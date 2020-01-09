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 Служба зайнятості запустила портал для безробітних і роботодавців

На порталі можна пройти освітні курси, навчитися правильно складати резюме та підготуватися до співбесіди.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

Поки портал, розміщений за адресою https://skills.dcz.gov.ua, працює в тестовому режимі.

"Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для успішного працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання", - заявила директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Користувачі порталу зможуть отримувати на ньому актуальну інформацію щодо пошуку роботи і підбору персоналу, навчитися складати резюме сучасного формату і підготуватися до співбесіди з роботодавцем.

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Також на порталі будуть доступні освітні курси і вебінари для безробітних, зокрема ті, що проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

На сайті також вводитимуться нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями. Більшість матеріалів розміщуватиметься у відеоформаті.

"Портал допоможе реалізувати важливе для служби завдання - знайти гідну роботу кожному українцю і кваліфікований персонал кожному роботодавцю", - підкреслила Макогон.

Освітній портал державної служби зайнятості був розроблений у рамках Програми діяльності Кабінету міністрів України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169039
 
   
 Топ коментарі
 
лучше бы они помогали безработным с работой, а не с резюме
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З пошуком хорошої роботи з достойною зарплатою цілком впораються Польща і Німеччина)
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лучше бы они помогали безработным с работой, а не с резюме
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Нормально они помогают. Я год, после того как уволился, там по 200 баксов в мес получал ещё. Не много, но хоть что-то.
И советы они по резюме нормальные дают, люди вообще зачатсую там деревянные в вопросе поиска работы приходят. Да и даже вакансии каки-то были приличные более менее. И программы переквалификации, в общем эта служба какраз нормально работает.
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Щас вот вспомнил ещё, что и первую работу в 2004ом они мне нашли И ещё в 2009 вроде что-то выплачивали когда контора свернулась.
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да, выплачивают если ты уволился по согласованию сторон, а если по собственному ту куй, плюс там тебе такую хрень предлагают, что на голову не натянешь и ты должен ехать туда по этим бумажкам.что бы там отказали....жена с 2мя вышами хрен устроилась через эту контору. если работы нет, то они ее не найдут , а на сайтах занятости часто вакансии висят но они уже заняты. еще до того как опубликовали- не знаю зачем такой прикол.
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З пошуком хорошої роботи з достойною зарплатою цілком впораються Польща і Німеччина)
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Хто реальшо хоче працювати , а головне - заробляти , вже давно за кордоном .
На жаль Україна не найкраще місце для пошуку роботи . Перетинаєш кордон і зарплата збільшується в 3-5 разів . Правда , треба пахати .
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Буде ще більше. Канцлерін обіцяє відкрити ринок праці і для українців
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Отчёт по вакансиям нельзя дистанционно подать. Поперечники все обещали да не сделали Зелёные не могут сделать, но взялись бороться с закплатным рабством. Хотя ничто не мешает работодатям платить зарплату на любую карту. У нас страна инфоповодов...
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