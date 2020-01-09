 Данілов: У розслідуванні катастрофи рейсу МАУ є три закриті версії

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Версій у нас є 7 - чотири у відкритому доступі, три версії є поки закритими. Остаточне рішення ми можемо прийняти, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати", - зазначив Данілов.

Серед 4 версій є ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

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"Коли у тій чи іншій версії буде більше чи менше підтверджень, ми вас про це поінформуємо. На сьогодні остаточної версії немає", - додав Данілов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.