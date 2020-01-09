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Все про:інфляція (51) ціни (229) Держстат (78)

 Інфляція в 2019 році в Україні сповільнилася до 4,1%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

За підсумками 2019 року рівень інфляції в Україні зменшився до 4,1%. У 2018 році він становив 9,8%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.

Споживчі ціни в грудні 2019р. порівняно з листопадом 2019р. знизилися на 0,2%, за рік загалом зросли на 4,1%.

Базова інфляція в грудні 2019р. порівняно з листопадом 2019р. становила -0,3%, за рік загалом - 3,9%.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої загалом не змінилися. При цьому на 2,4-0,5% знизилися ціни на м'ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 1,7-0,3% подорожчали молоко, сметана, сало, сири, овочі, яйця, масло, яловичина, хліб.

Читайте також: Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, одяг - на 3,5%, взуття - на 3,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 11,2%.

Ціни на транспорт загалом знизились на 0,8% через здешевлення автомобілів на 2,6%, палива й мастил на 1,2%.

Інфляція в 2019 році в Україні сповільнилася до 4,1%, - Держстат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169027
 
 
 Топ коментарі
 
Мені сьогодні одна зебілка- агітатором від Зєлі працювала- заявила дослівно: Лутше вже вернуть Порошенка, бо вже і хліба купить дітям ні за шо!;
Як я сміявся- цього не передати.
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Татьяна, ви писали що при Порошенку літали найдорожчими курортами світу. Зараз ви мабуть ті курорти просто купляєте?
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Прочитав, та теж розплакався. Треба дати жінці та друзям прочитати. Плакати краще разом
😳
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Не вранье, просто по нашим госбумагам 9%, не водном государстве такого нет. К нам течет инвалюта, и от ее переизбытка гривна растет. А что дальше? Чем все отдавать. Производство падает, связи с русскими рушатся, причем уже по их инициативе. Ибо они от нас шарахаются. Сколько можно. Европе наши товары не нужны. Бардак.
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Спасибо таварищу сталину Зеленскому за наше счастливое детство!
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Мені сьогодні одна зебілка- агітатором від Зєлі працювала- заявила дослівно: Лутше вже вернуть Порошенка, бо вже і хліба купить дітям ні за шо!;
Як я сміявся- цього не передати.
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то такое... Шкурные вопросы её прижали, если бы она ещё понимала почему так случилось.
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смішно. Ціни будуть рости, хоч би сам Ісус став президентом України. Але ви напевне пишете для таких же недалеких як ваша знайома
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для кацапов и их потомков в Украине всеми процессами руководит боженька и лично его ставленник в лице главы гос-ва, отсюда все надежды, упреки,страхи, ненависти и обожания к любому царьку на вершине, что и демонстрируют эти не-индивиды.
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кацахол, а тебе не кажется, что оскорблять кого либо из за его позиции - это ненормально? тем более, что речь идет о женщине.
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цимус в том, что из-за этой позиции херово всем.
если б "пакращення" было только для зележопых мудаков - то проблем бы не было.
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А раньше всем типа было очень хорошо. Кончайте сказки рассказывать!
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батенька,
- рост промпроизводства - это всем хорошо
- падение промпроизводства - это всем плохо.

