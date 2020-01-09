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 Політика України
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Все про:Зеленський (4092) Євросоюз (2732) Боррель (10)

 Зеленський по телефону обговорив з представником ЄС з питань зовнішньої політики Борреллем ситуацію з авіакатастрофою українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Вдячний за солідарність і співчуття з боку керівництва Євросоюзу. Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин авіакатастрофи в Тегерані та готові тісно співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули внаслідок цієї жахливої трагедії", – зауважив Президент України.

Зеленський наголосив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, а українські представники готові брати активну участь у діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

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Він також повідомив, що 9 січня до Ірану прибув український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп, які вже розпочали роботу.

Президент України висловив вдячність за постійну та безкомпромісну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Співрозмовники обговорили ситуацію на сході нашої держави та можливість відвідання Донбасу Жозепом Боррелем.

Володимир Зеленський також запропонував Віце-президенту Єврокомісії скоординувати подальші кроки у реалізації пріоритетів співпраці України та ЄС.

"Очікуємо на проведення засідання Ради асоціації в Брюсселі 28 січня поточного року під вашим співголовуванням. Це засідання має підбити підсумки реалізації домовленостей попереднього саміту Україна – ЄС та визначити кроки для успішного наступного саміту влітку цього року", – сказав Президент України.

Також читайте: Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169063
 
 
 Топ коментарі
 
Сиди осёл оманский и не рыпайся, пока тебе не разрешат.
Приблизительно так сказал еврочиновник. Зеленский по телефону обсудил с представителем ЕС по внешней политике Борреллем ситуацию с авиакатастрофой украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3423
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Сєрйозні дядьки дозволили з якимсь клєрком поспілкуватись...
Грьобаний стид...
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Не президент зеленский.
А Зиц-Председатель зеленский...
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кажется версия поражения украинского Боинга "Тором" верна,

у ЗЕБЕньского подгорает, не к Трампу побежал, а к евролиберастам
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Не будет никакого расследования . Будет пустая болтовня для тупых СМИ , на этом все и закончится .
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катастрофа произошла на территории Ирана, со всеми вытекающими......

он виноват по умолчанию
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Следовательно твоей логике , Украина виновата в том , шо москали сбили боинг над ее территорией ?
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ні, не винувата, тому що Україна допустила до слідства всіх зацікавлених. І "головним слідчим" були голандці.
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Гюльчатай , ты снова прячешься за ноунейм флажком ? Покажи личико
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зебіл, висери не по темі адміни тут труть; а то й банять. Раптом що...
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В выходные врачей не будет и тогда объявишь Зеленскому импичмент и назначишь пэтю президентом.
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не доживе бубнява моніка до кінця свого президенського терміну
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Гадаю, причина катастрофи все ж неякісне обслуговування літака...
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О, розбанили?
Веди себе культурно і більше не агітуй за кацапів. Бо знову забанять.
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Що вирахуєш мене і здаси ;рєбятам із ополчєнія;?- Пам'ятаю.
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Я взагалі то завжди хворим співчуваю...
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пока иранцы не докажут это - им никто не поверит
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Не исключено. Зная, как в этой компании узаконено вежливое хамство к клиентам; несоблюдение элементарных правил; пренебрежение законами Украины, словом, эта компания может считаться украинской только территориально. И никакая смена руководства ничего не решит: это генетический код ее владельцев зеленской национальности, которые считают возможным подкупать чиновников и депутатов; не платить обслуживающим компаниям (что, по сути является беспроцентным кредитованием); где юридическая служба создана для того, чтобы черные дела превращать в высокий слог инструкций и правил.
Мне бесконечно жаль погибших сотрудников, всегда уважал всех без исключения тружеников МАУ, которые много лучше, чем та позорная, ублюдочная система, царящая в ней.
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експерти кажуть, що ставлення до клієнтів в МАУ - це одна сторона медалі, тилова, в тіні (справді, як до скотів); але, що стосується безпеки - це взірець для Європи, так кажуть...
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пусть меня простят погибшие...пусть меня простит Боже за такие крамольные мысли...
но получается только после трагедии бубочка почувствовал себя нужным... важным... значимым...востребованным... я не знаю какое слово вставить.. не было бы счастья да несчастье помогло!
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да эта ЗЕльоная вошь и дальше будет дергаться
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Сєрйозні дядьки дозволили з якимсь клєрком поспілкуватись...
Грьобаний стид...
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Сиди осёл оманский и не рыпайся, пока тебе не разрешат.
Приблизительно так сказал еврочиновник. Зеленский по телефону обсудил с представителем ЕС по внешней политике Борреллем ситуацию с авиакатастрофой украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3423
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какого они туда поперлись, когда там уже заваруха была, эточисто работа наших служб внешней разведки, сбу, консулов дипломатов-садитесь вам единица!кол! зеленская сопля первый виновник.
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Кабмін, або навть Президент повинні були на деякий час заборонити польоти в Іран-Ірак (як це зробили США, Канада, Авчтралія, Великобританія... ще хтось, по памяті... ну, потім згадаю).; або, принаймі, попередити про небажанність туди потикатися.
Але в нас преЗЕдент - бубочка в омані; а кабмін - самокатні дебіли, як беня сказав...
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Ну да, тепер ця нікчема демонструє активність і значимість, таке враження, що ця катастрофа(не дай боже) йому дана для викручення з дуже не зручної ситуації з оманом
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