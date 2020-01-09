EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  1092  13
Все про:завод (123) призначення (487) Укрспецекспорт (25) Укроборонпром (564)

 Укроборонпром призначив керівників двох заводів і компанії "Укрспецекспорт"

Державний концерн "Укроборонпром" призначив керівників Заводу імені ім. В.А.Малишева, Заводу 410 цивільної авіації та компанії "Укрспецекспорт". Останню очолив депутат Київської міськради Вадим Ноздря.

Про це повідомляє прес служба концерну, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами відкритого відбору були призначені генеральні директори на два державні підприємства: Завод імені В.О. ім.Малишева та Завод 410 Цивільної Авіації, а також в компанію "Укрспецекспорт", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, генеральним директором ДК "Завод імені В.О. Малишева" став Василь Крилас. Він працював на харківських заводах "Електроважмаш", "Харківпродмаш", "Спецмаш Україна", має великий досвід управління виробничо-господарською діяльністю, організації та контролю виробництва, технічного переозброєння підприємства.

Генеральним директором ДК "Завод 410 ЦА" став Олексій Попов. Він закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю "Авіаційні двигуни і енергетичні установки" та отримав управлінську освіту у сфері авіації у Франції (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза та "аудитор системи менеджменту якості в аерокосмічній галузі", Париж). Також Попов навчався в канадському університеті McGill, який входить в ТОП-100 найкращих ВУЗів світу. Олексій Попов працював на різних посадах у вітчизняному підприємстві, що займається виробництвом та розробкою систем керування повітряних і космічних суден.

Генеральним директором ДК "Укрспецекспорт" став Вадим Ноздря. Зазначається, що Ноздря є депутатом Київміськради, де займається житлово-комунальними питаннями.

"До призначення управляв активами міжнародної групи компаній в Україні, займався проектами злиття та поглинання. Із червня 2017 року очолював львівський проект будівництва заводу з перероблення твердих побутових відходів, що фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та міжнародними фондами. До того Ноздря п’ять років працював у компанії "Укрспецекспорт", де забезпечував виконання зовнішньоекономічних контрактів на постачання та ремонт техніки", - розповіли в Укроборонпромі.

Читайте також: Рябошапка замінив групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо розкрадань в "Укроборонпромі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169044
 
 
 Топ коментарі
 
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
 показати весь коментар
 
А как там чухает себя сын великого кэрманыча Пашинский младший? Растет в плане карьеры?
 показати весь коментар
 
"Зеленкий мир" оказался более кр@вавым, чем "война Порошенко",
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
 показати весь коментар
 
 
занимался проектами слияния и поглощения.Источник: https://censor.net.ua/n3169044

В этом вся суть. Крепкий "хозяйственник" будет руководить специалистами.
 показати весь коментар
 
Вадим Ноздря - депутат Киевского городского совета, где занимался вопросом ЖКХ и энергетики, первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Как сообщали СМИ, летом 2019 года он претендовал на должность министре ЖКХ в правительстве Алексея Гончарука, однако министром не стал.
В 2008 году Ноздря стал основателем и генеральным директором ООО "Савик Шустер Студиос". С 2012 года работал гендиректором ООО "Истил-менеджмент", которое предоставляет консультационные услуги бизнесу.
В 2015 году был избран депутатом Киевсовета от "Самопомочі" в 23-м округе (Дарницкий район). После самороспуска киевской "Самопомочі" 11 сентября 2018 года вошел в депутатскую группу Сергея Гусовского "Киевская команда".
 показати весь коментар
 
А как там чухает себя сын великого кэрманыча Пашинский младший? Растет в плане карьеры?
 показати весь коментар
 
 
А как там чухает себя сын великого кэрманыча Пашинский младший? Растет в плане карьеры?

Мустафа там за главного?...
 показати весь коментар
 
"Зеленкий мир" оказался более кр@вавым, чем "война Порошенко",
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями.
 показати весь коментар
 
 
Генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт" стал Вадим Ноздря. Отмечается, что Ноздря является депутатом Киевского горсовета, где занимается жилищно-коммунальными вопросами. Укроборонпром назначил руководителей двух заводов и компании "Укрспецэкспорт" - Цензор.НЕТ 4004
 показати весь коментар
 
CIT‏ @CITeam_ru 12 мин.12 минут назад


Источники американского телеканала CBS: украинский «Боинг» сбит иранскими средствами ПВО. Американцы зафиксировали включение иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет предположительно ЗРК «Тор», за которыми последовала вспышка от взрыва.

Kris Van Cleave‏Подлинная учетная запись @krisvancleave



.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.
 показати весь коментар
 
 
«С июня 2017 возглавлял львовский проект строительства завода по переработке твердых бытовых отходов, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития и международными фондами.» - і що??? Тобто, - і де??
 показати весь коментар
 
Чому провоохоронці так і не дали відповіді хто крав в Укроборонпромі?Свинарчук - ні.Хто???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору