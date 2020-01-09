 Від початку доби 9 січня ворог двічі порушив перемир'я, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Стрілецьку зброю ворог застосував по оборонцях Павлополя, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
З автоматичних гранатометів і ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Сьогодні, 9 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".
На оккупированной РФ грузинской территории Абхазии днем 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим.
В частности, несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания "администрации президента" и взяли его штурмом.
Фото и видео https://www.obozrevatel.com/abroad/v-abhazii-vspyihnul-protest-lyudi-shturmuyut-administratsiyu-prezidenta-foto-i-video.htm
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вроде это уже звучало раньше.