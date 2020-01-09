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Все про:авіакатастрофа (392) Іран (218) МАУ (73)

 Стюардеса Стадник із літака МАУ, який розбився в Тегерані, не дзвонила батькам, - сестра

Бортпровідниця Катерина Стадник не дзвонила рідним під час аварії літака "Боїнг 737". Про це розповіла її старша сестра Ольга в коментарі журналісту місцевого видання.

Як передає Цензор.НЕТ, аудіо розмови є в розпорядженні ВВС News Україна.

Літак української авіакомпанії МАУ впав поблизу Тегерана вранці 8 січня. Загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Серед них була і стюардеса Катерина Стадник.

За словами її старшої сестри Ольги Стадник, у батька і так хворе серце, а мама дізналася про все з новин: "Цей ранок я не забуду ніколи. Ми її дуже любили. Я так боялася її втратити. Напишіть про це, нехай всі знають. Вона була такою хорошою, вона - просто ангел. Я не вірю в те, що сталося".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169038
 
 
 Топ коментарі
 
какие же вы гнусные и ничтожные - все те фейкометчики, которые распространяют свои фантазии в виде версий, что должны чувствовать родственники погибших после такого?
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Повідомляли, що дзвінок був батькам, а не сестрі. Навіщо гадати: дзвонила, не дзвонила? Якщо дзвонила, то у телефонного оператора є архів, який можна перевірити.
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В самолете гореть нечему, кроме топлива! Если была утечка как с Конкордом в Лябурже, то экипаж успел предупредить. Остается только теракт или внешний фактор.
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про то что стюардесса не звонила никуда во время аварии, потому что в самолете принято включать "авиарежим" на телефоне. искрене Ваш, Капитан Очевидность )))

З.Ы. реально какая то тупейшая новость.
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о! ше версія - забули виключити мобілки, а в смартфонах самсунґ одночасно загорілись всі акумулятори
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Ранее было чье-то сообщение что она якобы звонит и говорит: «по нам стреляют»
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Був вкид про те, що нібито стюардеса подзвонила рідним перед падінням боїнга і нібито розповіла, що їх обстрілюють.
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а шо з арихметикою?
Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета Источник: https://censor.net.ua/n3169038
На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли Источник: https://censor.net.ua/n3169038
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#а_какая_разніца - це спитайте у того ОДНОГО, шо "плюс/мінус"
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какаято чихарда целый день.. "Погибли все 176 человек" и "На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа" кто был 177м не человеком ?
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Лишнее подтверждение того что все произошло очень быстро, от взрыва.
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але ж там на відєо летіло та горіло, а не розліталось
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очень быстрое возгорание ВСЕГО самолета одновременно, так что никто не успел опомниться! Только взрыв.
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так тра' увязати гіпотєзу з наявним відеорядом
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Очень быстрое возгорание только тогда, когда течет топливо на двигатель.
В Ютубе есть видео как горел при взлете Конкорд у которого пробило бак в крыле, мгновенно, так вот уж очень похоже.
Почему исключают версию стрельбы с крупнокалиберного пулемета.
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Уже проверили, двигатели не обгорели.
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На этой высоте он уже пылал, а на высоте 50-100м при взлете мог бы получить очередь и никто бы не услышал.
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дада, так и вижу как самолет на взлете получает очереди, а потом поднимается как ни в чем не бывало на 2,6 км и уже оттуда падает.
и никто ничего не выдает в эфир.
нереальная ерунда короче.
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какие же вы гнусные и ничтожные - все те фейкометчики, которые распространяют свои фантазии в виде версий, что должны чувствовать родственники погибших после такого?
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вузькі обличчя для стікання більшої кількості оної
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Повідомляли, що дзвінок був батькам, а не сестрі. Навіщо гадати: дзвонила, не дзвонила? Якщо дзвонила, то у телефонного оператора є архів, який можна перевірити.
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В РФ целіе кладбища сирот ихтамнебіло, жены и матеря отказались после общения с спецслужбами. Так шо верить сестре не стоит, она может "забыла" это факт...И я не включал режим авиаполета...
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то ти літав з мобільной связью на борту?
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В самолете гореть нечему, кроме топлива! Если была утечка как с Конкордом в Лябурже, то экипаж успел предупредить. Остается только теракт или внешний фактор.
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Совпадение?
В аэропорту Тель-Авива (Израиль) у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

Инцидент произошел в ночь на 8 января, сообщает издание "Вести Израиль"

На борту лайнера находилось более 100 пассажиров, все граждане Израиля.

Самолет Boeing 737 следовал из аэропорта Бен-Гурион в столицу Руанды Кигали.

Рейс задержали на неизвестное время в связи с возгоранием двигателя, которое произошло из-за технической неисправности. Пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули в терминал.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351121-na_bortu_bylo_bolee_100_passahirov_v_izraile_u_boeing_737_zagorelsja_dvigatelj
Стюардеса Стадник із літака МАУ, який розбився в Тегерані, не дзвонила батькам, - сестра - Цензор.НЕТ 4738
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Журналистов и блогеров за неправдивую информацию пора вешать
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