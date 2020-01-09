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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1091) Зеленський (4072) Джонсон Борис (126) Офіс Президента (204)

 Зеленський у телефонній розмові з Джонсоном висловив співчуття у зв'язку із загибеллю британців в авіакатастрофі в Ірані, - ОП

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном висловив співчуття у зв’язку із загибеллю британських громадян під час катастрофи українського літака в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу президента.

"Вчора був без перебільшення трагічний день в історії наших держав. Прийміть мої глибокі співчуття й слова підтримки для рідних і близьких британських громадян, які загинули внаслідок катастрофи. Дякую за вашу солідарність і співпереживання", – сказав Зеленський.

Він підтвердив готовність України повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

"У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – зауважив глава держави.

Також Зеленський запросив Велику Британію долучитися до розслідування.

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"Борис Джонсон підтримав цю ідею та наголосив, що найкращі британські фахівці мають бути залучені до з’ясування всіх обставин трагедії", - зазначили в ОП.

Також повідомляється, що Володимир Зеленський і Борис Джонсон домовилися пришвидшити підготовку нової Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство між Україною та Великою Британією в контексті очікуваного виходу цієї країни з ЄС.

"Нова угода між Україною та Великою Британією розширить нашу економічну співпрацю та закріпить стратегічний характер партнерства", – наголосив Президент.

Зазначається, що також співрозмовники порушили питання щодо спрощення візового режиму з Великою Британією для громадян України.

"Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував про прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Президент також ознайомив Прем’єр-міністра Великої Британії з ситуацією на Донбасі. Зі свого боку Борис Джонсон підтвердив потужну підтримку України та партнерство Великої Британії у сфері безпеки й запросив Володимира Зеленського відвідати Лондон з метою подальшої інтенсифікації та поглиблення двосторонньої співпраці", - повідомили в ОП.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169020
 
 
 Топ коментарі
 
Зєлєнскій обдзвонює всіх керівників держав, громадяни яких були на УКРАЇНСЬКОМУ!!! літаку, який розбився для того, щоб висловити їм срівчуття???!!!! Це тому, що йому ніхто не дзвонить? Яке убоге воно, Господи.
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Аху..єнна фотка ЗЄшмарклі на фоні безлюдного аеропорту. Як у ватостані зачистили людей щоб ВОЗик, якому пох...й на Україну.
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Всех обзвонил глядишь и день прошел. Работничек мля ...
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Зєлєнскій обдзвонює всіх керівників держав, громадяни яких були на УКРАЇНСЬКОМУ!!! літаку, який розбився для того, щоб висловити їм срівчуття???!!!! Це тому, що йому ніхто не дзвонить? Яке убоге воно, Господи.
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Всех обзвонил глядишь и день прошел. Работничек мля ...
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Аху..єнна фотка ЗЄшмарклі на фоні безлюдного аеропорту. Як у ватостані зачистили людей щоб ВОЗик, якому пох...й на Україну.
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Та это фотошоп. Наложили фото зе на фото аэропорта.
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А могли б і в фотошопі зробити фотку. Яка їм різниця: ЗЄлік приперся в аеропорт, для його безпеки "смердів" зачистили, він їх не бачив, а вони його. Навіщо пасажирам незручності було створювати таким чином до того ще й кортежем на трасі.
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Washington Post жахливо висміяв Зеленського.
Так думають мародерівці.
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Світові Медіа

У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, - The Washington Post
17:00, сьогодні 4291
12
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Сайт президента
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ЧИТАТИ
Президент України Володимир Зеленський отримав чергового ляпаса від адміністрації Трампа минулого тижня, коли Держсекретар Помпео відмінив свій запланований візит у Київ.

Навіть не дивлячись на те, що Майк Помпео мав поважну причину - загострення кризи в Ірані - Зеленський все одно мав усі підстави бути ображеним, пише американське видання The Washington Post.

Жорстока поведінка зі сторони Вашингтона, яка почалась ще з інавгурації у травні минулого року, не послаблюється навіть після того, як президент Трамп спробував вимагати втручання України у вибори 2020 року. Але ми бачимо неочікувані хороші новини: не дивлячись на усі докори від Білого Дому і той факт, що він прийшов до влади в якості абсолютного політичного неофіта в одній з найбільш проблемних країн Європи, адміністрація Зеленського, яка ще досі була досить екстраординарною, і діяла під тиском усіх наявних ситуацій, чудом досягає успіху.

​Звернть увагу: Чому Джуліані хоче свідчити у справі імпічменту Трампа: заява адвоката

Економіка стрімко зростає: експорт і внутрішні показники підвищуються, інфляція впала, а зарплати українських громадян зросли майже на 10 відсотків в рік. Як відзначає Джеймс Брук з Ukraine Business News, українська валюта, гривня, зростає швидше, ніж будь-яка інша у світі.

