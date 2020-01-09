 "Хтось на тому боці міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У мене є підозри із цього приводу", - наводить телеканал CBS слова Трампа, сказані в Білому домі в четвер.
"Хтось на тому боці міг припуститися помилки", - пояснив американський лідер.
Водночас він нагадав, що політ українського літака відбувався за "досить несприятливої навколишньої обстановки".
"Громадське" наводить розгорнуту версію слів Трампа:
"У мене є свої підозри. Не хочу говорити про них, бо підозри є і в інших людей... Це трагічна ситуація, скажу я вам, трагічна. З іншого боку, хтось міг просто помилитися. Літак летів не в нашій системі, ми до цього не причетні. Він летів над досить неспокійним районом, і хтось міг помилитися. Кажуть, що це була технічна несправність, я особисто не думаю, що навіть таке питання стоїть. Побачимо, що буде", — сказав глава Білого дому.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
самая вероятная версия -долбодятство
Шимус
Вот и всё встало на свои места - бармалеии что то скрывают
08.01.2020 13:51
fedjka - fedjka
думаешь руцкие инструктора-отпукники опять по пасажирскому пульнули, мда, нельзя вычёркивать и это, правда пока ещё испанскии диспетчер молчит.
Газета-нахєра
Масштабна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойл", що у російському місті Ухта в республіці Комі. Від вогню постраждав один чоловік, його госпіталізували.
24tv.ua - https://youtu.be/WIne8SjiWlg
Если бы Гитлер дожил до наших дней то он запросто мог оспорить то что Германия напала на Европу и тем более на ссср. Где же ваши доказательства?
☹️
🤔
🤔
никакой не хитрии план, сидели и ждали ответку, увыдели и обосра... пыльнули, времени для выяснение кто летит небыло.
08.01.2020 12:57
нашу земельку хотят купить
цена - пх
главное нажать на зелебобов
разными методами
Більше того, розглядаючи всі написане в ЗМІ стосовно трагедії, прихожу до висновку стосовно або теракту, або збиття літака ракетою, чи дроном.
Народ пожинает плоды своего безразсудства и покуизма
P.s. Судя по большему кол-ву иранцев на борту, там могли убегать какие нибудь агенты, шпионы... Ну и их наказали.
даже при его трепливости не думаю, шо бы он, в етом случае, стал ляпать языком на ровном месте.
🤔
но это выглядит логичным объяснением. Пилоты замолчали во время аварии.