 Інфляція в 2019 році в Україні сповільнилася до 4,1%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.

Споживчі ціни в грудні 2019р. порівняно з листопадом 2019р. знизилися на 0,2%, за рік загалом зросли на 4,1%.

Базова інфляція в грудні 2019р. порівняно з листопадом 2019р. становила -0,3%, за рік загалом - 3,9%.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої загалом не змінилися. При цьому на 2,4-0,5% знизилися ціни на м'ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 1,7-0,3% подорожчали молоко, сметана, сало, сири, овочі, яйця, масло, яловичина, хліб.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, одяг - на 3,5%, взуття - на 3,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 11,2%.

Ціни на транспорт загалом знизились на 0,8% через здешевлення автомобілів на 2,6%, палива й мастил на 1,2%.