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Все про:Іран (218) санкції (2454) Трамп (2066)

 Нові санкції проти Ірану вже набрали сили, - Трамп

Президент США Дональд Трамп у четвер оголосив, що американські санкції проти Тегерана, анонсовані після ракетного удару Ірану по іракських базах, уже діють.

"Це вже зроблено. Ми посилили їх (санкції). Вони і так були дуже суворі, але тепер вони посилилися значно", - заявив у Білому домі президент США, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас Трамп не пояснив, у чому полягають нові санкції проти Ірану.

У ніч на середу іранський Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетних ударів по двох іракських військових базах, на яких перебувають військові з очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угруповання Ісламська Держава (заборонена в РФ). Іранська влада заявила, що це стало відповіддю на американську спецоперацію, під час якої 3 січня в Іраку було вбито командувача іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані.

Напередодні Трамп оголосив про рішення застосувати нові економічні санкції проти Ірану.

Трамп зазначав, що його адміністрація одночасно продовжить вивчати варіанти дій у відповідь після проведеного Іраном обстрілу баз в Іраку, на яких перебувають американські військові.

"Ці потужні санкції діятимуть доти, доки Іран не змінить своєї поведінки", - наголосив лідер США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169059
 
   
 Топ коментарі
 
Быстро конечно, но хоть скажите что ж за санкции такие, может запрет на поставку свинины аятоллам?
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На месте крушения украинского Боинга под Тегераном обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1».
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Быстро конечно, но хоть скажите что ж за санкции такие, может запрет на поставку свинины аятоллам?
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Можливо прикрили офшори в Омані? Тоді Трамп не хоче дуже засмучувати ЗеКловуна?
🤔
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Что-то не уверен я в том, всякие Хомейни держат баблишко в оффшора в Омане, есть всякие Панамы и прочие более безопасные мальдивские места.
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Петя доказал.
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Фамалия это что?Дупа у марыны так называется? Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп - Цензор.НЕТ 9116
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ВСЄ СЮДА!

ОФШОРИ ПОРОШЕНКА:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080,. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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Панама, як і більшість офшорів вже не тримає сумнівні гроші. Оман залишився «черним» офшором, де ніхто не питає звідки money 💰
🤔
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Главное-заиметь деньги, а уж где спрятать-это вопрос решаемый при наличии пресловутых денег Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп - Цензор.НЕТ 2094
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Ні, це не так. Відмити гроші у ********* світі не так просто. Хоча, можно перевести у рублі, та вкласти у Російські банки. Ще можливо відкрити рахунок у банку з Оману, та перевести туди вкрадене, а потім через компанії-фантоми відмивати на легальному полі. Але це теж є дуже непростий спосіб
🤔
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Вы и правда что, что Оманом единым живы баблонавты, норовящие заныкать грязные денежки?
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Ні, ще залишилось декілька «чорних» офшорів. Різниця між «білим» та «чорним» полягає у тому що перші дають повну інформацію по клієнту та його транзакціям фінансовим поліціям, а інші не дають.
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Он же сказал , что газ и нефть в Америке избыток . В свиную шкуру никого заворачивать не будет . Мир , дружба , жвачка . Здається , шо то була прєдвиборная пристрелка , - можливо з якоюсь третьою стороною ... . Хтозна , - розслідування покаже .
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Это есть хорошо. Дикарям нужно больше санкций
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Дикарям вообще пофиг на санкции, они и без того могут продолжать кушать друг дружку. Ваш Капитан Очевидность.
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пофиг, ага, а потом меняют нефть на продукты питания
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Рашка уже отодвинула нас на рынке пшеницы и здорово давит по зерну вообще и по подсолнечному маслу в частности. А Вы всё её голодом хотите уморить.
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Винтрогий мокша, когда СССР собирал рекордные урожаи пшеницы и помогал брацким народам строить коммунизм Украина в 33 с году пухла. То что рашка что там продаёт за границу совсем не означает что внутри страны её быдло не будет дохнуть с голоду
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То есть сейчас в Рашке голод и мокши мрут миллионами? Поздравляю, Шарик, ты балбес! (с)
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На піщаному місці з експорту пшениці з 2016 року, цього року почали експортувати сафар. Вони точно там не голодують.
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Это в Ираке такое было, эти же продолжали гнуть свою линию черт те сколько лет.
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На месте крушения украинского Боинга под Тегераном обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1».
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Специалисты уточнили, что этот зрк уничтожает цель не попаданием, а своим взрывом возле цели, который (взрыв) хорошо виден с земли, чего не было в этой трагедии.
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"Тор-М1" поставлялся от Греции и Ирана, до Китая и Украины.
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Iran bolse vsego torgujet s Kitajem,Indijej.Nefti oni i tak malo prodajut izza sankciji.Tam infliacija svyse 100% izza preznix sankciji.Trudno skazat sto ecio veli no realno amerikansi mogut i kitajcev zazat poskolku te uz ocen zavysyt ot rynka ameriki,a pro Indiju tak i govorit necego im skazet tak i budet delat
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Бутусов а причём здесь (запрещена в РФ)? Ты на кого работаешь?
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а точно...
вот прикол... Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп - Цензор.НЕТ 4442
с раше СМИ наверное украли статью...
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Это только начало. Пусть теперь нам (Украине) нефтью компенсируют втечение одиннадцати веков.
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Серьезный ответ, на обстрел баз США, ракетами. А, не дай Бог, после применения ядерного удара, отключат интернет?
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Неужели бабуинам запретит ездить на ослах
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Ех, зовсім знахабніли політикани, навіть не напрягаються у брехні своїй. Зовсім людей за бидло тримають, мабуть мають підстави)))
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Гитлер под санкциями построил самую силюную армию в мире и в результате все увидели что из етого вышло. Давайте дальше по граблях прыгайте придурки.
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Мы усилили их (санкции). Они и так были очень суровые,
"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США.
Ну и как Иран исправился под такими суровыми санкциями?
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роще говоря, Пу развязали руки.. мочи свино-бадеровцев!!!! освобождай исконно русские земли
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какой обстрел был ( кто где читал ск амервоинов полегло ?? ) , такие и санкции , только в результате невинных людей с самолета отправили на тот свет ... цукки !
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