МВФ дав попередню згоду на новий кредитний пакет, який може стимулювати іноземні інвестиції. Ключові антикорупційні заходи були підтримані парламентом, очікується прийняття великих економічних реформ, враховуючи приватизацію 500 державних компаній і лібералізацію продажу землі.

Минулого тижня українське телебачення захопили новини з повним сліз воз'єднанням, коли українські військовополонені, які утримувались в Росії протягом декількох років, повернулися додому. Війська по обидва боки фронтових ліній відступили назад. Тим часом, Росія погодилась заплатити Україні 7 млрд дол. США протягом наступних п'яти років за транзит газу, а також 2,9 млрд дол. США за врегулювання попередніх суперечок.

До того, як обійняти посаду, 41-річний Зеленський був комедійним актором, і весь його попередній досвід полягав у тому, що він грав роль президента на телебаченні. Тим не менше, вперше з 2005 року більше українців вважає, що країна рухається у правильному напрямі, ніж тих, що думають, що у неправильному. У державі, де політична корупція набула катастрофічних масштабів, 62% заявляють, що довіряють новому президенту.

Цікаво: Він не боїться, - Яковина про зустріч Зеленського з Путіним

Володимир Путін, але не Трамп, помітив це. Він вже погодився з Володимиром Зеленським здійснити два обміни полоненими та обговорив третій під час новорічної телефонної розмови. Він прийняв газову угоду, відмовившись від колишніх намагань задушити Україну припиненням зимових поставок газу.

"Путін цілком задоволений" мати справу з Зеленським, говорить Андерс Аслунд, експерт по Україні в Атлантичній Раді. "Путін повністю зневажав Петра Порошенка", попереднього президента України "через те, наскільки він корумпований. Він не бачить цього у Зеленського". Бажання Путіна підкорити собі Україну не зменшується. Втім, незважаючи на брак досвіду, Зеленський довів, що не стане легкою здобиччю Кремля. На саміті в Парижі минулого місяця, де були Путін, Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон, скликаному для обговорення виконання мирного плану для східної України, який давно зайшов у глухий кут, Зеленський "намагався відстояти певні "червоні лінії" для України", такі як відновлення українського контролю над кордоном з Росією, повідомляє аналітик Володимир Сокор. "Навіть найзапекліші критики Зеленського відчули впевненість", написав Сокор у "Eurasia Daily Monitor", що видається неурядовою організацією "Jamestown Foundation".

Для тих, хто переймається корупцією, залишається єдине запитання стосовно Зеленського - чи буде він незалежним від Ігоря Коломойського, олігарха, який підтримував телевізійну кар'єру Зеленського та його кандидатуру на президентських перегонах, та який намагається відновити контроль над найбільшим банком України, попри звинувачення у його розкраданні. Єдиної думки наразі немає. Але поки що, наголошує Девід Крамер, експерт з питань України у Міжнародному університеті Флориди, Зеленський, "здається, тримається від Коломойського на відстані".

Протягом десятиріч американські адміністрації, що змінювали одна одну, намагалися переконати українських президентів діяти саме таким чином, але здебільшого без великих успіхів. Однак зараз, коли Зеленський робить фактично все, про що колись тільки міг мріяти Державний департамент, спостерігається вакуум американської присутності в Києві. Тимчасовий посол, Вільям Тейлор, залишив свою посаду, після свідчень про тиск Трампа на Зеленського, і поки що немає кандидата на його заміну. Також немає заміни Курту Волкеру, спеціальному представнику з питань України, який подав у відставку та виступив зі свідченнями. Зараз Помпео скасував два своїх візити протягом двох місяців.

Схоже, що найбільш впливовим американцем, який переймається Україною, є особистий адвокат Трампа, Рудольф Джуліані, який співпрацює в Україні з супротивниками Зеленського та пропутінськими силами, у тому числі з найбільш корумпованими в країні олігархами та політиками. Він все ще намагається назбирати бруд на Джо Байдена. Сам Трамп приторговує російською пропагандою про нібито втручання України у вибори 2016 року.

