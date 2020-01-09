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Все про:Газпром (505) Лукашенко (305) нафта (109) Росія (14545)

 75 років Великої Перемоги, а "Газпром" на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився тим, що Росія встановлює для його країни високі ціни на нафту, і пригрозив відмовитися від вуглеводнів з РФ.

Білоруський лідер вибухнув емоційною промовою на церемонії вручення премії "За духовне відродження". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на державне інформагентство РБ "БЕЛТА".

"75 років Великої Перемоги. Всі горлопанили де тільки можливо - і в Росії, і в Білорусі. Але "Газпром" сьогодні на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині. Це нормально? Це ненормально", - заявив Лукашенко.

За його словами, Росія хоче продавати Білорусі нафту за цінами вище світових.

"Де таке бачено? Тому я і відмовився від такої нафти і прямо заявив: якщо не буде поставок за світовою ціною з Росії, ми знайдемо цю нафту в іншому і місці. Що ми і робимо. І знайшли", - сказав президент Білорусі.

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"Коли ми в 2011 році йшли на продаж "Бєлтрансгазу", була жорстка домовленість, що за п'ять років ми вийдемо на внутрішньоросійську ціну щодо газу. Хтось це забув, я пам'ятаю. Тому наполягаю, щоб це було реалізовано", - додав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що "свистопляски і переговори" між керівництвом двох країн можуть проходити по-різному, але "росіяни - наші люди, брати, які завжди готові підставити нам плече у важку хвилину".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169034
 
 
 Топ коментарі
 
Хуже войны с Россией может быть только дружба с Россией.
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Почти по классику про Луку:

75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5338
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75 років пройшло, а вони усе носяться із тією війною...
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На жаль, Білорусь - це музей радянського союзу в центрі Європи. Цікаво, скільки ще років папахєн зможе лавірувати мєжду здєсь та там.
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рашисты очередной братский народ прокинули.
пора бы луке так не удивляться
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А нафига батьке нефть, пусть поедет парад посмотрит, духовные скрепы, одиннарод и все такое ...
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Вот так мокшанцы с бульбашами присвоили себе Победу. А украинцы, с подачи вятровичей, будут только оплакивать, как немцы, типа не было их участия в Победе.
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