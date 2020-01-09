 Від початку доби 9 січня ворог двічі порушив перемир'я, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Стрілецьку зброю ворог застосував по оборонцях Павлополя, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З автоматичних гранатометів і ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Сьогодні, 9 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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