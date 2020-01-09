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 Від початку доби 9 січня ворог двічі порушив перемир'я, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Стрілецьку зброю ворог застосував по оборонцях Павлополя, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З автоматичних гранатометів і ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Сьогодні, 9 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

Читайте також: Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ОС в районі Хутору Вільний, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169045
 
 
 Топ коментарі
 
Как то давно не было новостей от Зе-зе из солярия или спортзала с его ухмылочкой по поводу раненых .
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Как то давно не было новостей от Зе-зе из солярия или спортзала с его ухмылочкой по поводу раненых .
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В Абхазии вспыхнул протест: люди взяли штурмом "администрацию президента".

На оккупированной РФ грузинской территории Абхазии днем 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим.
В частности, несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания "администрации президента" и взяли его штурмом.

Фото и видео https://www.obozrevatel.com/abroad/v-abhazii-vspyihnul-protest-lyudi-shturmuyut-administratsiyu-prezidenta-foto-i-video.htm
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Що толку те, що абхази там між собою владу ділять. Що, у нас такого немає.
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если идет война-значит кто то на ней наживается!
вроде это уже звучало раньше.
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Предлагаю привлечь на передовую севохо и рпц,может будет тол,а нет хоть порадуемся хорошим новостям!
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Два обстрела-один ранен.И так чуть ли не каждый день!На той стороне наши люди вольготно себя чувствуют.Один раз ******* так,чтобы скотов 50 зашкварилось и сразу бы притихли.Правда такой приказ отдать-это не то,что с новым годом поздравлять убийцу 13 000 украинцев.
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Какая разница кто стреляет? Главное что гибнут люди. Правда зеофилы?!
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