тут не нужно колупаться в жопе зеленого ишака и выискивать "позитив" - ТОЛЬКО ДИНАМИКА ПРОМПРОИЗВОДСТВА - И НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
При Порохе был рост.
При зелупе - падение.
Все.
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Аналогично: инфляция при барыге 9,8%, инфляция при Зеленском 4,1%.
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рост ввп при барыге - 2,5% при "клоуне" - 3,1%, доллар упал с 27 до 24, все голодаем,прямо пухнем, а еще мерзнем! в общем все плохо, вали за поребрик.
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Из-за таких 🤢🤡💩🐸🐏🐑 дешевых предателей про…ли все достижения ,гордость и уважение к Украине
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Якби такі, як Корчинський не воювали в 90-х на боці русні, в нас би і війни не було.
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Звідки ви такі "розумні" повилазили...
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Зелебобики, усложняем упражнение.
Помимо втирания росы громко повторяем "халва!халва!халва!" пока во рту не станет сладко.
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Пам'ятаю стояв на минулих вихідних біля відділу побутової хімії, чоловік десь 60-70 років стояв з кошиком і поруч його дружина приблизно того ж віку. Ця жінка взяла спочатку якийсь дешевий засіб для миття посуду, хотіла покласти у кошик, чоловік рукою її зупиняє і каже "що робиш рідна, Зеленський же корупцію подолав, пенсії підняв", вона посміхнулася, згадавши про це і взяла вже дорогу пляшку. Чесно, розплакався. Як ці люди страждали при Порошенку, не передати словами, але в останні місяці вони розквітли, як прекрасні тюльпани. І все завдяки уряду, завдяки нашому лідеру.
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Прочитав, та теж розплакався. Треба дати жінці та друзям прочитати. Плакати краще разом
😳
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Порохоботы теперь будут радоваться любому негативу.
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так у вас же научились - на себя и пеняйте.
бумеранг, знаешь ли...
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Да они просто радуются,как тот полоумный Поярков на Прямом.Просто инфляция 4,1 %-это позитив,в отличии от Пециных 9,8 %.
Ну а на Пояркова стоит посмотреть разок.Ну так, ради антиресу,как там у дурдоме идийоты поживають.
https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-01-09/nacsovet-proverit-kanal-poroshenko-izza-oskorblenij-zelenskogo-video/185109

Вот предупреждают,предупреждают людей,что избыток сахара вреден для здоровья.Не верят.А зря.Посмотрите на Пояркова,поймете.Мозг его изъеден диабетом.
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Поярков - клінічний ідіот. Хай на нього професійні врачі дивляться.
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Нацбанк наврал об источнике рекордного роста валютных резервов. Что будет с экономикой Украины - Дубинский

Инфляция в 2019 году в Украине замедлилась до 4,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8927

Компании будут закрываться, люди окажутся на улицах, и снова усилится трудовая миграция.
По итогам декабря 2019 года Национальный банк пополнил свои золотовалютные резервы на $2,9 млрд. Это рекордный прирост за прошлый год, и обеспечили его, по версии самого НБУ, - поступления от отечественного экспорта (в первую очередь от аграриев) и покупателей внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на персональном сайте нардепа из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.
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-Вывсёврёти!-
Сейчас выслушаем соевую ботоферму, точную копию кацапской
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Татьяна, ви писали що при Порошенку літали найдорожчими курортами світу. Зараз ви мабуть ті курорти просто купляєте?
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Нет, в этом году пока нигде не была, дети готовятся к турниру.
И какие такие 'найдорожчі курорти'?
Я наоборот написала, что именно Оман таковым не является. И отдыхать в тех же ОАЭ лучше.
Оман- дорогой страной стал после того, как в нем побывал Зеленский? Для придания видимости того, что он якобы 'транжира'.
Но Оман -это пустыня бывшая с лысыми чёрными горами и жарищей невыносимой даже в январе, по крайней мере я его таким увидела.
А была я там проездом после Индии.
По поводу путешествий. У нас есть группа в Вайбере, где выискиваются лучшие и самые дешевые предложения, билеты и отели , экскурсии, и потом всей толпой с детьми едем в разные страны. Это очень весело , круто и дёшево. Так что, не все то хорошо, что дорого. И наоборот.
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Але ж з приходом Зеленського ви стали багатші? Епоха зубожіння для вас скінчилася?
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Почему вы переходите всегда на личности? Эпоха зубожиння в Украине исключительно только в раша СМИ. Я недавно в Киеве была, так Киев стоит в пробках - видать, все 'зубожилые' выползли на улицу на своих авто в последней надежде найти где-нибудь еду (
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Як так? Тобто при Порошенку не було зубожіння?
Що ви таке кажете?!
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То что они делали с валютой вместе с гонтаревой реально многих оставило без работы. Но люди всегда выживают вопреки , а не благодаря.
К счастью, порошенко уже никто и звать его никак.
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Ну а от я уже 20 днів у відпустці за власний рахунок. Це при тому що хворі ідуть просто додому.
Як гадаєте, що я думаю про вашого кумира?
І скажіть, наскільки знизилися ціни в магазинах?
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Странно, у нас в Одессе ничего вроде бы не закрывается, а наоборот. В любом случае, надеяться лучше не на государство, а на себя лично. Я это поняла давно.
Поэтому у меня нет никаких кумиров. Просто не люблю, когда на нового президента возводят напраслину за то, что он не совершал
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Вірю. Самі курортники витягнуть. А ви виїдьте з Одеси і проїдьте по селам. По іншим областям. Досить вам по Оманам та Індіям кататися.
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Я ещё много чего хочу посмотреть, поэтому никак не досить.
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Ну, я радий що у виборців Зеленського все добре.
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А с валютой они делали вот,что.Выдавали своим банкам и фирмам льготные кредиты под мизерный процент на десяток лет,конвертировали,и выводили у офшор.
Господарський суд міста Києва ухвалою від 27 грудня 2019 року відкрив провадження у справі №910/18605/19 про визнання недійсним договору про реструктуризацію боргів автомобільної компанії "Богдан Моторс" перед державним Укрексімбанком (Київ) на суму 1,3 млрд грн, зазначено в ухвалі суду, розміщеній в єдиному реєстрі судових рішень.

