ось ваших маршів зе болота чя не бачив. А! Бачив! На День Незалежності сєпари співали!
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те люди и в Украину не верят, они не люди так население.
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На базарі: -У вас крокодилові чоботи є?
- Звичайно! Який розмір у вашого крокодила?
(С)
@belooooou1
😄
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З оголошень:
"Шукаю чоловіка з почуттям гумору. Про себе: господиня, тричі вдова, хоббі -стрільба з лука!"
😄
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І канадцю співчуття висловив. Аз, скільки ж розмов мав, яких би не відбулося, якби авіакатастрофи не сталося. Все-таки не даремно загинули пасажири на українському літаку, нехай їхні душі спочивають з миром.
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Стецьковий гумор такий стецьковий...
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Моника оманская сегодня целый день телемаркетингом занята - одни новости про "она пазванила". Когда уже этот черт скажет людям за чей счет он летал в оман
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-Хто ви?
-Ми чотири вершники апокаліпсису: Війна,Голод,Чума,Смерть
-А що це за урод з вами?
-А це бубочка,ми за ним не встигаєм
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А куда исчезали твои писания,хотела ответить и ВСЁ исчезло,я заметила,это давно у тебя. На цензоре работаешь?)))))
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Модер видалив, на Цензорі не працюю, поки в мене є час вас нагинаю 73% даунітохромосомо. Зеленський у телефонній розмові з Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 7750
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Странно,очень странно,ты же не матюкался))))
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Загибель людей, це виключно відповідальність влади і президента і крапка.
Але в них були інші справи , вони відпочивали, замість того , щоб слідкувати за подіями в світі.
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Честно кажучі,зараз вже досить складно визначити,скільки саме представників "наріду" проголосовали за Зе-непорозуміння.Головне не в відсотках,головне в висновках,як що зебіли їх зробили...
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Після омана-обмана, про бубочку треба де кілька раз перевіряти, чи він дзвонив, чи йому дзвонили, чи взагалі...
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Настане час, коли герой від 73% стане героєм казок для дітей: вчиться,малята , як не потрібно жити та керувати... Початок казки вже покладений,пакістанські казкарі зробили це раніше нас.
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Канадцы, иранского происхождения.
Почему прокремлевская власть ЗЕленского сотрудничает со спонсорами терроризма и подставляет украинцев?
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Целые сутки летел с Омана восьмичасовый рейс до Киева. Где был, где была посадка на дозаправку - говорят, что кратчайший путь из Омана в Киев - моцква - туда и летел частный медведчуковский чартер, которым и прибыл презедент.
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Зеосел - не президент, это гнида, которую надо давить.
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