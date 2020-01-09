 Служба зайнятості запустила портал для безробітних і роботодавців

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

Поки портал, розміщений за адресою https://skills.dcz.gov.ua, працює в тестовому режимі.

"Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для успішного працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання", - заявила директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Користувачі порталу зможуть отримувати на ньому актуальну інформацію щодо пошуку роботи і підбору персоналу, навчитися складати резюме сучасного формату і підготуватися до співбесіди з роботодавцем.

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Також на порталі будуть доступні освітні курси і вебінари для безробітних, зокрема ті, що проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

На сайті також вводитимуться нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями. Більшість матеріалів розміщуватиметься у відеоформаті.

"Портал допоможе реалізувати важливе для служби завдання - знайти гідну роботу кожному українцю і кваліфікований персонал кожному роботодавцю", - підкреслила Макогон.

Освітній портал державної служби зайнятості був розроблений у рамках Програми діяльності Кабінету міністрів України.

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