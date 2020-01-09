EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  1061  11
Матеріали за темою:
Все про:КМДА (745) Київ (6762) Нацполіція (8781) Правоохоронні органи (612) крадіжка (329)

 Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція

Правоохоронці повідомили керівниці Київського молодіжного центру Київської міської державної адміністрації про підозру в розкраданні бюджетних коштів, що виділялися для проведення масових молодіжних заходів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Упродовж 2018-19 рр директор розробляла плани проведення заходів, в які вносила недостовірні відомості про дату, місце проведення, заплановану кількість учасників і необхідні витрати.

Встановлено випадки, коли заходи, на які виділялися бюджетні кошти, фактично не проводилися або проводилися без будь-якої участі з боку молодіжного центру та відповідного фінансування. Кошти, які виділялися на заходи, керівник центру виводила через підконтрольні структури і витрачала на власні потреби.

У службових приміщеннях і на складах проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази - оргтехніку і документи, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

Зловмисниці оголошено про підозру за чч.3, 4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, санкція за якою передбачає до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте також: СБУ проводить обшуки в КМДА через можливі зловживання

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169046
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Можете всех сажать... они все в бюджетных организациях воруют
 показати весь коментар
 
 
Нє Зє,нє воплащеніє крістальной Зєдєвствєннасті Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2018
 показати весь коментар
 
Анюта, бывшая "помошница" одного из депутатов партии Ляшка, а если с умом поискать то можно очень много найти интересного
 показати весь коментар
 
 
Кличко тут ні при чому. Ось, наприклад, грабіжники на Київському вокзалі вже вахтовим методом працюють. А при чому тут Кличко?
Так і тут, та й для чого ту молодь зайвий раз ворохобити? Ще покалічать одні других.
А гроші директорці завжди ************.
 показати весь коментар
 
 
Взагалі-то, на вокзалі, злодії орлам Авакова підконтрольні. Кличко туди яким боком!? Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9696
 показати весь коментар
 
 
кстати, уже никто никого не задерживает за коррупцию. раньше каждый день кого то ловили, а сейчас она стала своей))
 показати весь коментар
 
 
Так головного корупціонера Порошенко вже 100500 разів посадили, на 100500 років, це легко підтвердить 73%, секта свідків янеЛоха.
Тож коррупціонерів вже не залишилось, кого ловити!? Он навіть лейтенант Баканов перестав ловити чортів і розсла***ється в Куршавелі! Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8284
 показати весь коментар
 
 
Вся робота правоохоронців зводиться тільки до винесення підозри,а вироки де,чому нема розслідувань???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору