 Укроборонпром призначив керівників двох заводів і компанії "Укрспецекспорт"

Про це повідомляє прес служба концерну, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами відкритого відбору були призначені генеральні директори на два державні підприємства: Завод імені В.О. ім.Малишева та Завод 410 Цивільної Авіації, а також в компанію "Укрспецекспорт", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, генеральним директором ДК "Завод імені В.О. Малишева" став Василь Крилас. Він працював на харківських заводах "Електроважмаш", "Харківпродмаш", "Спецмаш Україна", має великий досвід управління виробничо-господарською діяльністю, організації та контролю виробництва, технічного переозброєння підприємства.

Генеральним директором ДК "Завод 410 ЦА" став Олексій Попов. Він закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю "Авіаційні двигуни і енергетичні установки" та отримав управлінську освіту у сфері авіації у Франції (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза та "аудитор системи менеджменту якості в аерокосмічній галузі", Париж). Також Попов навчався в канадському університеті McGill, який входить в ТОП-100 найкращих ВУЗів світу. Олексій Попов працював на різних посадах у вітчизняному підприємстві, що займається виробництвом та розробкою систем керування повітряних і космічних суден.

Генеральним директором ДК "Укрспецекспорт" став Вадим Ноздря. Зазначається, що Ноздря є депутатом Київміськради, де займається житлово-комунальними питаннями.

"До призначення управляв активами міжнародної групи компаній в Україні, займався проектами злиття та поглинання. Із червня 2017 року очолював львівський проект будівництва заводу з перероблення твердих побутових відходів, що фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та міжнародними фондами. До того Ноздря п’ять років працював у компанії "Укрспецекспорт", де забезпечував виконання зовнішньоекономічних контрактів на постачання та ремонт техніки", - розповіли в Укроборонпромі.

Читайте також: Рябошапка замінив групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо розкрадань в "Укроборонпромі"