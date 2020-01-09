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Все про:тварини (149) Нацполіція (8781) собаки (43)

 Два мішки з тілами вбитих собак знайшли на Сумщині, поліція почала кримінальне провадження

Мішки з тілами вбитих тварин виявили на сміттєвому майданчику в Шостці Сумської області. На тілах собак - сліди ножових поранень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

"Правоохоронці оглянули місце події і з'ясували: у двох із чотирьох мішків є тіла собак - на кожному з них є по одному ножовому пораненні, що, очевидно, і стало причиною смерті тварин", - сказано в повідомленні.

Провадження розслідують за ч.1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

"Ми налагодили комунікацію і зараз співпрацюємо з волонтерами одного з місцевих товариств із захисту тварин, - розповів Сергій Каверсун, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Шосткінського відділу поліції. - І закликаємо небайдужих громадян повідомляти в поліцію за спецлінією "102" будь-яку інформацію, яка допоможе в розшуку зловмисника, щоб притягти його до відповідальності і не допустити подібного надалі".

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Крім мішків із тілами собак, у різних районах Шостки виявили тіла котів зі слідами насильницької смерті. З цієї нагоди відкрито ще одне кримінальне провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169043
 
 
 Топ коментарі
 
Закликаю не співпрацювати з поліцією,а знайти живодера і вчинити з ним те ж саме! Два мешка с телами убитых собак нашли на Сумщине, полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 8629 Його не судити треба ,а знищити!
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Це ж яка тварючина робить?
Сцуко, упіймав би - падло буду, "на красньій галстук взял бьі" на місці. Особливо за котиків...
(я з тюрми вийду років через 10 по УДО, а мразота вже з могили не відкинеться)
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Секта какая-то. Если бросятся расследовать, то значит и наш самолет - побоку Нацполиции.
Пара малолеток "поигрались". Но за такое - лет по 15 надо давать. гнидота, беззащитных ножами резать? жаль я не видел этого хотя собак не оч. люблю...
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Секта какая-то. Если бросятся расследовать, то значит и наш самолет - побоку Нацполиции.
Пара малолеток "поигрались". Но за такое - лет по 15 надо давать. гнидота, беззащитных ножами резать? жаль я не видел этого хотя собак не оч. люблю...
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Такие нелюди опасны для общества, они и людей так порежут и не скривятся. Это биороботы. И такие преступления нужно расследовать, чтобы уберечь нормальных людей от опасности.
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Ларис, есть "судьба". и я не шучу. так что будьте попроще. Никто еще не избежал сусдбы. И никогда от нее никто не уйдет.
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Есть ведический закон - око за око, зуб за зуб и никто не должен избегать наказания за преступления. А при чем тут судьба? Это собакам судьба в мешках порезанными валяться? С такой идеологией можно и полицию распустить и пусть по судьбе люди живут. Только в таком случае преступники будут по судьбе получать самосуд и истребляться как эти собаки.
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ну оно так, но если почитать Писанину, то там не только око.........
там и женщин не особо уважали ........... и после нападения на других людей, Моисей кричал что "маловырезали"
я бы просто..... нема автомата!....... я бы их поставил на место. да так чтобы они забыли даже Яхве своего
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Ведизм - это не Библия, это более ранняя дохристианская религия и мировоззрение и там все ОК.
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та знаю, но очень не хцем "гуглить" то....
там чет же "индоарийское"? неохота реально читать это..
сорри, немного нажрася, с копыт почти слетаю
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Ларіса, Боря хароший маладой адінокій і любить котів
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но не любить оці всі "рилігіознийє, туховнийє та окультнийє" под'єзди
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Какой вы добрый , просто душенька. хорошо хоть автомата нет у вас...
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йєсі жить по закону "глас за глас", то... (С)Махатма Ганді
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Осьо краще - фан-кліп на композицію культових австрійців:
Summoning - Mirdautas Vras [FanVideo]
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то щось німецьке твке типу як ти любиш - трохи блек металу...
класно. я би хотів зрбити на кліп КіШ типу напр. ось так, там дві пісні:

Как-то,
Поп злой,
На базар пришееел

К ате-
-истской,
лавке подошееел

Эй еретик
А ну-ка думай быстрей
Какую выбрать одежду мне тут в лавке твоей
Я по характеру бес, мое стремление - власть
Служу я Яхве с небес
Гребу баблишко я всласть

Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой,
Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой

Коммерс,
понял.
дело непростое.
что бы.
Кире.
предложить такоое?

Я б не хотел
Тебя Гундяев обидеть
Но такого как ты,
В "аду" бы лучше увидеть

И я кажется знаю,
Что тебе подойдет,
Твой паскудный характер,
Каждый сразу поймет

Ате-ист тот час сундук открыл,
Вы-нул шапку,
И проговорил

Эту вещь в свое-то вреемя,
Шариков носииил

То что.
Надо.
КирГун заухмылялся

Взял ко-
-шель он,
тут же рассчитался

Шел в свой притон,
Камлал и с бубном резвился

Перед иконостасом,
Он весь вечер бранился

Но когда снял он шапку,
С ним случилась беда

Вместе с шапкой снялась и,
Попа голова!

Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой,
Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой

В зловещем.
притоне.
поп бабку.
находит.

он мантры.
читает.
за бабки.
спиной.

