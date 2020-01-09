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Все про:Іран (218) МАУ (73) Бутусов Юрій (1176)

 На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов. ФОТО

Керівництву українських спецслужб і розвідки слід повертатися в країну і готувати позицію для керівництва країни на випадок різних версій - зокрема про теракт чи навмисну атаку.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував фотографії двигунів збитого "Боїнга", зроблені на зборі фрагментів літака в аеропорту Тегерана.

На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов 01
На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов 02

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"Як видно, не помітно слідів пожежі і вибуху двигунів. Іранська сторона заявила, що "Боїнг" падав палаючим, а головною причиною займання, виходу з ладу і падіння могла стати несправність двигунів, причому відразу двох... І ось можна побачити, в якому стані двигуни. Це змушує поставити під сумнів спочатку основну версію катастрофи - технічні неполадки", - написав Бутусов.

На думку журналіста, керівництву українських спецслужб і розвідувальних органів слід повернутися в країну, консультуватися з партнерами з НАТО і готувати позицію для керівництва України на випадок різних версій - "в тому числі версії про атаку на наш літак або навмисний терористичний акт".

"Це вкрай серйозна ситуація, яка потребує всебічної оцінки та аналізу, великої кількості консультацій і контактів", - підкреслив Бутусов.

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На його думку, слід дати оцінку залишкам кабіни лайнера, фрагментам лівого крила, даним радарів управління повітряним рухом і картам пам'яті чорних ящиків.

"Необхідно запитати інформацію в іранської влади про ймовірність ракетних пусків того ранку в районі Тегерана. І чи є достовірними фотографії фрагмента російської зенітної ракети ЗРК "Тор", нібито зроблені на місці катастрофи", - додав Бутусов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов 03
На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169058
 
   
 Топ коментарі
 
Попробуйте Баканову в Куршавель дозвонится, может рубку возьмет.
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Рукой водітєлі спецслужб катаються на лижах, не заважайте.
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а в Куршавели на совещании по Боингу сейчас ягненка на углях подают.. и виски МаКален двенадатилетнее..
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Какой теракт, если осколки от ракеты вошли извне? Ну сколько можно пилить одну и ту же пластинку? Ещё лётчика Волошина и диспетчера Карлоса сюда прилепи. Ну всё же ясно, как божий деньбили ракетой, похоже российской и хватит словоблудия. А ПРО СКАНДАЛЬНЫЙ ОТДЫХ НЕЛОХА ОМАНСКОГО УЖЕ ВСЕ ЗАБЫЛИ?
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Значит в кабине взрыв, полная потеря управления.
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Я вже писав що такого збігу обставин не буває щоб саме в тому районі і в той час коли проводились запуски бойових ракет по технічних причинах зазнав катастрофи фактично новий літак!
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Да было же на цензоре сообщение, что произошла утечка топлива во внутренние полости самолета, после чего возникло возгорание. В такой ситуации - двигатели будут в порядке, а вот баки с топливом - могут и взорваться. И пожар может быть, чуть ли не в салоне. Имхо.
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А еще инопланетяне могли догнать самолет и налить в салон карасира.
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Ты когда нибудь керосин поджечь пробовал? Так я тебя удивлю горчит он только в распыленном виде или горят пары на крайне тонком слое. Поджечь лужу на земле может и получится,а вот в ведре не очень. И как он мог попасть в салон он не течет вверх.
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Может это не тот двигатель, или другая неисправность. Повторяю, в Вашингтонском обкоме решили что это должна быть техническая неисправность. Что-нибудь придумают. А всяким любителям теории ударов ракет советую быть осторожными и следить за линией партии.
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поверхностный осмотр журналиста - это еще не мнение специалиста...
международные спецы именно по катастрофам самолетов смогут что-то сказать и утверждать...а версий не мало и не надо подгонять факты под увиденное (а не наоборот - на основе фактов составлять картину трагедии)
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Не удивлюсь если завтра приоритетной версией будет взрыв в салоне самолета. А послезавтра - атака истребителя. И по каждой будет уверенная статья на цензоре.
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Это говняный фейк от Раша Тудей. RUPTLY - одна из их помоек.

