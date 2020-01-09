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 "Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що причиною катастрофи українського лайнера поблизу Тегерана став технічний чинник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У мене є підозри із цього приводу", - наводить телеканал CBS слова Трампа, сказані в Білому домі в четвер.

"Хтось, на тому боці, міг припуститися помилки", - пояснив американський лідер.

Водночас він нагадав, що політ українського літака відбувався за "досить несприятливої навколишньої обстановки".

Читайте також: Американська влада вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - журналіст CBS Кріс ван Клів

"Громадське" наводить розгорнуту версію слів Трампа:

"У мене є свої підозри. Не хочу говорити про них, бо підозри є й в інших людей... Це трагічна ситуація, кажу я вам, трагічна. З іншого боку, хтось міг просто помилитися. Літак летів не в нашій системі, ми до цього не причетні. Він летів над досить неспокійним районом, і хтось міг помилитися. Кажуть, що це була технічна несправність, я особисто не думаю, що навіть таке питання стоїть. Побачимо, що буде", — сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169052
 
 
 Топ коментарі
 
Весті із-за поребріка:
Масштабна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойл", що у російському місті Ухта в республіці Комі. Від вогню постраждав один чоловік, його госпіталізували.
24tv.ua - https://youtu.be/WIne8SjiWlg

"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 8395
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Маловато будет! Ма-ло-ва-то!
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Русский! Вьілазий-кось отседова! Здеся тинктурушки боярьі-та нетутя!
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"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку"

самая вероятная версия -долбодятство Трамп сомневается, что причиной катастрофы украинского самолета под Тегераном стала техническая неполадка - Цензор.НЕТ 8334
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Пропоную сліво "довботяпство" (це "довбойоп" + "головотяпство")
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Сейчас после устранения Сулеймани только о долбодятстве говорить
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Как пить дать у Трампа 5 тузов в колоде! "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 7766
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CAO Ирана: Столкновение ракеты с украинским самолетом научно невозможно "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 5215 и любые спекуляции на эту тему являются дезинформацией. "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 5215
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самальот тоже лєтать научно нє может - патамушто тяжелєйє воздуха
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по ноуки аятол тем более ведь предко аятолы об этом в мечети ораль "Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 2304
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Русский! Вьілазий-кось отседова! Здеся тинктурушки боярьі-та нетутя!
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Посмотрим. Но вариант озвучен очень убедительный.
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Що, сподобалась версія? П***н вже не *****, "піндоси віновати", і вапщє "натравілі на братскій народ", а "на бамбасе гражданская война ополченцев против нацгвардии и карателей"?
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Читай между строк. Я имел ввиду, вариант о поражении нашего самолёта ракетами!!!! А не его бред!!!
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Негрмотний ти. У слові ***** зробив п'ять помилок. Газета старшого не слухаєш, так тупо пєдафіла відмазуєш. Сьогодні будеш без пайки.
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Ого. Как Т9 все меняет. Из "нахера" сделал "газету"...
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😁 Та то я, всліпу кламцав, потрапив на сусідні букави.
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а шо , у ***** есть алиби?он как раз в сирии был,мог и стрельнуть
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Ну если учесть что на Донбассе самолет сбили кацапе*долочи,то да,похоже один в один.
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В случае с малазийским боингом беспрерывным пи$дежом занимались только одни кацапы. Ты шо, Ванюшка, по старой привычке кричишь "держи вора", чтобы от своей родины-уродины подозрения отвести? Извини, никто уже кацапам не верит. Бо запи$делись вы давно по самую макушку.
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Я тоже выксазывал ранее такую версию, но похоже она раздражает народ. Все валят на Иран
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Кнопку "Пуск тиснув кацапський палець . Кацапи до кожного "Тора" додають екіпаж "радників" .
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А зачем кнопку нажимать? Дроны летают на высоте более 3 км а Пентагоносвкие я думаю повыше. Чтоб в Иране не было американских дронов? Почитай как Сулеймани уничтожили и все тебе стабет ясно. Я так понял это одна из закрытых пока версий. Случайность
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А я полагаю,что это рашисты-неофашисты при безусловном содействии иранских фанатиков заложили бомбу в самолет или таки сбили ракетой,других вариантов нет...
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Весті із-за поребріка:
Масштабна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойл", що у російському місті Ухта в республіці Комі. Від вогню постраждав один чоловік, його госпіталізували.
24tv.ua - https://youtu.be/WIne8SjiWlg

