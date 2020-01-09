 Два мішки з тілами вбитих собак знайшли на Сумщині, поліція почала кримінальне провадження

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
"Правоохоронці оглянули місце події і з'ясували: у двох із чотирьох мішків є тіла собак - на кожному з них є по одному ножовому пораненні, що, очевидно, і стало причиною смерті тварин", - сказано в повідомленні.
Провадження розслідують за ч.1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).
"Ми налагодили комунікацію і зараз співпрацюємо з волонтерами одного з місцевих товариств із захисту тварин, - розповів Сергій Каверсун, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Шосткінського відділу поліції. - І закликаємо небайдужих громадян повідомляти в поліцію за спецлінією "102" будь-яку інформацію, яка допоможе в розшуку зловмисника, щоб притягти його до відповідальності і не допустити подібного надалі".
Крім мішків із тілами собак, у різних районах Шостки виявили тіла котів зі слідами насильницької смерті. З цієї нагоди відкрито ще одне кримінальне провадження.
Пара малолеток "поигрались". Но за такое - лет по 15 надо давать. гнидота, беззащитных ножами резать? жаль я не видел этого хотя собак не оч. люблю...
там и женщин не особо уважали ........... и после нападения на других людей, Моисей кричал что "маловырезали"
я бы просто..... нема автомата!....... я бы их поставил на место. да так чтобы они забыли даже Яхве своего
там чет же "индоарийское"? неохота реально читать это..
сорри, немного нажрася, с копыт почти слетаю
хто метал любить
Summoning - Mirdautas Vras [FanVideo]
класно. я би хотів зрбити на кліп КіШ типу напр. ось так, там дві пісні:
Как-то,
Поп злой,
На базар пришееел
К ате-
-истской,
лавке подошееел
Эй еретик
А ну-ка думай быстрей
Какую выбрать одежду мне тут в лавке твоей
Я по характеру бес, мое стремление - власть
Служу я Яхве с небес
Гребу баблишко я всласть
Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой,
Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой
Коммерс,
понял.
дело непростое.
что бы.
Кире.
предложить такоое?
Я б не хотел
Тебя Гундяев обидеть
Но такого как ты,
В "аду" бы лучше увидеть
И я кажется знаю,
Что тебе подойдет,
Твой паскудный характер,
Каждый сразу поймет
Ате-ист тот час сундук открыл,
Вы-нул шапку,
И проговорил
Эту вещь в свое-то вреемя,
Шариков носииил
То что.
Надо.
КирГун заухмылялся
Взял ко-
-шель он,
тут же рассчитался
Шел в свой притон,
Камлал и с бубном резвился
Перед иконостасом,
Он весь вечер бранился
Но когда снял он шапку,
С ним случилась беда
Вместе с шапкой снялась и,
Попа голова!
Я хочу, чтоб видя облик мой, баксы мне башлял даже бухой,
Чтобы каждый понимал - у Яхве я слугооой
В зловещем.
притоне.
поп бабку.
находит.
он мантры.
читает.
за бабки.
спиной.
и глядя.
как с бабкой.
"кондрат" про-
-исходит.
он бесом.
смеется.
и брызжет.
слюной.
Литвин, навіщо ти вбиваєш котів та собак? Ти ж білорус, отже стаття про тебе.
Ніяк не зрозумієш, для чого я це питаю? Поясню- займись Білоруссю і її проблемами, а без ватних радників ми із своїми розберемось.
*****, упіймав би - падло буду, "на красньій галстук взял бьі" на місці. Особливо за котиків...
(я з тюрми вийду років через 10 по УДО, а мразота вже з могили не відкинеться)
Еще, нужно ужесточать уголовную ответственность для недобросовестных хозяев животных. Нужно жестко и больно! наказывать тех, кто издевается над животными - социопатов и живодеров - это нелюди!
Найдите их! Найдите и прикопайте их рядом с этими собаками! Тогда наступит справедливость и равновесие.
зайдите на ближайший мясокомбинат и по результатам расследования нужно сажать фсё человечество как соучастников и пособников ...
*********©...
или социопат? ой йой, я надеюсь ты не плодишься...(
а ты видел что кто-то издевался? пля - шок всеукраинского масштаба - нашли мешок с дохлыми завонявшимися собаками. экспертизу ДНК. тьфу - срань...
Ну хорошо: давайте судить колбасников - они же бедную животинку вообще через мясорубку пропускают (и не факт, что только говядину)
Мало того собаки кидаются на людей в рабочей одежде...это стандарт...При этом начинают кидаться даже на меня в своем доме пока не подойдут ближе и не унюхают...
А тут еще и дети дебильные...я прохожу мимо дома где этих тварей кормят, заранеее беру арматуру в руку и иду...естественно пытаются подбежать и цапнуть...и тут эти деди=дебилы са слезами на глазах..папа мама он белку по спине ударил она дергает лапами и скулит ... ))) слава богу те промолчали... сказали "дядя плохой" )))