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Все про:суддя (1002) Вища рада правосуддя (280) SkyUp (18)

 ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up

Вища рада правосуддя 9 січня звільнила суддю Баришівського районного суду Олену Литвиненко, яка в травні призупинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВРП.

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийшла до висновку, що суддя Литвиненко порушила правила територіальної юрисдикції і положення ст.150 Цивільного процесуального кодексу, згідно з якими не можна вживати заходів забезпечення позову, які за змістом тотожні позовним вимогам, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Крім того, суддя не врахувала специфіку правовідносин між позивачем та відповідачем і, як наслідок, залишила без уваги положення спеціального законодавства - Повітряного кодексу України.

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Вища рада правосуддя визнала це суттєвим дисциплінарним проступком і звільнила суддю.

Нагадаємо, 24 травня 2019 року Баришівський суд призупинив ліцензію SkyUp. Підставою для прийняття ухвали про призупинення ліцензії став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і не була її клієнтом.

Позивачка - мешканка Баришівки Оксана Пасенко - була підставною. Журналісти "Схем" знайшли цю жінку, і вона зізналася, що не зверталася до суду.

Рішення судді Литвиненко не привело до зупинки польотів авіакомпанії і через кілька місяців було скасоване в апеляційній інстанції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169061
 
   
 Топ коментарі
 
вообще-то адвокат и судья должны отвечать за подделку документов, причинение убытков и другие статьи.. а так, она взяла где-то 30 000 баксов за вопрос" и уволилась по тихому..
Это беспредел!.. Бубочка Трампу обещал победу над коррупцией, а её нет!
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Дисциплинарный проступок?
Скорее, это называется мошенничество в особо крупных размерах и по предварительному сговору.
Вообще то, за такие действия, неплохо бы заставить участников этого дивертисмента, оплатить убытки авиакомпании.
И судья и адвокат и подставное лицо - всем надо было счета выписать.
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Да уж точно не кобета. Кутасом её по глове надо за такое.
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Шо ж ти так нелюбязно до нелохової судді?
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Вот что высший совет правосудия, по настоящему реформированный Петром, делает! ВСП уволил судью из Барышевки Литвиненко, которая запрещала украинский лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 8304 ВСП уволил судью из Барышевки Литвиненко, которая запрещала украинский лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 4242
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Петина подружка ? Теперь через суд восстановится, еще и компенсацию получит
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Скорее, Бенина подружка. Конкурента бениного МАУ решила прикрыть.
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вообще-то адвокат и судья должны отвечать за подделку документов, причинение убытков и другие статьи.. а так, она взяла где-то 30 000 баксов за вопрос" и уволилась по тихому..
Это беспредел!.. Бубочка Трампу обещал победу над коррупцией, а её нет!
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30000 доларів, то її з/п десь за два ну максимум три роки, і смисл з того.
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20 000 взял адвокат..+ она же (эта судья) решила вопрос по зам преду НБУ Рожковой (это еще + 30 000 - 50 000 баксов).. так что, она ушла на пенсию не бедной..
а если, эта судья через пол года подаст в суд на ВСП и восстановится в должности, значит её адвокат на прямую завязан на Богдана/Пукшина.. значит, эта комбинация была полностью в пользу Каломойского и под патронатом Богдана..
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И куда только Коломойский смотрит? Кругом беспредел!!!!
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Депутатики, дарю бесплатно свои идеи. 90% украинских судей - продажные твари, паразитирующие на рядовых гражданах. В этой стране нужна не судебная реформа, а параллельно выстроенная система судов присяжных, избираемых на 3-5 лет из претендентов с юридическим образованием. По всем делам судей автоматизированные системы с использованием нейросетевых технологий должны вычислять KPI каждого судьи и степень коррупционных рисков в принятых решениях. Результаты должны быть доступны онлайн любому желающему, как и перечень всего имущества и расходов каждого судьи и всех его прямых родственников. При этом в случае поимки судьи на взятке тому, кто помог его поймать государство должно отдавать 25% от суммы взятки. Пойманные на взятке должны пожизненно лишаться права занимат любые государственые должности. Вот тогда появятся шансы на появление более-менее нормального правосудия в Украине.
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это шо бубочка против бабушки попер?)))) уже становится интересно
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То є урінотерапія. Як звільнив, так і відновить, тихесенько так.
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Дисциплинарный проступок?
Скорее, это называется мошенничество в особо крупных размерах и по предварительному сговору.
Вообще то, за такие действия, неплохо бы заставить участников этого дивертисмента, оплатить убытки авиакомпании.
И судья и адвокат и подставное лицо - всем надо было счета выписать.
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Що їй те звільнення як в неї напевне вже є чемоданчик, набитий не гривнею?
Поки за таке не почнуть всерйоз саджати всіх причетних такі рішення будуть чимось звичним.
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- Нельзя принимать меры обеспечения иска, которые по содержанию тождественны исковым требованиям, если при этом спор не решается по существу.
- Переведи.
ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 5193
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Если суд решает - летать компании или не летать, то судья не имеет права до рассмотрения дела по существу принять решение временно не летать.
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це ч.11ст.137 госп.процес.кодексу України. Вважаю що людина Бєні заявила позов про позбавлення, анулювання чи відкликання ліцензії і одночасно просила вжити заходів про заборону польотів компанії. Бєспрєдєл, таки роблять тільки за великі гроші безпринципові судді. Можуть в кримінальні справі рєзко вилучити якісь предмети з числа доказів чи арештований митницею товар. Так робив курченко= арештовували десятки тисяч тонн нафти, в суді рішали її звільнити на час розгляду справи (якоби вина недоведена, спір невирішений). Курченко отримував з бумажкою суду відмиті нафтопродукти, а богдани і судді з кожної такої справи мали по віллі і лексусу
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Бєня попав, тепер потратиться на прикорм якогось іншого районного суду. Не смійтесь, на початку 2000 Ів.-Фр. госп.суд рішав питання розмитнення нафтопродуктів арештованих митницею в Одеському морпорті. А відгадка на поверхні - в Ів.Фр. обл. є Надвірнянський НПЗ і Буковель (точніше різні ФОП і ТОВ) підконтрольні Бєні і там повно його людей, котрі рішають все (других Бєня нє дєржит)
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Бене насрать. Он показал через эту судью что может в суде любое решение получить, больше ничего не надо.
А СкайАп он задавит другими способами. Так как раньше давил, через Госавиацию или через аэропорты.
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Вау! А що ж пАтужні реХВорми? Не справились? Чи їх і не було,га ,срєві? ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 2321 ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up - Цензор.НЕТ 5596
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сегодня уволили, что очень удивительно, завтра восстановят. да ещё бабуликов из бюджета оторвёт, штук пятьсот - за вынужденный простой. у нас реформа в разгаре, вроде - как судебная, патужная!
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А где решение по компенсации экс-судьей финансовых затрат скай-апу?
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