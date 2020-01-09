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Все про:розслідування (1601) тендер (131) Укрзалізниця (874)

 Департамент "Укрзалізниці" купив газ на 18 млн грн в обхід тендерів, компанія почала розслідування

"Укрзалізниця" розпочала службове розслідування через те, що один із департаментів купив газ більш ніж на 18 млн гривень в обхід тендерних процедур.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ

"Департамент економічної та інформаційної безпеки в грудні минулого року почав службове розслідування факту закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на підставі рахунків без тендерних процедур та укладених договорів. Вивчаються обставини проведення цих платежів, причини, встановлюються відповідальні особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що винних у проведенні непрозорої закупівлі газу притягнуть до відповідальності. Водночас, "Укрзалізниця" здійснить перевірку всіх закупівель газу, проведених у 2019 році.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169029
 
 
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опять и снова и снова и поять и опять Порошенко будет виноват ...
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эта свыня так нас-рала, что еще долго вонять будет
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так, теперь теперь понятно откуда у бородатой девочки сырожи зарплата в 600к
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