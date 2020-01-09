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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 Влада США вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - американські ЗМІ

Пасажирський лайнер МАУ, який зазнав аварії при зльоті з аеропорту Тегерана, був збитий Іраном. Американська розвідка зафіксувала сигнал іранського радара, а супутник виявив спалахи від пусків двох ракет, і вслід за цим - спалах від вибуху.

Про це пише з посиланням на джерела в Пентагоні низка американських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ. Так, подібну версію озвучили Newsweek, Wall Street Journal, The New York Times та інші.

Першим про це написав у Twitter журналіст CBSNews Кріс ван Клів.

"Представники США впевнені, що український Flt 752 був збитий Іраном. Американська розвідка засікла сигнал іранського радара, а супутник виявив інфрачервоні спалахи від двох пусків ракет, ймовірно, SA-15 (ЗРК "Тор". - Ред.), одразу після чого був ще один інфрачервоний спалах від вибуху", - написав він.

Влада США вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - американські ЗМІ 01

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Клів додав, що літак, швидше за все, був збитий помилково. "Це сталося лише через кілька годин після того, як Іран почав ракетну атаку, в тоді як світ чекав, щоб США відповіли військовим шляхом", - написав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169047
 
   
 Топ коментарі
 
Янки и их специалистам доверяю на 99%.Один процент оставлю на форс-мажор.
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Наверное, потому что это первый самолет, который взлетал после ракетного удара Ирана во базам США. ПВО Ирана на взводе, собирается мочить все, что появится на радаре, а тут борт вне расписания (его на час задержали, пока наносили удар).
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похоже на правду...
так же мог торчать пятак раши (не знаю как...но вот просто...в воздухе витает, что рашка...)
а по полит.соображениям - маторперегрелся! наше посольство сразу вывесило этот намек...
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Всё стало на свои места: "Накануне крушения украинского Боенга высокопоставленный Генерал, специалист по запуску ракет Тор, вылетел в Иран из Красноярска секретным рейсом") В.Портников
Это серьёзно уже. Портников туфту гнать не будет...
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а з ху*лом до Сирії прилетів генерал Гєрасімов, автор концепції рефлексивного управління в конфліктах...
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разброс тел и частей самолета были такими же как при убийстве путиным МН 17.. - по большой площади...
отверстия в фюзеляже почти такими же...
все видели фото с пробоинами... + части ракет...+ доказали уже что двигатели самолета не причем...

Что еще нужно что бы с уверенностью сказать, что самолет сбили?
Да блин сбили.., сбили...
Теперь Иран должен понести ответственность...
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При Зебиле понести ответственность? Вы же пошутили?? Ну вот Вы на месте главарей Ирана не клали бы вприсядку на какогото клоуна??
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но там же погибли граждане и других стран... - той же Канады...
они не дадут слить дело и избежать ответственности...
рассчитывать на нашего клоуна - об этом и разговора нет..
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Думаю, зараз над Іраном американці стежать усіма можливими засобами і якщо ракета таки була, то приховати не вийде...
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Я вообще от большинства здешней публики просто тащусь - люди погибли, а тут полным ходом идет высос из пальца бредового маразма! Люди, вообще-то у нас день траура! Что, забыли об этом? Что, ни капли сочувствия к погибшим?
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Я вполне искренне сочувствую родным и близким погибших, но мы пытаемся как-то обсудить эту новость, а не заливаться слезами. Или что по-вашему форумчане должны делать?Посыпать голову пеплом нон-стоп?Позвать наёмных плакальщиц?В знак траура три дня не есть и не пить?Совершить коллективный суицид в поддержку погибших?
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В принципе согласен с каждым словом но истинна сегодня и сейчас просто форумчане хотят знать по чьей злой воле погибли люди и не высос с пальца как Вы говорите а просто знать правду Всегда в такой ситуации возникает один вопрос КТО ВИНОВАТ Американська влада вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - журналіст CBS Кріс ван Клів - Цензор.НЕТ 6480
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Дурень ты, в АТО каждый месяц погибает столько же сколько на том самолете. И это защитники нации а не рандомные люди. Так что теперь перманентный траур устраивать?? Погугли сколько за год украинцев топится и погибает в ДТП, пожарах и т.п. и т.д.
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Ну вот уже более правдоподобная версия в которую укладываются события и видео.
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... А где наша гвардия ???
- Очевидно , обходит с флангов .
- Кого ?
- Всех !
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Ну оно понятно было по имеющимся данным, что это не просто неполадки воздушного судна. Не хочется кого-то обвинять пока, но чья ракета могла сбить самолёт глубоко на территории Ирана?
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рашка будет топить Иран. что бы США ввели эмабарго на нефть.
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Ну якщо піндоси так вважають то тоді це - "правда"...
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tZE inform