"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном - Цензор.НЕТ 8395
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это должно перевесить чашу весов, чтобы раскатать Иран в хлам, посмотрим как решит военная элита США, Трамп там не последний кто принимает решения
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С чего бы Трампу мстить за украинский самолёт с погибшими иранцами?
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США не мстит. США устраняет застарелые проблемы. Республиканская Партия и Пентагон использует для этого подходящие поводы. Трам уже хотел ударитьпо Ирану в ответ ночью, но там есть решалы повыше Трампа, они ему не дали и Трам отменил ночное (по нашему времени) обращение к народу
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Отменил потому что ни в обществе ни в обоих палатах конгресса нет запроса на войну с Ираном а Трамп за этим как популлист следит
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Ну про Боинг МН-17 тоже все факты были налицо что его Рашка сбила. А в реальности все поверили в инопланетян, и в росийского космонавта который видел что в Боинге уже все были мертвые.
Если бы Гитлер дожил до наших дней то он запросто мог оспорить то что Германия напала на Европу и тем более на ссср. Где же ваши доказательства?
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никто не поверил, даже сами рашковане, просто нет возможности вздернуть виноватых.
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Опять кто-то ошибся и опять Украина пострадала.
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Есть ещё вопрос, наш рейс задержали на час.. Какой рейс должен был лететь в это время, если бы наш не задержали?
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А может и не ошибались, военная техника имеет сроки обслуживания, там могли быть инструкторы, после так называемой тех проверки... Это все версии, вариантов мало, самолет новый, катастрофа не из стандартных.
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дык инструктора кацапские и на торах могли быть...по пьяни и пальнули
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кто пустит их к вонанам алху бабху для которых даже общение с неверным не шиитом зшквар "Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 9737 там ещё база Ксира на пути следования Боинга была "Хтось, на тій стороні, міг припуститися помилки", - Трамп про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 9737
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тю та там на кацапии уже половина таких же.а еще можно узбеков,таджиков,туркменов набрать.то не проблема
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здоровані б'юця, а побили хльопчика шо під ногами путався
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тут хотілось і нашим і вашим - дружити з "піндосами" та співробітничати з "акбарами" - от і наслідки. От чого літати під час сєрйозного замєса в епіцентрі собитій???
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Дуже вірогідна версія. Якщо є підтвердження супутниковими фото, що скоріше всього так і є, бородатим аятолам потрібно готувати гроші на виплати невинно убиєнним
☹️
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У мене немає сумніві що іранці могли шмальнути по літаку з переляку. Вони очікували атаку американської авіації, і були готові маляти по чому завгодно розуміючи що перший удар було би завдано по ПВО
🤔
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Если таки сбили эти рукожопые бармалеи-унтерменши, то надеюсь Трамп раз..бет их в ноль.
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вывод простой
нашу земельку хотят купить
цена - пх
главное нажать на зелебобов
разными методами
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Як би я до Трампа не ставився би, але його сумнівм стосовно іранської версії катастрофи - поділяю.
Більше того, розглядаючи всі написане в ЗМІ стосовно трагедії, прихожу до висновку стосовно або теракту, або збиття літака ракетою, чи дроном.
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А если очередь с ДШК бронебойно зажигательными в районе 1-2 км от взлетки?
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В то время как надо было запретить полеты в Ирак, ЗЕленая сопля грел жопу в Омане, а глава филиала ФСБ не вылезал из запоя
Народ пожинает плоды своего безразсудства и покуизма
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Сначала обстреляли американскую базу, а потом в ожидании ответки, иранцы могли с перепугу и стрельнуть по самолету, не разобравшись что там летит... Или терракт устроить, так сказать "передали привет" США.
P.s. Судя по большему кол-ву иранцев на борту, там могли убегать какие нибудь агенты, шпионы... Ну и их наказали.
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походу доня таки знает шо то.
даже при его трепливости не думаю, шо бы он, в етом случае, стал ляпать языком на ровном месте.
🤔
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...делать однозначные выводы за или против версии западных СМИ пока ещё рано,
но это выглядит логичным объяснением. Пилоты замолчали во время аварии.
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