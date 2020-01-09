 Нові санкції проти Ірану вже набрали сили, - Трамп

"Це вже зроблено. Ми посилили їх (санкції). Вони і так були дуже суворі, але тепер вони посилилися значно", - заявив у Білому домі президент США, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас Трамп не пояснив, у чому полягають нові санкції проти Ірану.

У ніч на середу іранський Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетних ударів по двох іракських військових базах, на яких перебувають військові з очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угруповання Ісламська Держава (заборонена в РФ). Іранська влада заявила, що це стало відповіддю на американську спецоперацію, під час якої 3 січня в Іраку було вбито командувача іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані.

Напередодні Трамп оголосив про рішення застосувати нові економічні санкції проти Ірану.

Трамп зазначав, що його адміністрація одночасно продовжить вивчати варіанти дій у відповідь після проведеного Іраном обстрілу баз в Іраку, на яких перебувають американські військові.

"Ці потужні санкції діятимуть доти, доки Іран не змінить своєї поведінки", - наголосив лідер США.