Між тим, Зеленський, який хоче домогтися візиту до Білого дому, все ще очікує на його дати. Важко не зробити висновок, що Адміністрація Трампа не в захваті від того, що в Україні, нарешті, з'явився компетентний президент.
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Владельцами Вашингтон Пост, Нью -Йорк Таймс, Агенства Блумберг являются этнические евреи. Ещё вопросы есть? И они все такие: Ротенберги, Ковальчуки,Портниковы, Зисельсы, Ганопольские. Они могут друг друга ненавидеть, но все остальные по их общему мнению не имеют права претендовать на нормальную жизнь. Так это было несколько тысячелетий. так оно и будет, пока арабы не получат ядерное оружие. Тогда у всех появится шанс.
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Можно не дожидаться шанса, а сразу выпасть с 9 этажа - тогда не нужно будет болеть лучевой болезнью и медленно разлагаться на изотопы.
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ЧС - тобто Чорнобильський Саркофаг? Адже файна ідея!
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Але асисяй! На большее этот дурко зелёный не способен.
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Весь день всех обзванивает, зеленый попугай только и умеет повторять заученные фразы.
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"Здравствуйте. Я вчера на пляже был, не было возможности пособолезновать, поэтому делаю это сегодня"
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А національну жалобу воно не збиається оголосити? Чи "11 гоев - бьіло б там из-за чего скорбеть"?
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Літак, який перевозив Зеленського, перед відправленням з Оману робив зупинку в Москві
Маршрути пересування приватних літаків 9H-VJN та T7-GEM можуть свідчити про те, що в Омані Президент України Володимир Зеленський зустрічався з делегацією з Москви.

Таких висновків доходять texty.org.ua, посилаючись на дані системи Radar Box.
"Чартерний літак Bombardier з номером 9H-VJN прилетів у столицю Оману Маскат зі Стокгольма з посадкою в Москві майже одночасно з таємничим польотом літака Медведчука, який також був у Маскаті в той час, а саме 7 січня ввечері", - повідомляє видання.
"Через це стає очевидним, що чартер для Зеленського був замовлений ще до катастрофи Боїнга МАУ в Тегерані. Однак замість того, щоб після звістки про трагедію відразу полетіти з Оману ще вранці 8 січня (на той момент літак уже був на місці, і мав кілька годин на підготовку для польоту), Зеленський чогось чекав. Наша версія - він чекав зустрічі з кимось, хто прилетів до Оману з Москви на тому ж літаку Bombardier (9H-VJN), який потім повіз Зеленського в Київ", - зазначають журналісти.
Видання повідомляє, що лише після того, як зустріч відбулася, тепер уже літак Медведчука відвіз партнера(-ів) Зеленського до Москви, а незабаром до Києва полетів і сам Зеленський, на вищезгаданому Bombardier (9H-VJN).
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Президент християнської держави Різдво Христове відзначає в мусульманській країні ...
ДУМАЙ-ТЕ!!!
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Зеленский умница!!!
Он все сделал для того чтобы ему никто не верил
Ни одному слову
ни одному жесту
ни одному поступку
Профи
Неверю
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Зеленський у телефонній розмові з Джонсоном висловив співчуття у зв'язку із загибеллю британців в авіакатастрофі в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 9197«Відчуваєш грішок за собою ??? Квіти воно поклало, а в душі порожнеча !!! »,« Людей було в цьому залі багато. Що, розігнали? »,« Спасибі, що поклали квіти. Шкода, що не вчора. Однак кого ви так боїтеся, що вигнали всіх людей з завжди повного залу аеропорту? Це ж ваші виборці, не бійтеся їх, слуга », - обурилися люди.
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«Колись не так вже і давно червоні "слугі народа" їздили на великих чорних машинах, отоварювались в спецмагазинах, лікувались в спецлікарнях, відпочивали в спецсанаторіях і так далі - і розповідали ошуканому населенню про "єдінство партії і народа" та "вчитель як гєнсєк, а гєнсєк як вчитель".
Все як зараз - тількі "слугі" зелені, теорія та практика більшовизма незмінна.
Навіть досточтімий Коломойський це прямо сказав, як у зубожілу фізіономію плюнув - "Зєлєнский - ето матрос Железняк", але обработаний елєкторат цього знущання і не помітив.
Як можна двічі в одне й те саме лайно вступити - оце де таємниця природи.
А може то така національна ідея.»Зеленський у телефонній розмові з Джонсоном висловив співчуття у зв'язку із загибеллю британців в авіакатастрофі в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 1400
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А от Зеленському хтось зі світових лідерів ( крім Путіна) дзвонив щоб виразити співчуття??? Може я щось пропустив , але здається ніхто. З цим зеленим придурком ніхто зі світових лідерів не хоче мати справу. Навпаки відкрито глузують , веліки дарують.
73% невже ви не бачите яку бестолоч ви президентом зробили???? Вам не огидно від такого преза??????????
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Віслюк знайшовся! Ранком сам до двору добився.
Дякуємо всім, хто не був байдужим.
/Мендель/
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Настолько презирают Оманского осла, что даже за труд никто не счел взять телефон и позвонить ему выразить сочувствие. Никто и зоувут его никак в мировой политике. К сожалению тоже само и об Украине после Порошенко можно сказать(( Что вы выбрали уроды поверив « Брата убил и съел» « Свинарчуки крадут» .. А то что уже Бене простили и выплатили Бог знает сколько из бюджета уже никого не волнует потому что зомбоящик об этом не говорит((( Сколько еще осталось быть Украине благодаря вам идиотам??!!
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