@tZEinform

·9 мин
Версия об иранском ПВО которое перепутало идущий ОТ Тегерана с включенным авиационным определителем объект, с ракетой летящей в сторону Тегерана - это анекдот. Но естественно США с Украиной будут гнуть эту версию. США - понервировать Иран, Украина - спасти Коломойкого.
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Типо кацапы не сбивали свой Ил над Сирией?
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Збили каци руками іранців, а іх там нєт і не було.
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натякаєш що то був мордвинський розрахунок у ЗРК?
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нет я дал разные мнения а как было скоро узнаем
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тоді піши більш зрозуміло, бо в чому полягає твоя версія мені особисто неясно
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Детали версии могут быть и другие. И гораздо более правдоподобные.
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Зеленский, как главнокомандующий должен обьявить войну Ирану !!!!
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... Почему это у вас продлжается война ???
Они что у вас , газет не читают ??? ...
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Я теж так вважаю. Об'явити війну і почати пускати ракети по Ірану, які будуть падати десь в ДНР
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А потом сдаться и обменять наши преступников на финики чтоб война закончилась.
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Так це і було. Тут немає жодних сумнівів. Цікаво лише , що тепер промичить Віслюк ?
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промолчит.как не промычал на ********** претензии на Юг Украины ("западные земли росии")
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Если бы это было так, то нашли обломки беспилотника, а не ракеты.
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Точно, тем более, что такой громадине столкнуться с беспилотником, это все равно, что слону столкнуться с воробьем.
Хочу заметить, что все информационные каналы РАШЕН ********* трубят про столкновение с американским беспилотником.
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в рашке горит нафтеперерабатывающий завод "Лукойл" (Ухта, Коми)

.
Американська влада вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - журналіст CBS Кріс ван Клів - Цензор.НЕТ 8209
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иранские "шахтеры" такие же рукожопые как наши донецкие.
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Как несправедлива жизнь.Один высокопоставленный говнюк дал приказ замочить террориста из другой страны в надежде повысить свой предвыборный рейтинг. Скрепным друзьям террориста приходится "жестко" ответить говнюку ( ибо нех.й), подбив лайнер страны,симпатизирующей стране говнюка. При этом сам вип-говнюк эту,симпатизирующую страну, и в грош не ставит,но сердечно любит плешивого карлика ,который воюет с симпатизирующей страной и ,который в десна целуется с родной страной террориста.В результате всей этой заварушки взлетели цены на нефть ,которую в огромных количествах добывают и продают страна говнюка,страна плешивого карлика и страна убиенного террориста.Страна говнюка и страна террориста расходятся краями ( ибо могем),плешивый становится серьезным решалой, а страна,чей лайнер сбили,теряет своих граждан и погружается в разборки в драке,в которой изначально не принимала участие.Об ужасе ,в который погружены родственники жертв авиакатастрофы и о самих жертвах,вспоминают,но как-то суетливо-деловито,требуя от пострадавшей страны выдержки и терпения (ибо сурьезные люди разберутся и доложат).Это просто какой-то сюр,граждане.Но сюр кровавый и беспредельный по сути своей.
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нормик нам экипаж убили а они не к аллаху полетели .а 150 черных..это норма..гаси их трамп торпеддами атомными и пыню за одно
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По косвенным признакам это было очевидно сразу.
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То что сбили уже понятно. Главный вопрос - сами? или помогли северные олени? Притом "помочь" могли не только явно но и не "уведомив" персов.
А вот то, что сбили случайно, мог написать действительно только американец. У него в голове не уложится, что кто то, мог уничтожить самолет и 177 людей, просто для того, подвесить за жабры одного осла.
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Скорее всего Олени продали Ирану автоматическую систему ("которой нет ни у кого в мире") по сбитию штатовских Томагавков без участия оператора (а может сами ее и тестировали).
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Самолёты, особенно в зоне аэропорта не летают куда попало. И ПВО прекрасно это знает. Всем командует диспетчер. Ждать в этой зоне случайный самолет - это как медведя посреди проезжей части. В ошибку ПВО - не верю.
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ну а від спланованого нападу на наш літак Ірану теж ніякої користі
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Ирану - никакой, но есть страна которой это выгодно.
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ну якщо в ЗРК був мордовський екіпаж - то це б багато чого пояснювало б
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на flightradar24 четко видео что перед укр. самолетом вылетели 3!!!!! и после него 4!!
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Сколько я не пишу, что МАУ=Коломойский=Хабад=Бнай-Брит=Трамп, - все удаляют. Теперь уже банят.
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ПВО как раз ничего не знает.
У Тора есть режим автоматического огня, когда он сам выбирает цели, сам наводится и сам стреляет. У него даже система определения свой-чужой есть.
Могли по ошибке активировать. А оно взяло и стрельнуло в ближайший самолет. Испугались и сразу выключили.
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"Літак МАУ збила іранська ракета російського виробництва - джерела у спецслужбах США"

