 Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

"Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано матеріал у родичів дев’яти з 11 жертв трагедії. Матеріал інших двох буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що крім того, Зеленський проводить консультації з міжнародними партнерами. Зокрема, 9 січня Володимир Зеленський мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану.

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Також заплановане спілкування телефоном із прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

"Глава держави підкреслює, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні. На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи", - повідомили в ОП.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.