Козломордые вообще на эту трагедию набросились, как голодный на жареного гуся. Сказки придумывают десятками. Чего только стоит байка про стюардессу, которая позвонила маме (это из горящего падающего самолета) и сказала, что их расстреляли. Короче, рассчитано на дебилов, которые и являются основной целевой аудиторией козломордого ТВ.
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До чого тут Раша Тудей ? Одне фото з RUPTLY це лише фото місцевості. Інші фото з інших джерел. Якщо Раша Тудей публікує фото однієї з місцевостей Ірану це дає привід сумніватись в існуванні країни Іран взагалі як такої ?
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Вряд ли от места удара хвост ракеты может прилететь на место падения самолета. Явно фейк.
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То не хвост а наконечник. Этот канал может быть длинным, может даже быть длиной в несколько км. По истории этой фотки её сделал местный фермер на своём участке который дальше от места крушения. Но то что нет больше никаких данных про фото, возможно и фейк.
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Все было ясно еще вчера, после того как все ранцы сразу начали орать про двигатель, при этом пилот не подтвердил аварию. Отсутствие черного ящика все ставит на свои места. МН-17 вторая серия.
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Это тот Украинец, который разрывает ваши ватные пердаки в политических ток-шоу/передачах и делает это аргументированно)))
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Сраки разрывать-это не по украински..Чьих будешь?
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Так, він значно більше українець. ні ж ти. Хоча на рахунок тебе то зовсім сумнівно.
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Тут надо бы подождать заключений авторитетных экспертов. А то читателю по фото тяжело сказать, есть ли там следы пожара.
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Он и сконструирован в расчете на высокие температуры. Трохи погнуло, а так конечно трудно определить.
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Так а шо - крушение с Сулеймани никто уже не связывает?!
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Мабуть справа йде до "одинокого фаната терориста", який "ніким не управлявся"
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уже все мировые СМИ трубят о сбитом украинском Боинге..
скоро и наше керивныцтво даст мощный ответ врагам..
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йа бачу на фото шо ті уламки на купу бульдозєром згрібають
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Шо сбили самолет двумя ракетами - американцы знали об этом онлайн. Наблюдали за территорией Ирана. Видели и пуски - и куда они попали. Только вот такая сволочная амерская натура - все для себя, за свои деньги.
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Чому навіть трагічну подію, команда сивочолого, з маніакальною тупістю, перетворює на змагання у "хто яскравіше простібеться з зе-команди". Мають же бути хоч якісь моральні обмеження. Хайпувати на загибелі майже двох сотень людей - блюзнірство. Схаменіться!
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Точно, хтось з Оману добу через Москву добирається, хтось Куршавелю ніяк не вирветься, хтось в Італії запалює... І все вони з команди сивочолого, пілять, з ЗЕ-комаенди стібуться.
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...а ти глянь на тему, і на Топ коментарі - як "влучно", як "по темі", і скільки лайків. Твій теж там?
Риторичне питання.
Як кажуть "Бог - не фраєр". Хайпуй...
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Interesno v to vremia tam mnogo samoliotov vzleteli ili priliteli,vet aerodrom tak bolsoj dolzen byt u nix.TOR1 dolzno byli vydet sto za samoliot i otkuda vzletel
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сбили черти черножопые самолет руцке Тором.. На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7127..
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андрюха, лепи лучше дальше фейки об агрессии!!
Украинский Boeing-737-800 был по ошибке сбит иранскими средствами ПВО, сообщает Newsweek со ссылкой на представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и сотрудника разведки Ирака. По данным издания, в самолет попала ракета из ЗРК «Тор-М1». Предположительно, система сработала после обстрела американских баз в Ираке
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НА МОЙ НЕ ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД...
Флайт радар: до 2400 наблюдаются данные транспондеров свой-чужой. (Не думаю, что в Иранских пво дурачки, которые не видели этих данных на показаниях радаров, даже, не взирая на то, что все рашистские ракеты (и не только) продаются в стр. 3 без системы распознавания). Просто, они долбят что видят. Вспомним Еврейский борт над Черным морем.
Из видео, про падение борта: было две ракеты. Первая подожгла лайнер. ДРУГАЯ ЕГО ДОБИВАЛА В ДОГОНКУ.
Один выстрел, мог быть случайным. А второй?????????????
ЕСЛИ МНЕ КТОТО СКАЖЕТ ЧТО ЭТО БЫЛО СЛУЧАЙНО, Я НЕ ПОВЕРЮ!!!!!
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Свой чужой как определяется? Посмотрел на ютубе про этот тор. Так он не очень умный. Может сбивать свои зависшие вериолёты. Да и там вроде сразу две ракеты запускаются.
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Макс,яна 300ке в былые годы учился.
На то время их только две в эсэсэрии было.
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Они не дурачки. Просто очень жить хочется. Включили на короткое навели ракеты и смылись.
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Бутусов все узнал,поставил диагноз по фотографии и -
..."Руководству украинских спецслужб и разведки стоит возвращаться в страну и готовить позицию для руководства страны на случай разных версий - в том числе о теракте или преднамеренной атаке.Источник: https://censor.net.ua/n3169058
Свиноботы,кто Наполеон?
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Все слишком затянуто в этом сериале: следов пожара нет, завтра найдут осколки ракеты советского производства, Иран, как всегда, начнет нести ересь о американском сговоре на совещании ООН, получит новые санкции по самые помидоры, а на "Эхо Москвы" будут постить гневные вопли Косачева с Захаровой заморскому супостату...
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Да. Как очевидное из малазийским Боингом.
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И зачем мы отправляли в Иран целую делегацию специалистов. Можно было бы послать "специалиста" по всех сферах Бутусова...
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Так, Бутусов - новые лица? Или нет? Полетели фотограф няня и водитель из квартала 95.
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Это геополитический розыгрыш карты !увы с жертвами Людей ! судно было сбито зрк ! и ни кто не впарит факт другой ! все стечения событий и обстоятельств этому доказательства ! пораскиньте мозгами !
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То что самолет сбит это однозначно,а вот намерено ли сбит именно украинский это уже другой вопрос.Ведь вылет украинского самолета был задержан на час.А кто должен был взлетать по графику все почему-то молчат, мне кажется что в это время должен был влетать самолет из скоропостижно покидающими страну америкосами.
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Тока новые лица могут определить от чего произошло падения Боинга.
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Самолет горел так, что на обычный пожар двигателя не особо было похоже. Вспышка в воздухе, а потом еще взрыв... Пуск ракет сразу возле оживленного аэропорта все таки никем не зафиксирован даже на вторые сутки. Фото остатков ракеты от Тора вызывают сомнения и нет подтверждения официального.
Поэтому склоняюсь к мнению, что теракт произошел внутри самолета. 2 человека не сели на борт, что подозрительно и более вписывается в картину проишедшего.
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