 Нові санкції проти Ірану вже набрали сили, - Трамп

"Це вже зроблено. Ми посилили їх (санкції). Вони і так були дуже суворі, але тепер вони посилилися значно", - заявив у Білому домі президент США, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас Трамп не пояснив, у чому полягають нові санкції проти Ірану.
У ніч на середу іранський Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетних ударів по двох іракських військових базах, на яких перебувають військові з очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угруповання Ісламська Держава (заборонена в РФ). Іранська влада заявила, що це стало відповіддю на американську спецоперацію, під час якої 3 січня в Іраку було вбито командувача іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані.
Напередодні Трамп оголосив про рішення застосувати нові економічні санкції проти Ірану.
Трамп зазначав, що його адміністрація одночасно продовжить вивчати варіанти дій у відповідь після проведеного Іраном обстрілу баз в Іраку, на яких перебувають американські військові.
"Ці потужні санкції діятимуть доти, доки Іран не змінить своєї поведінки", - наголосив лідер США.
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ОФШОРИ ПОРОШЕНКА:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080,. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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вот прикол...
с раше СМИ наверное украли статью...
"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США.
Ну и как Иран исправился под такими суровыми санкциями?