 Зеленський по телефону обговорив з представником ЄС з питань зовнішньої політики Борреллем ситуацію з авіакатастрофою українського літака в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Вдячний за солідарність і співчуття з боку керівництва Євросоюзу. Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин авіакатастрофи в Тегерані та готові тісно співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули внаслідок цієї жахливої трагедії", – зауважив Президент України.
Зеленський наголосив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, а українські представники готові брати активну участь у діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.
Він також повідомив, що 9 січня до Ірану прибув український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп, які вже розпочали роботу.
Президент України висловив вдячність за постійну та безкомпромісну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Співрозмовники обговорили ситуацію на сході нашої держави та можливість відвідання Донбасу Жозепом Боррелем.
Володимир Зеленський також запропонував Віце-президенту Єврокомісії скоординувати подальші кроки у реалізації пріоритетів співпраці України та ЄС.
"Очікуємо на проведення засідання Ради асоціації в Брюсселі 28 січня поточного року під вашим співголовуванням. Це засідання має підбити підсумки реалізації домовленостей попереднього саміту Україна – ЄС та визначити кроки для успішного наступного саміту влітку цього року", – сказав Президент України.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Не президент зеленский.
А Зиц-Председатель зеленский...
у ЗЕБЕньского подгорает, не к Трампу побежал, а к евролиберастам
он виноват по умолчанию
Веди себе культурно і більше не агітуй за кацапів. Бо знову забанять.
Пам'ятаєш?
Мне бесконечно жаль погибших сотрудников, всегда уважал всех без исключения тружеников МАУ, которые много лучше, чем та позорная, ублюдочная система, царящая в ней.
но получается только после трагедии бубочка почувствовал себя
нужным... важным... значимым... востребованным... я не знаю какое слово вставить.. не было бы счастья да несчастье помогло!
https://twitter.com/i/status/1215335999997448195
Грьобаний стид...
Приблизительно так сказал еврочиновник.
Але в нас преЗЕдент - бубочка в омані; а кабмін - самокатні дебіли, як беня сказав...