 Інфляція в 2019 році в Україні сповільнилася до 4,1%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.
Споживчі ціни в грудні 2019р. порівняно з листопадом 2019р. знизилися на 0,2%, за рік загалом зросли на 4,1%.
Базова інфляція в грудні 2019р. порівняно з листопадом 2019р. становила -0,3%, за рік загалом - 3,9%.
На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої загалом не змінилися. При цьому на 2,4-0,5% знизилися ціни на м'ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 1,7-0,3% подорожчали молоко, сметана, сало, сири, овочі, яйця, масло, яловичина, хліб.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.
Одяг та взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, одяг - на 3,5%, взуття - на 3,3%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 11,2%.
Ціни на транспорт загалом знизились на 0,8% через здешевлення автомобілів на 2,6%, палива й мастил на 1,2%.
сталинуЗеленскому за наше счастливое детство!
Як я сміявся- цього не передати.
если б "пакращення" было только для зележопых мудаков - то проблем бы не было.
- рост промпроизводства - это всем хорошо
- падение промпроизводства - это всем плохо.
тут не нужно колупаться в жопе зеленого ишака и выискивать "позитив" - ТОЛЬКО ДИНАМИКА ПРОМПРОИЗВОДСТВА - И НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
При Порохе был рост.
При зелупе - падение.
Все.
Помимо втирания росы громко повторяем "халва!халва!халва!" пока во рту не станет сладко.
😳
бумеранг, знаешь ли...
Ну а на Пояркова стоит посмотреть разок.Ну так, ради антиресу,как там у дурдоме идийоты поживають.
https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-01-09/nacsovet-proverit-kanal-poroshenko-izza-oskorblenij-zelenskogo-video/185109
Вот предупреждают,предупреждают людей,что избыток сахара вреден для здоровья.Не верят.А зря.Посмотрите на Пояркова,поймете.Мозг его изъеден диабетом.
Компании будут закрываться, люди окажутся на улицах, и снова усилится трудовая миграция.
По итогам декабря 2019 года Национальный банк пополнил свои золотовалютные резервы на $2,9 млрд. Это рекордный прирост за прошлый год, и обеспечили его, по версии самого НБУ, - поступления от отечественного экспорта (в первую очередь от аграриев) и покупателей внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на персональном сайте нардепа из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.
Сейчас выслушаем соевую ботоферму, точную копию кацапской
И какие такие 'найдорожчі курорти'?
Я наоборот написала, что именно Оман таковым не является. И отдыхать в тех же ОАЭ лучше.
Оман- дорогой страной стал после того, как в нем побывал Зеленский? Для придания видимости того, что он якобы 'транжира'.
Но Оман -это пустыня бывшая с лысыми чёрными горами и жарищей невыносимой даже в январе, по крайней мере я его таким увидела.
А была я там проездом после Индии.
По поводу путешествий. У нас есть группа в Вайбере, где выискиваются лучшие и самые дешевые предложения, билеты и отели , экскурсии, и потом всей толпой с детьми едем в разные страны. Это очень весело , круто и дёшево. Так что, не все то хорошо, что дорого. И наоборот.
Що ви таке кажете?!
К счастью, порошенко уже никто и звать его никак.
Як гадаєте, що я думаю про вашого кумира?
І скажіть, наскільки знизилися ціни в магазинах?
Поэтому у меня нет никаких кумиров. Просто не люблю, когда на нового президента возводят напраслину за то, что он не совершал
Господарський суд міста Києва ухвалою від 27 грудня 2019 року відкрив провадження у справі №910/18605/19 про визнання недійсним договору про реструктуризацію боргів автомобільної компанії "Богдан Моторс" перед державним Укрексімбанком (Київ) на суму 1,3 млрд грн, зазначено в ухвалі суду, розміщеній в єдиному реєстрі судових рішень.
В особенности меня "порадовали" видсотки по кредиту.
відсотки становитимуть 0,46% річних у 2018, наступного 2019 - 0,96%. Лише у 2020 році відсоток становитиме більше одиниці - 1,46%, у 2021 році - 2,46% річних, у 2022 році - 5,46%, у 2023 - 12,46%, а наступного року - 15,46%. З 2025 року по закінчення терміну дії контракту в грудні 2031 року кредит коштуватиме 17,46% річних.
ибо при 9,8% про Порохе цены были существенно ниже, чем при 4 % при зелупе.
А теперь,что?,зе хочет отпетлять,прикидываясь дурныком?,не выйдет,за всё теперь отвечает лично зе и его ко...,бить будут их а не попередныков,на которых они успокоиться не могут,попереднык порох поднял пенсии и минимальныю зарплпту вдвое,попереднык порох и гройсман оставили свои посты с ростом на 4.2% ввп страны и 60 млрд в загашнике,за полгода задрипаный современник зе и его ко,допустили с + 4.2% ввп, до -7.2% ввп,просрали загашник так,что в декабре государству не чем было платить по счетам вот то,что совсем не смешно...
И по твоему жалуясь на цены нельзя сидеть в интернете?,у тебя от этого наступает когнитивный диссонанс?,в чём проблема?
В моём воображении ничего про зе нет,я смотрю на факты,и вижу клоуна с командой балаболов и с бородатым жидом,который хочет всех натянуть на свой кошелёк...
Фактические темпы роста экономики Украины во втором квартале превысили оценку Национального банка.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Как отмечается, во втором квартале 2019 года экономика выросла на 4,6% в годовом измерении, ускорившись с 2,5% в первом квартале 2019 года.
"Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во втором квартале составит 3%", - говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что основная причина более быстрого роста экономики - более высокие, чем прогнозировалось темпы роста потребительского спроса.А теперь напряги пропитые мозги и вспомни что случилось между 1 и вторым кварталом 2019 и почему ВВП вырос с 2,5 до 4,2, дебила кусок.
Неправда, цены в среднем немного выросли