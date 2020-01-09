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Все про:авіакатастрофа (392) Зеленський (4072) Офіс Президента (204)

 Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих

Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи українського літака в Ірані.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

"Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано матеріал у родичів дев’яти з 11 жертв трагедії. Матеріал інших двох буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що крім того, Зеленський проводить консультації з міжнародними партнерами. Зокрема, 9 січня Володимир Зеленський мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану.

Читайте також: "Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Також заплановане спілкування телефоном із прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

"Глава держави підкреслює, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні. На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи", - повідомили в ОП.

Також читайте: Американська влада вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - журналіст CBS Кріс ван Клів

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169054
 
 
 Топ коментарі
 
Новость не полная - " Слушая отчет зеля думал о следующем отдыхе . "
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Изучает параметры безопасности следующего места отдыха зечмолоха .
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Новость не полная - " Слушая отчет зеля думал о следующем отдыхе . "
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Слушая отчет, Зеля думал; "До-Оманить суки не дали, даром только на лыжах из Буковеля в Оман пилил"...
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и заказал чартер в Оман добить отпуск...
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...але араби наступного разу відмовилися давати відремонтований "Отпуск" в оренду Зеленському )))))
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ти, 73/43%зебіл, сам себе охарактеризував, і свого главскота посадив на трон, на нашу голову.
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Изучает параметры безопасности следующего места отдыха зечмолоха .
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контачить з агентурою.
Куршавель - курорт у Франції, який облюбований касапами категорії від ФСБ до ворів в законі.
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Ну, раз Зебилу отчитались, то теперь быстро расследуют.
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Добкін, який найпершим за колоною Верховної Ради місце для нюхання засьовбив.
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любопытно. а когда он будет отчитываться?
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бедненький...он же даже не поспал...всю ночь совещался...весь день обзванивал...
этак его надолго не хватит... а тут еще поярков обматюкал....нервы на пределе...
(а никто не говорил что легко будет!)
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По понюшке в каждую ноздрю- и побежит как встрёпанный.
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(а никто и не говорил, что без допигна выдержит))))
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занюхивать амфетамином
коньяк конешно моветон
амфетамином можно водку
для коньяка есть кокаин
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Ну Поярков тот ещё гад, это и предок янеЛоха заметил.
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А что там с Поярковым? (не всегда хватает времени на новости🙁🙂)
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не стільки бубочку, як його батяню за те, що той назвав нас з вами бидлом. Бо ми бубочку обіжаємо...
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бубочку? критиковать? - совсем страх потеряли....
от он баканову и звякнул за тех чертей...
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Опер Бакланов позвонил из Куршавеля, а Бохдан из Сан-Тропе и отчитались .

Сам же Ослик подумал : - А какая разница, летят самолёты или падают.
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Зеленского уже проинстуктировали в москве
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О чем этому деревянному на голову можно отчитываться. Оно тупее любого насекомого. На большее, чем по пианино стучать ничего не умеет, бовдур жидовский.
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Лично я не сомневался ни секунды что самолет был СБИТ. Теперь официально американская разведка это подтверждает

@cbsnews
: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.
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luce stob tam byli experti angliji ili kanadi,a to vasi mozet neimejet opyta po takim delam
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Отчіталісь. Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих - Цензор.НЕТ 5973 Перед ким?! А зельцман перед вами відзвітувало, як воно провєло зимні канікули вшосте за сім місяців?! Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих - Цензор.НЕТ 4422
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Не нагружайте презика, он быстро устаёт, перегревается, и может лопнуть ! 😁
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І що з того, що відзвітували? Яка на різниця?
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Это война, если не отдадут "боингу" "черные ящики". Зеля, это война - наш борт гражд. сбила общевойсковая ПВО Ирана. Война! Объявляйй...те...

А я бы объявил если они "мутят" с ""ящиками" то". И мы отправили бы флотскую группировку с корпусом морпехов. Они озверели? Тупо уложить гражд. борт, да я бы уже стартанул эксп. корпус., реально, у нас есть
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"Порохоботи вже кричать, що потрібно розірвати усі стосунки з Іраном. *обані п*дари, ваша сива жалюгідна х*йня за 5 років не закрило посольства з росією. Йдіть нах*й зі своїми порадами." Хороша цитата((
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"Пока мы обсуждали авиакатастрофу в Иране, Петя прилетел из Катара в Киев. Отдохнувший,отпуск у Петра Алексеевича выдался Отменный.за семь дней морского релакса, он заплатил 500 000$ Виктор Гюго оказался Прав. Рай богатых, действительно создан из ада Бедных.." - тежЗеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих - Цензор.НЕТ 3575 непогана цитата((
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Вот заметь, в Оман "рейсовым" самолетом, по словам ОПы, летал клован, а фотки действительно с рейсового самолета - Пороха. А теперь дай ответ на простой вопрос: - будет ли человек, заплативший 500 тыс. долларов, за семь дней отдыха, лететь рейсовым самолетом?
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