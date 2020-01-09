 Зеленський у телефонній розмові з Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час катастрофи українського літака в Ірані.
"Це – жахлива трагедія і наш спільний біль", – наголосив Президент.
Зеленський запевнив Трюдо, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини.
Голова уряду Канади зі свого боку висловив співчуття Зеленському у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і наголосив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
🤔
Т.е. все "канадцы" в самолёте были и иранского происхождения?
Доречі, в Америку з ********* Ірану попасти практично неможливо, навідь навчатись
Не хотят жить в "раю" который создают их родители!
Гнать их драной метлой обратно - это будут самые лучшие санкции.
Т.к. всевозможные эмбарго, повлияют только на жизнь простых жителей Ирана.
А руководство, как жило на уровне среднестатистических мультимиллионеров так и будет жить.
А вот кышнуть деток из США и Европы, это будет эффективно.
Так тут все працює. Через суд засудять.
Хоча, я згоден що це був би кардинальний спосіб вирішення проблеми
Но ведь не все они граждане США или стран Европы.
Хотя конечно, многие гражданством запаслись.
Чи 11 загиблих - це "грубо говоря, жертв нет"?
Ваши доказательства не доказательства.(с)
То же соевые отморозки.
Почти каждому с кем он общается по телефону приходится объяснять, что он не Левински, а Зеленски. После того как звонивший вдоволь насмеется по этому поводу вспомнить зачем звонил он уже не может. Так день нашего Зе-зе в сложнейших телефонных переговорах и проходит...
Хто підкаже прізвище французького фантаста, яке іноді згадують цензоряни?
....
- Звичайно! Який розмір у вашого крокодила?
(С)
@belooooou1
😄
"Шукаю чоловіка з почуттям гумору. Про себе: господиня, тричі вдова, хоббі -стрільба з лука!"
😄
-Ми чотири вершники апокаліпсису: Війна,Голод,Чума,Смерть
-А що це за урод з вами?
-А це бубочка,ми за ним не встигаєм
Але в них були інші справи , вони відпочивали, замість того , щоб слідкувати за подіями в світі.
Почему прокремлевская власть ЗЕленского сотрудничает со спонсорами терроризма и подставляет украинцев?
Виступ Трюдо. Зверніть увагу на прапори країни.