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 Дев'ять дітей захворіли на кашлюк у Чернівецькій області, наймолодшому - 2,5 місяця, - МОЗ

У Чернівецькій області зареєстровано 9 випадків захворювання на кашлюк серед дітей. Наймолодшому 2,5 місяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

"За особами, які перебували в контакті з хворими, організовано медичне спостереження. В осередку розпочато комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Кашлюк - це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, в основному повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю або чхання. Діти, які заразилися на кашлюк, страждають від нападів кашлю впродовж 4-8 тижнів. Найнебезпечніше це захворювання для немовлят.

Запобігти кашлюку можна вакцинацією. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Вакцина доступна у всіх регіонах і є безкоштовною.

Упродовж 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2 063 випадки кашлюку. Рівень захворюваності знизився на 2% порівняно з даними за аналогічний період попереднього року. В Україні впродовж 11 місяців 2019 року, планово щеплені проти коклюшу, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одномісячне немовля померло від кашлюку на Рівненщині, в сім'ї всі діти нещеплені, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169030
 
 
 Топ коментарі
 
Зебобы, а кто сейчас Доктор-Смерть?
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быстро выздоравливаем детвора
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Предотвратить коклюш можно вакцинацией.

Не знаю, у мене донька, перехворіла коли їй було 5 років, і була вакцінована. Лікарі казали, що якби не вакцина, то був би взагалі капец, хоча як на мене, це й так, був капец... Бачити як твоя дитина майже задихається, приємного мало.
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Комаровский, что же делать? Бубочку выбрали, а люди всё равно болеют!!!
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"В Украине в течение 11 месяцев 2019 года планово привиты против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) лишь 74% детей" - оті, хто обрали, й робили щеплення. А 8 відсотків начхали.
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не щеплені - до гадалки не ходи.
можливо це десь в ромському таборі, вони як правило ігнорують щеплення і у них поширюються хвороби швидко
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Предотвратить коклюш можно вакцинацией.

Не знаю, у мене донька, перехворіла коли їй було 5 років, і була вакцінована. Лікарі казали, що якби не вакцина, то був би взагалі капец, хоча як на мене, це й так, був капец... Бачити як твоя дитина майже задихається, приємного мало.
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таке, на жаль, буває. Знайома, мати двох дітей, нещодавно хворіла на коклюш, хоча їй вчасно робили щеплення.
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О, адепт пещерной медицины вылез. Радуешься росту заболеваемости?
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Не так, пещерные - это апологеты Вашей секты наследников дремучего Дженнера.
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Вы считаете, что до Дженнера были врачи все современные, а после Дженнера дремучие? Вы совсем кукухой поехали. Бегите за Вашей шапочкой из фольги, только она Вам помогает, да и то слабо.
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А Вы до сих пор не знаете, что Дженнер не был именно врачем? Этот английский хирург и аптекарь из графства Глостершир никогда не изучал медицину в рамках академических учреждений. Он был специалистом по кукушкам и заплатив 15 гиней, купил титул доктора медицины в шотландском университете Сент-Эндрюс.
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Вы таблетками от головной боли вакцинируетесь? В чем-то Вы правы, голову Вам лечить действительно надо.
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А Вам и лечить нечего, судя по постам. Голова забитая дремучими сектантскими догмами неизлечима.
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а, это ты снова, кацапская среденевековая антипрививочница из дурдома.
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никаких прививок! фарммафия! только икона, молитва, лучина, лбом об пол.
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