 Стюардеса Стадник із літака МАУ, який розбився в Тегерані, не дзвонила батькам, - сестра

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Літак української авіакомпанії МАУ впав поблизу Тегерана вранці 8 січня. Загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Серед них була і стюардеса Катерина Стадник.
За словами її старшої сестри Ольги Стадник, у батька і так хворе серце, а мама дізналася про все з новин: "Цей ранок я не забуду ніколи. Ми її дуже любили. Я так боялася її втратити. Напишіть про це, нехай всі знають. Вона була такою хорошою, вона - просто ангел. Я не вірю в те, що сталося".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
З.Ы. реально какая то тупейшая новость.
Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета Источник: https://censor.net.ua/n3169038
На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли Источник: https://censor.net.ua/n3169038
В Ютубе есть видео как горел при взлете Конкорд у которого пробило бак в крыле, мгновенно, так вот уж очень похоже.
Почему исключают версию стрельбы с крупнокалиберного пулемета.
и никто ничего не выдает в эфир.
нереальная ерунда короче.
В аэропорту Тель-Авива (Израиль) у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.
Инцидент произошел в ночь на 8 января, сообщает издание "Вести Израиль"
На борту лайнера находилось более 100 пассажиров, все граждане Израиля.
Самолет Boeing 737 следовал из аэропорта Бен-Гурион в столицу Руанды Кигали.
Рейс задержали на неизвестное время в связи с возгоранием двигателя, которое произошло из-за технической неисправности. Пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули в терминал.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351121-na_bortu_bylo_bolee_100_passahirov_v_izraile_u_boeing_737_zagorelsja_dvigatelj