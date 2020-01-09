 Зеленському відзвітували про катастрофу українського літака в Ірані: розслідують причини трагедії, зібрано дані ДНК 9-ти родичів загиблих

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.
"Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано матеріал у родичів дев’яти з 11 жертв трагедії. Матеріал інших двох буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що крім того, Зеленський проводить консультації з міжнародними партнерами. Зокрема, 9 січня Володимир Зеленський мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану.
Також заплановане спілкування телефоном із прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики.
"Глава держави підкреслює, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні. На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи", - повідомили в ОП.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
ищет террористов
Куршавель - курорт у Франції, який облюбований касапами категорії від ФСБ до ворів в законі.
этак его надолго не хватит... а тут еще поярков обматюкал....нервы на пределе...
(а никто не говорил что легко будет!)
коньяк конешно моветон
амфетамином можно водку
для коньяка есть кокаин
Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на Пояркова
https://youtu.be/HIzsHwcG4nw
"Зеленський, в порівнянні з Джорджем Бушем, тупе і маленьке чмятко…. я стверджую, що в порівнянні з великим патріотом, воїном, американським президентом, якого шанує весь світ, Джорджем Бушем, ми обрали, поки що, невиховане зелене чмо. І нам з вами його виховувати. Тому що воно, якщо б я не згадав, воно б так і не знало, як себе поводе Джордж Майкл і Емінем. Тому йому треба відноситися до Федини і Звіробій, як Буш ставиться до своїх співаків. І ми змусимо, якщо якийсь козел не хоче цього робити для нас, то ми його нагнем і змусимо, як в тому кліпі Емінема", - заявив Поярков.
от он баканову и звякнул за тех чертей...
Сам же Ослик подумал : - А какая разница, летят самолёты или падают.
@cbsnews
: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.
рассказал им об Омане
А я бы объявил если они "мутят" с ""ящиками" то". И мы отправили бы флотскую группировку с корпусом морпехов. Они озверели? Тупо уложить гражд. борт, да я бы уже стартанул эксп. корпус., реально, у нас есть