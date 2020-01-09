 Данілов: У розслідуванні катастрофи рейсу МАУ є три закриті версії

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода".
"Версій у нас є 7 - чотири у відкритому доступі, три версії є поки закритими. Остаточне рішення ми можемо прийняти, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати", - зазначив Данілов.
Серед 4 версій є ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
"Коли у тій чи іншій версії буде більше чи менше підтверджень, ми вас про це поінформуємо. На сьогодні остаточної версії немає", - додав Данілов.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
"В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. Сейчас я наблюдаю оба двигателя самолета и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей на данный момент не подтверждается. Самолет горел, но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", - цитирует Бутусов своего собеседника.
По его словам, иранские диспетчеры говорят, что никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был этот разворот управляемым или не уже неуправляемым, пока непонятно.
"Нам пока не предоставили данные радаров контроля за воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить. Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить. Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев - производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли", - отметил собеседник журналиста.
По его словам, иранцы демонстрируют готовность к сотрудничеству и нет сигналов, что они хотят что-то скрыть.
Бутусов назвал предварительные выводы на данный момент:
"Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту неизвестны. Но, судя по всему, пожар был в салоне;
самолет был фактически новый, и сама по себе связь и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам;
за штурвалом были опытнейший первый пилот Алексей Наумкин, с налетом в 12 тыс. часов, вторым пилотом был Сергей Хоменко с налетом в 7,6 тыс. часов, бывший военный летчик. Нет сомнений, что оба этих человека обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Каких-то обычных технических причин для этого быть не может;
отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна;
записи радаров аэропорта покажут обстановку в момент катастрофы, и тогда будет ясно, сближались какие-то объекты или нет. Таким образом, даже самую дикую ракетную версию на данный момент исключить нельзя;
Иран на данный момент не демонстрирует каких-либо признаков скрыть обстоятельства трагедии, готов предоставлять всю информацию и действовать согласно правилам международной организации гражданской авиации".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/butusov-o-katastrofe-samoleta-mau-sudja-po-vsemu-pozhar-byl-v-salone-1482217.html
Хто забажає? З якого такого дива? Я, як платник податків - проти!
Чому мої гроші мають допомагати родичам загиблих у авіакатастрофі, і не допомагати жертвам ДТП, для прикладу? Тому, що на літаку Зебіли можуть зробити піар, а на окремих ДТП ні?
Вы прямо как сказочник. Еще запилите версию про рептилоидов и НЛО.
не пори ерунды
"....судя по всему, пожар был в салоне..."
Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752. Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.
Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения, не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой,по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные", так и не взяли.
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину. Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ... Теперь расхлебывай, ЗЕбил.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Уже даже кацапы демонстрируют очередные фотографии ракеты.
планер разсыпался как бумажный
упали обломки...
высота не мн17
а радиус не хуже
вариант взрыва в салоне самый приемлимый (на мое мнение)
Об этом стоит подумать и тем кто любит к родственникам или погреться на солнышке, в оккупированый Крым ездить, который напичкан рашистской солдатней , беспредельщиками и оружием.