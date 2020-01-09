 На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов. ФОТО

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував фотографії двигунів збитого "Боїнга", зроблені на зборі фрагментів літака в аеропорту Тегерана.
"Як видно, не помітно слідів пожежі і вибуху двигунів. Іранська сторона заявила, що "Боїнг" падав палаючим, а головною причиною займання, виходу з ладу і падіння могла стати несправність двигунів, причому відразу двох... І ось можна побачити, в якому стані двигуни. Це змушує поставити під сумнів спочатку основну версію катастрофи - технічні неполадки", - написав Бутусов.
На думку журналіста, керівництву українських спецслужб і розвідувальних органів слід повернутися в країну, консультуватися з партнерами з НАТО і готувати позицію для керівництва України на випадок різних версій - "в тому числі версії про атаку на наш літак або навмисний терористичний акт".
"Це вкрай серйозна ситуація, яка потребує всебічної оцінки та аналізу, великої кількості консультацій і контактів", - підкреслив Бутусов.
На його думку, слід дати оцінку залишкам кабіни лайнера, фрагментам лівого крила, даним радарів управління повітряним рухом і картам пам'яті чорних ящиків.
"Необхідно запитати інформацію в іранської влади про ймовірність ракетних пусків того ранку в районі Тегерана. І чи є достовірними фотографії фрагмента російської зенітної ракети ЗРК "Тор", нібито зроблені на місці катастрофи", - додав Бутусов.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
международные спецы именно по катастрофам самолетов смогут что-то сказать и утверждать...а версий не мало и не надо подгонять факты под увиденное (а не наоборот - на основе фактов составлять картину трагедии)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660176067412047&id=523004674462541
Козломордые вообще на эту трагедию набросились, как голодный на жареного гуся. Сказки придумывают десятками. Чего только стоит байка про стюардессу, которая позвонила маме (это из горящего падающего самолета) и сказала, что их расстреляли. Короче, рассчитано на дебилов, которые и являются основной целевой аудиторией козломордого ТВ.
скоро и наше керивныцтво даст мощный ответ врагам..
Риторичне питання.
Як кажуть "Бог - не фраєр". Хайпуй...
Украинский Boeing-737-800 был по ошибке сбит иранскими средствами ПВО, сообщает Newsweek со ссылкой на представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и сотрудника разведки Ирака. По данным издания, в самолет попала ракета из ЗРК «Тор-М1». Предположительно, система сработала после обстрела американских баз в Ираке
Флайт радар: до 2400 наблюдаются данные транспондеров свой-чужой. (Не думаю, что в Иранских пво дурачки, которые не видели этих данных на показаниях радаров, даже, не взирая на то, что все рашистские ракеты (и не только) продаются в стр. 3 без системы распознавания). Просто, они долбят что видят. Вспомним Еврейский борт над Черным морем.
Из видео, про падение борта: было две ракеты. Первая подожгла лайнер. ДРУГАЯ ЕГО ДОБИВАЛА В ДОГОНКУ.
Один выстрел, мог быть случайным. А второй?????????????
ЕСЛИ МНЕ КТОТО СКАЖЕТ ЧТО ЭТО БЫЛО СЛУЧАЙНО, Я НЕ ПОВЕРЮ!!!!!
На то время их только две в эсэсэрии было.
..."Руководству украинских спецслужб и разведки стоит возвращаться в страну и готовить позицию для руководства страны на случай разных версий - в том числе о теракте или преднамеренной атаке.Источник: https://censor.net.ua/n3169058
Свиноботы,кто Наполеон?
Юра, кто тебя за рога тянул?так хотелось отработать сребреники, полученные у одних бандитов, против других?
Поэтому склоняюсь к мнению, что теракт произошел внутри самолета. 2 человека не сели на борт, что подозрительно и более вписывается в картину проишедшего.