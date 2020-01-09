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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (392) Зеленський (4072) Іран (218) Рухані Хассан (1)

 Президент Ірану Рухані пообіцяв Зеленському надати українським експертам доступ до даних розслідування катастрофи літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іран Хассаном Рухані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

Зеленський зазначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи. "Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – зауважив він.

Іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування та встановлення причин трагедії. Рухані наголосив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169040
 
 
 Топ коментарі
 
Настолько презирают Оманского осла, что даже за труд никто не счел взять телефон и позвонить ему выразить сочувствие. Никто и зоувут его никак в мировой политике. К сожалению тоже само и об Украине после Порошенко можно сказать(( Что вы выбрали уроды поверив « Брата убил и съел» « Свинарчуки крадут» .. А то что уже Бене простили и выплатили Бог знает сколько из бюджета уже никого не волнует потому что зомбоящик об этом не говорит((( Сколько еще осталось быть Украине благодаря вам идиотам??!!
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Короче Беня, не отвертится, а вместе с ним и все мы. Ведь он привык, чтоб другие платили, тем более свой бубочка на подхвате есть.
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Настолько презирают Оманского осла, что даже за труд никто не счел взять телефон и позвонить ему выразить сочувствие. Никто и зоувут его никак в мировой политике. К сожалению тоже само и об Украине после Порошенко можно сказать(( Что вы выбрали уроды поверив « Брата убил и съел» « Свинарчуки крадут» .. А то что уже Бене простили и выплатили Бог знает сколько из бюджета уже никого не волнует потому что зомбоящик об этом не говорит((( Сколько еще осталось быть Украине благодаря вам идиотам??!!
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Петр Алексеевич , да не переживайте так , язву желудка к диабету приобретете. Всех денег не заработаешь...
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Что, соевый, пучит тебя? Водички выпей!
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Чего предоставлять, если он развернулся, и упал. Кацапов давайте обвиним. Когда сами рас..здяи...
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Це так, люду очі замулить. На самому разі там усе набагато складніше та плачевніше. Навіть уявити страшно.
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Короче Беня, не отвертится, а вместе с ним и все мы. Ведь он привык, чтоб другие платили, тем более свой бубочка на подхвате есть.
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Наверно неприятно, когда с клоунами по клоунски обращаются.
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Що б відволікти люд від насущної проблеми, треба деякий акт; а-ла теракт, катастрофа, форс-мажор, то що... І у цьому руслі трабли влади сплинуть, як крига по весні. А керованич знову в рейтингі та на коні...
***** ЗЕлене...
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Оманскому ослу кроме обещаний никто и ничего не дает...а обещанного как известно три года ждут...
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ага, так і повірили, що нададуть... Нададуть касапам - а скажуть, що Україні...
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Международной следственной группой в 2014 году (сбитый МН17 в июле) руководили Нидерланды - это предложение сделала Украина в связи с тем, что большинство погибших были граждане этой страны, а еще и потому, что Украине нечего было скрывать. Канада планирует присоединиться к следственной группе по Boeing-737, но по истечению 2-х дней видимые движение не особо заметны..... наверное, все-таки очень шаток МИР на Ближнем Востоке и самому Богу известны последующие шаги Трампа .....
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Канаде пусть дают доступ. Им веры больше.
И они имеют право на доступ, их граждан погибло много.
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Тобто "Посидіть в куточку , а ми вам щось напишемо " . На фарсі . Якщо питання так , то не було чого вилітати з Києва з такою помпою.А як відносно прямої участі в роботі комісії ?
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