В особенности меня "порадовали" видсотки по кредиту.
відсотки становитимуть 0,46% річних у 2018, наступного 2019 - 0,96%. Лише у 2020 році відсоток становитиме більше одиниці - 1,46%, у 2021 році - 2,46% річних, у 2022 році - 5,46%, у 2023 - 12,46%, а наступного року - 15,46%. З 2025 року по закінчення терміну дії контракту в грудні 2031 року кредит коштуватиме 17,46% річних.
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Ну минималка сейчас у нас выше,чем в рашке.Факт проверенный.Чем плохо?
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"Епоха зубожіння" у нас была всегда и при твоем любимом барыге ничего лучше не стало.
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Так ты за совок агитируешь или за Порошенко?
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И поэтому поддерживаешь лживого барыгу, который вместе со своей командой паразитов пять лет обманывал граждан и грабил страну во время войны?
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По новой версии зебуинов Порошенко не только наложил им в штаны,но и забил их пустые черепа зелеными соплями.
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еще парочку Миловановых и Гончаруков в правительство, и осенью начнем кредитовать Америку!
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бесспорно да.
ибо при 9,8% про Порохе цены были существенно ниже, чем при 4 % при зелупе.
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Терпение. Счас начнутся разные выплаты за декабрь месяц. Будет интересно.
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зеленую марзоту родители в детстве только звиздеть учили?
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Конечно, в Украине ведь все стало гораздо хуже. Ведь так порохоботская методичка говорит!
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какой бох экономики тебе нашептал что цены должны падать и в какой стране это происходит?
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Цены растут, доллар падает, это - Ара, товарищи
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Как и в предыдущие пять лет сложно было сказать, что мы зажили "по новому" и "безбедно".
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Сегодня был в мясом магазине,кончилось мясо с тёщиного кабанчика,цены на мясо выросли на 15% за три месяца,это как?,это кончилась эпоха бідності и началась эпоха зубожіння или нищеты?.ЗЕбилы кричите дальше халва,из за вас,собак не битых и другие страдают...
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какой ужас, жрать челу нечего, но он сидит в инете и хныкает. Бедняжечка,исхудал небось весь?так может пора взять лопату и как выражался один кадр - годувать симью? Не конечно можешь подождать пока мир снизит специально для тебя цены и фермеры будут себе в убыток тебя кормить.
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Ты сам то понял,что написал,к чему это?,я что написал,что мне жрать нечего,лопату сам бери,я своё отпахал и теперь я на пенсии,а в том,что цены за три месяца выросли на 15% нет ничего смешного,и с пенсии не разгонишься,что и пытаемся твердолобым обьяснить,и не рассказывай нам тут сказки про фермеров и убытки.В Польше продукты дешевле чем у нас...


