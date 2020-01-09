 Укроборонпром призначив керівників двох заводів і компанії "Укрспецекспорт"

Про це повідомляє прес служба концерну, передає Цензор.НЕТ.
"За результатами відкритого відбору були призначені генеральні директори на два державні підприємства: Завод імені В.О. ім.Малишева та Завод 410 Цивільної Авіації, а також в компанію "Укрспецекспорт", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, генеральним директором ДК "Завод імені В.О. Малишева" став Василь Крилас. Він працював на харківських заводах "Електроважмаш", "Харківпродмаш", "Спецмаш Україна", має великий досвід управління виробничо-господарською діяльністю, організації та контролю виробництва, технічного переозброєння підприємства.
Генеральним директором ДК "Завод 410 ЦА" став Олексій Попов. Він закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю "Авіаційні двигуни і енергетичні установки" та отримав управлінську освіту у сфері авіації у Франції (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза та "аудитор системи менеджменту якості в аерокосмічній галузі", Париж). Також Попов навчався в канадському університеті McGill, який входить в ТОП-100 найкращих ВУЗів світу. Олексій Попов працював на різних посадах у вітчизняному підприємстві, що займається виробництвом та розробкою систем керування повітряних і космічних суден.
Генеральним директором ДК "Укрспецекспорт" став Вадим Ноздря. Зазначається, що Ноздря є депутатом Київміськради, де займається житлово-комунальними питаннями.
"До призначення управляв активами міжнародної групи компаній в Україні, займався проектами злиття та поглинання. Із червня 2017 року очолював львівський проект будівництва заводу з перероблення твердих побутових відходів, що фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та міжнародними фондами. До того Ноздря п’ять років працював у компанії "Укрспецекспорт", де забезпечував виконання зовнішньоекономічних контрактів на постачання та ремонт техніки", - розповіли в Укроборонпромі.
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
В этом вся суть. Крепкий "хозяйственник" будет руководить специалистами.
Как сообщали СМИ, летом 2019 года он претендовал на должность министре ЖКХ в правительстве Алексея Гончарука, однако министром не стал.
В 2008 году Ноздря стал основателем и генеральным директором ООО "Савик Шустер Студиос". С 2012 года работал гендиректором ООО "Истил-менеджмент", которое предоставляет консультационные услуги бизнесу.
В 2015 году был избран депутатом Киевсовета от "Самопомочі" в 23-м округе (Дарницкий район). После самороспуска киевской "Самопомочі" 11 сентября 2018 года вошел в депутатскую группу Сергея Гусовского "Киевская команда".
Мустафа там за главного?...
За первые дни января в Золотом (там где отвели войска) - уже убитые и 8 раненых. И обстрелы.
"Вернуться на позиции" войскам никто не приказал - хотя и президент и Пристайко ВРАЛИ 2 месяца назад, что "если что - наши войска легко займут оставленные позиции".
Зачем мы отступили в Золотом?
Такое ощущение, что мы это сделали затем, чтобы Зеля смог встретиться в нормандии со своим кумиром - а потом сделать ему новогодний подарок.
Отдать ВСЕХ беркутовцев-уб&йц майдановцев, около сотни терр@ристов-уб&йц - а в обмен оставить в российских тюрмах несколько сотен наших бойцов. И около сотни кырымлы.
Такой вот он, обмен "всех на всех",
Не все то золото, что блестит.
И не все что вам обещают зеленые - правда.
Вернее, ВСЕ что вам обещают зеленые - НЕправда.
Доказано их действиями.
Источники американского телеканала CBS: украинский «Боинг» сбит иранскими средствами ПВО. Американцы зафиксировали включение иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет предположительно ЗРК «Тор», за которыми последовала вспышка от взрыва.
Kris Van CleaveПодлинная учетная запись @krisvancleave
.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.