 "Хтось на тому боці міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У мене є підозри із цього приводу", - наводить телеканал CBS слова Трампа, сказані в Білому домі в четвер.

"Хтось на тому боці міг припуститися помилки", - пояснив американський лідер.

Водночас він нагадав, що політ українського літака відбувався за "досить несприятливої навколишньої обстановки".

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"Громадське" наводить розгорнуту версію слів Трампа:

"У мене є свої підозри. Не хочу говорити про них, бо підозри є і в інших людей... Це трагічна ситуація, скажу я вам, трагічна. З іншого боку, хтось міг просто помилитися. Літак летів не в нашій системі, ми до цього не причетні. Він летів над досить неспокійним районом, і хтось міг помилитися. Кажуть, що це була технічна несправність, я особисто не думаю, що навіть таке питання стоїть. Побачимо, що буде", — сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.