и глядя.
как с бабкой.
"кондрат" про-
-исходит.
он бесом.
смеется.
и брызжет.
слюной.
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Закликаю не співпрацювати з поліцією,а знайти живодера і вчинити з ним те ж саме! Два мешка с телами убитых собак нашли на Сумщине, полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 8629 Його не судити треба ,а знищити!
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Сначала мучают животных, потом будут резать людей.
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Спочатку собаки - потім люди, це закономірність, виродків треба знайти і ізолювати від суспільства.
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нє, то будущій провідник характєр вирабативайє
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Хріново. Хтось тренується, може на людей далі перейти.
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Непонятно, зачем вы котов и собак режете?
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Это психически больные нелюди, которые получают удовольствие от убийства животных. Их нужно изолировать, если нельзя казнить.
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А тобі вище відповіла Зося. Тепер надай відповідь нам- українцям- навіщо ви, білоруси (і ти в тому числі), вбиваєте кішок та собак? І посиланнячко почитай. Там фактів вистачає.
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Ну, мы еще неотреформированные, а вам то уже зачем?
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Що ти мелеш? Я спитав чітко і ясно, для чого білоруси (ти в тому числі) вбиваєте кішок та собак?

Ніяк не зрозумієш, для чого я це питаю? Поясню- займись Білоруссю і її проблемами, а без ватних радників ми із своїми розберемось.
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Я занимаюсь. Сейчас своему котику ножку лечу.
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А для чого ти йому ніжку пошкодив, щоб потім лікувати?
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Это его другой кот укусил, инфекция попала. Но наши врачи спасли.
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Це ж яка тварючина робить?
*****, упіймав би - падло буду, "на красньій галстук взял бьі" на місці. Особливо за котиків...
(я з тюрми вийду років через 10 по УДО, а мразота вже з могили не відкинеться)
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Мільчаков з цього починав. А потім робив те ж саме з українськими військовими.
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В Киеве практически не осталось бродячих собак( если судить по сравнению с 90-2000-ми). Действеут програма стрилизации животных. А сколько баталий с можновладцями города было, что бы убедить- это работает во всем цивилизованном мире! Раньше это была золотая жила- деньги на отлов выделялись с дореволюционных времен. А собак становилось больше и больше. И в Шостке, в отличие от Киева, это и происходит. Чиновники пилят бабки, а страдают животные.
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В Донецке, перед евро 2012, было то же самое.... После программы стерилизации практически пропали бродячие животные.
Еще, нужно ужесточать уголовную ответственность для недобросовестных хозяев животных. Нужно жестко и больно! наказывать тех, кто издевается над животными - социопатов и живодеров - это нелюди! Два мішки з тілами вбитих собак знайшли на Сумщині, поліція почала кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 8036
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Блин... Ну как земля на себе носит подобных живодёров? Как Бог может спокойно взирать на подобные зверства?
Найдите их! Найдите и прикопайте их рядом с этими собаками! Тогда наступит справедливость и равновесие.
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Для расследования нужны Сем и Дин Винчестеры.
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ушлёпки "сердобольные" (на самом деле двуличные), даю наводку:

зайдите на ближайший мясокомбинат и по результатам расследования нужно сажать фсё человечество как соучастников и пособников ...
*********©...
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что бы есть или что бы издеваться - ты дебил?
или социопат? ой йой, я надеюсь ты не плодишься...(
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кто дебил, я или ты гавнюк брехливый?
а ты видел что кто-то издевался? пля - шок всеукраинского масштаба - нашли мешок с дохлыми завонявшимися собаками. экспертизу ДНК. тьфу - срань...
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Бездомними,голодними зграями псів в країні переймаються більше ніж розстрілом живих,неозброєних людей Небесної сотні на Майдані.
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Если ножевых ранений то самого урода подрезать ибо садист...а если с охотничей дробью то выдать мат вознаграждение и компенсировать порох гильзы и дробь организаторам очистки в тройном размере
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Откуда из единичных ножевых следует "жестокое обращение"?

Ну хорошо: давайте судить колбасников - они же бедную животинку вообще через мясорубку пропускают (и не факт, что только говядину)Два мішки з тілами вбитих собак знайшли на Сумщині, поліція почала кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 6123
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Свиней тоже ножиком режут,курей и прочих пернатых вообще топором обезглавливают,кроликов палкой и т.д...Изверги,душегубы,сектанты и их миллионы и миллиарды по всему миру,они везде...Вы лучше вместо "поубиваю,ноги оторву"дачу бездомным на зиму отдали бы а не фарисействовали здесь.
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Меня больше всего волнует почему почти возле каждого дома собачья будка???!!! Эти дебилы не понимают, что собака будет охранять территорию от чужих..., а территория проходная...И не дай бог у суки щенки!!!!
Мало того собаки кидаются на людей в рабочей одежде...это стандарт...При этом начинают кидаться даже на меня в своем доме пока не подойдут ближе и не унюхают...
А тут еще и дети дебильные...я прохожу мимо дома где этих тварей кормят, заранеее беру арматуру в руку и иду...естественно пытаются подбежать и цапнуть...и тут эти деди=дебилы са слезами на глазах..папа мама он белку по спине ударил она дергает лапами и скулит ... ))) слава богу те промолчали... сказали "дядя плохой" )))
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А то б і їх батьки засмикали б ногами і заскавчали?)
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