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мне смешно что человек жалуется на цены, но при этом торчит в инете, мне так же смешно что ты считаешь что зе, или кто нибудь другой, включая господа бога способен контролировать цены при рыночной экономике. Наверно в твоем воображении зе сидит перед ползунками с ценами и двигает их туда сюда как ему захочется?
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Просто прекрасно,напомню тебе,что зе и ко сделали всю свою предвыборную компанию на поливании пороха грязью,во всех бедах они винили пороха,по ихней риторики,за всё отвечал и виноват был порох...
А теперь,что?,зе хочет отпетлять,прикидываясь дурныком?,не выйдет,за всё теперь отвечает лично зе и его ко...,бить будут их а не попередныков,на которых они успокоиться не могут,попереднык порох поднял пенсии и минимальныю зарплпту вдвое,попереднык порох и гройсман оставили свои посты с ростом на 4.2% ввп страны и 60 млрд в загашнике,за полгода задрипаный современник зе и его ко,допустили с + 4.2% ввп, до -7.2% ввп,просрали загашник так,что в декабре государству не чем было платить по счетам вот то,что совсем не смешно...
И по твоему жалуясь на цены нельзя сидеть в интернете?,у тебя от этого наступает когнитивный диссонанс?,в чём проблема?
В моём воображении ничего про зе нет,я смотрю на факты,и вижу клоуна с командой балаболов и с бородатым жидом,который хочет всех натянуть на свой кошелёк...
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А уж афёра зе и его ко,с государственными ценными бумагами,это вообще шедевр,МММ государственного масштаба,пирамида посыпется осенью,когда надо будет отдавать долги по процентам на государственные бумаги в 14%....,то ли ещё будет...,зебилы уже начинают что то подозревать,уже начинают стонать и кашлять...
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странно,но пока что стонешь и кашляешь ты, ты что зебил?
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Хватит лгать, свинья, рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года.
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Ты сам свинья,дебил козлорого-кацапский,опохмелись,-дурень.Ты даже морда козлорогая внимательно прочитать не можешь то,что я тебе написал.Недоумок при порохе рост ввп 4.2% ,сейчас при зедебилах минус 7.2,понял кретин?.Порох ушёл,рост по инерции пару месяцев ещё держался ,опускаясь всё ниже,к концу года в 2019,стал минус 7.2%,Ты свинособака можешь понять причинно-следственную связь,или для таких как ты,дурней,это сложно?,дебил мокшанский...
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дебил, повторяю для тебя - ввп у нас стабильно 3,5+% конкретно в прошлом году был в районе 4,2% в конце, так что ты заврался свинья, врешь хуже капацов, кто ты после этого?

Фактические темпы роста экономики Украины во втором квартале превысили оценку Национального банка.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Как отмечается, во втором квартале 2019 года экономика выросла на 4,6% в годовом измерении, ускорившись с 2,5% в первом квартале 2019 года.
"Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во втором квартале составит 3%", - говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что основная причина более быстрого роста экономики - более высокие, чем прогнозировалось темпы роста потребительского спроса.А теперь напряги пропитые мозги и вспомни что случилось между 1 и вторым кварталом 2019 и почему ВВП вырос с 2,5 до 4,2, дебила кусок.
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причем впервые за историю Украины минималка превысила минималку рашки, вовсе не при твоем сраном порохе, а при ненавистном зеленском
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Зебильё,вам самим не противно слушать такой откровенный пи*дежь?
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Потребительские цены в декабре 2019р. по сравнению с ноябрем 2019р. снизились на 0,2%

Неправда, цены в среднем немного выросли
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