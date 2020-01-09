 Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Упродовж 2018-19 рр директор розробляла плани проведення заходів, в які вносила недостовірні відомості про дату, місце проведення, заплановану кількість учасників і необхідні витрати.
Встановлено випадки, коли заходи, на які виділялися бюджетні кошти, фактично не проводилися або проводилися без будь-якої участі з боку молодіжного центру та відповідного фінансування. Кошти, які виділялися на заходи, керівник центру виводила через підконтрольні структури і витрачала на власні потреби.
У службових приміщеннях і на складах проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази - оргтехніку і документи, які долучили до матеріалів кримінального провадження.
Зловмисниці оголошено про підозру за чч.3, 4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, санкція за якою передбачає до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Так і тут, та й для чого ту молодь зайвий раз ворохобити? Ще покалічать одні других.
А гроші директорці завжди ************.
Тож коррупціонерів вже не залишилось, кого ловити!? Он навіть лейтенант Баканов перестав ловити чортів і розсла***ється в Куршавелі!