Український літак, який розбився біля столиці Ірану Тегерана, зазнав ураження з боку зенітно-ракетної системи.
Як пише "Європейська правда", про це журналу Newsweek заявили представник Пентагону, старший американський розвідник та іракська розвідувальна служба.
Літак МАУ втратив зв'язок з диспетчером через кілька хвилин після зльоту недовго після того, як Іран запустив ракети по військових базах, де розміщуються американські та союзні сили в сусідньому Іраку.
Вважається, що літак зазнав удару виробленою в Росії ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", повідомили Newsweek троє співрозмовників.
Один представник Пентагону і високопоставлений представник розвідки США повідомили, що оцінка Пентагону полягає в тому, що інцидент був випадковим. Іранські зенітні системи могли, ймовірно, діяти після ракетного нападу країни, заявили джерела.
Центральне командування США відмовилося коментувати це питання.
Про інцидент вперше повідомили іранські напівофіційні ЗМІ, які цитували Товариство Червоного півмісяця країни про те, що первинною причиною катастрофи виявилася механічна несправність.
У середу в мережі почали поширюватись зображення нібито фрагментів ракети "Тор М-1", яку, як кажуть, знайшли у передмісті на південний захід від Тегерана.
Знімок, нібито зроблений на місці катастрофи лайнера Boeing 737-800 МАУ, опублікував в Twitter користувач під іменем Ashkan Monfared.
Німецьке видання Bild запитало його, звідки воно з'явилося. Його відповідь: "Друг надіслав мені це через WhatsApp. Він знайшов його сьогодні (у середу) на узбіччі дороги перед своїм багатоквартирним будинком у місті Паранд. Він не мав уявлення, що це таке". Пізніше Twitter видалив акаунт Ashkan Monfared.
Незабаром після публікації статті в мережі з'явилися ще дві фотографії залишку ракети 9М330. Їхні джерела також розповіли, що знімки зроблені у Паранді.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/9/7236944/
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Понятно, что персы иранского автора снимка уже оприходовали на удобрение.
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Алексей Арестович
50 мин. ·
- Следите за руками.
Двадцать минут назад стартовала очередная волна разгона через российские тг-каналы.
Опять начало в твиттере.Американська влада вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - журналіст CBS Кріс ван Клів - Цензор.НЕТ 2514
Американська влада вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - журналіст CBS Кріс ван Клів - Цензор.НЕТ 2398
Американська влада вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - журналіст CBS Кріс ван Клів - Цензор.НЕТ 622
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Это было сразу ясно - не надо к гадалке ходить!!!!!
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Алексей Арестович
5 ч. ·

- Россия вторые сутки упорно разгоняет версию про якобы «...российскую (!) ракету, сбившую украинский самолёт над Тегераном».
Многие, даже умные украинцы, которых у нас и так немного, радостно разгоняют эту версию повсюду.
Строчат, репостят.
А вам не приходило в голову, зачем это понадобилось России?
Они же вас готовят к прямой аналогии с МН-17.
А если обнаружится, что не было никакой ракеты тут, пойдёт разгон, что не было и там.
Или даже, если обнаружится, что была, важна будет не ракета, а именно ее информационный след, который они сейчас формируют ударными темпами.
Ибо возможная ракета не «российская», а иранская.
А значит, и по МН-17 могла быть не «российская».
Кроме того, идёт мультипликация версий и управление по исходным «данным»:
- то движок, то ракета, то не ракета, то нашли хвостовик, то не нашли, повернул/не повернул, были переговоры, не было переговоров, звонила, не звонила.
Чтобы было о чем поговорить и что разогнать.
В любом случае, в финале эти версии сводятся к: «Украина сама виновата» с подзаголовком: «...а ещё пыталась обвинить Россию».
Для информационной войны важны не факты, а мифы. Именно они определяют электоральные следствия, в частности.
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А считаю его агентом кремлядей!
То же мне специалист...
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Шото Арестовича сильно занесло. Прям нельзя обсуждать, а то расследование по MH17 не туда пойдет.
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я дал к сравнению кучу мнений просто видно как разгоняются всякие домыслы и темы
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Все СМИ Масковии трубят, что лайнер столкнулся с американским беспилотником.
Та что видно, что рыла у них по полному в пуху!!!!!!
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Та там пропагандистский стандарт. Я было подумал уже, что так долго от рашаСМИ нет дежурной версии "сбили омериканцы". Уже есть. Все на местах.
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возьми палочки и оторви себе яйца японский валенковый самурай
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Никто и не сомневается что сбили иранские твари. Вот только про ошибку не надо ..здеть. Это если б любой другой самолёт сбили то была б ошибка. Аятоллам надо было отомстить за замоченного амерами ублюдка-генерала. Как и положено сатанистам для мести выбрали гражданский самолёт. А клятая русомразь попросила чтоб самолёт был Украинский - типа чтоб путлершвайнер тоже отомстил за своего замоченого кента и заодно ублажил свою шизофреническую украинофобию
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Андрей Пальчевский
44 мин. ·

Ну,вот иранцы и не признали ( мать его...)сбили по ошибке(( весь мир надавил и только тогдв.. а то сразу обвинять экипаж и технику.. америк спутник засек две точки/ ракеты.. снайперы хреновы(((
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невероятно важно точно знать сколько времени борт находился в воздухе. Речь вчера шла о двух минутах, тогда ракета вряд ли. А сегодня уже говорят о 5 минутах. В таком случае, времени на ракету , наверняка бы хватило.
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Я слышал 6 минут.
2 минуты -- это была ошибка в статье.
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Наложим санкции??? Бубочка может не будем им сало отправлять?
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всё странно. иранцы сбивают самолёт с иранцами прямо над центральным аэропортом Ирана. Нда...
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а теперь ещё и информация о том, что самолёт, увозивший Зеленского из Омана, перед этим совершал посадку в Москве
паззлы складываются
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По сообщениям из Пентагона украинский самолёт был сбит кацапской ракетой. Это война
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Кто хочет забаненную правду про самолет, готовтесь к перепосту.
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В случае бана делайте перепост.
Коломойский=Хабад=Хасидизм
foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/12/GettyImages-1029842142.jpg

Влада США вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - американські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4033
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МАУ=Хабад=Хасидизм=Кушнер=Трамп
storage.googleapis.com/afs-prod/media/media:925bf0579f65434293b5616ac6638351/800.jpeg

Влада США вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - американські ЗМІ - Цензор.НЕТ 7432
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Кушнер это союз белых англо-саксонских протестантов с Бнай-Брит, филиалом которого является Хабад.
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Террористические акты являются посланиями спецслужб, обслуживающих кланы глобократии конкурирующим кланам. Адресат указан однозначно: Хабад=Бнай-Брит=Трамп.
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По ошибке или нет, но самолет скорее всего был сбит.
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Он был сбит кацапами.или руками иранцев с кацапского оружия.и под руководством кацапов
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На видео, на мой взгляд, видно попадание второй ракеты. И буквально через несколько секунд удар о землю.
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