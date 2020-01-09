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Все про:Азаров (437) Гордон (15) Нацрада_ТРМ (232) ТБ (190) штраф (326)

 Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал "НАШ" на 105,6 тис. грн через трансляцію інтерв'ю Гордона з Азаровим

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за підсумками перевірки ухвалила рішення оштрафувати ТОВ "Наша Прага" (Київ, супутникове мовлення, логотип "Максі-ТВ", "НАШ") на 105,625 тис. грн (25% суми ліцензійного збору) через висловлювання експрем'єр-міністра України Миколи Азарова в передачі "Гордон".

Відповідне рішення члени Нацради прийняли на засіданні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

"За результатами перевірки ми зафіксували поширення висловлювань, які мають ознаки порушення ліцензіатом вимог ч.1 ст.28 закону України "Про інформацію", а також абз.3, 4 і 9 ч.2 ст.6 та пунктів "а" і "в" ч.1 ст.59 закону України "Про телебачення і радіомовлення", - сказано в повідомленні.

"Під час перевірки було підтверджено факт порушення норм чинного законодавства, адже гість програми у своїх висловлюваннях про події Революції Гідності, збройної агресії на сході держави й анексії Криму неодноразово використовував формулювання, які є спробою фальсифікувати історичні події, підмінити поняття, які визначені у нормативно-правових актах. Формулювання, озвучені М. Азаровим, є поширенням необ’єктивної інформації, яка піддає сумніву легітимність органів державної влади України, містять відверте неаргументоване звинувачення представників влади в діях, які переслідуються законом, а саме: у бандитизмі, мародерстві та злочинах, що нав’язує глядачам ставлення до представників влади як до вже визнаних злочинців. У сукупності ці висловлювання сприймаються як заклик до повалення конституційного ладу, розпалювання ворожнечі, посягання на права і свободи людини. Крім того, висловлювання М. Азарова містили необ’єктивну інформацію щодо послідовності подій під час збройної агресії Російської Федерації і є прямим продовженням лінії російської пропаганди, а також наративами, подібними до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором, і є такими, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема через поширення неповної або упередженої інформації", - зазначили в Нацраді.

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"Застосовуючи методи маніпулювання свідомістю та впливу на людську психіку гість студії закликав до агресивної поведінки, спрямованої проти чинної влади. Аналіз передачі не фіксує жодного випадку спроб ведучого змінити риторику гостя студії, зупинити чи перешкодити висловлюванням, зміст яких порушує вимоги статей 6, 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статті 28 Закону України "Про інформацію". Передача містила лише одну точку зору з питань, які мають вагоме значення для національної безпеки України, а це є порушенням редакційної політики щодо поширення об’єктивної інформації. Протилежної точку зору чи ознак дискусії з питань "акцій громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року", "збройної агресії Російської Федерації", "анексії Криму" та "окупованих Російською Федерацією частину Донецької та Луганської областей України" під час трансляції передачі не подавалося, що є порушенням права глядачів на об’єктивну інформацію та зловживання правом телеканалу на свободу висловлення думок. Під час і після трансляції передачі редакція телеканалу не оприлюднила спростування, заперечення чи будь-яких інших форм повідомлень, які б спростували, пояснили чи надали підстави для суспільної дискусії з порушеного питання, а отже, мовник обмежив свою аудиторію лише однією точкою зору, яка суперечить міжнародним та українським правовим актам щодо агресії проти України", - акцентували в Нацраді.

Регулятор під час розгляду цього питання констатував, що трансляція відповідної передачі свідчить про наявність в ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті і є підставою для застосування санкції "стягнення штрафу" згідно з частиною восьмою статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Таким чином, Національна рада визнала порушення "Максі-ТВ" чинних норм законодавства та оголосила йому попередження і водночас, керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", застосувала до нього санкцію "стягнення штрафу" – 25% від розміру ліцензійного збору, нарахованого за видачу ліцензії, що для цього ліцензіата становить 105 625,50 грн.

Нацрада зобов’язує ТОВ "НАША ПРАГА" упродовж місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169018
 
   
 Топ коментарі
 
Нашёл же Гордон штопанный с кем брать интервью...тьфу и всё тут.
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105 тыс. грн..... вы серьезно? Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым - Цензор.НЕТ 7964. Канал заметит этот "штраф"? Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым - Цензор.НЕТ 7964
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Что за китайская цензура. Если бы свергли Порошенко, то штрафовали бы за интервью с Гройсманом?
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Нашёл же Гордон штопанный с кем брать интервью...тьфу и всё тут.
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105 тыс. грн..... вы серьезно? Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым - Цензор.НЕТ 7964. Канал заметит этот "штраф"? Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым - Цензор.НЕТ 7964
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Спасибо за рекламу, не видел. Надо посмотреть. В Ютюбе есть?
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Штаф должен быть не как за 30 секундный рекламный ролик, а как за, ну хотя бы 1-2 Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым - Цензор.НЕТ 5584 минуты.
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Мыколке ради приличия хоть бы условно дали шоле
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Не "условно"! Тріба писати грімотно - "услівне тюрімне заключіння"!
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Та гомдон з азіровим готові кожного дня стільки платити за нищення України в інформаційному просторі . Нацрада задешево Україну продає .
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А Лысую гадалку обезжирить на хорошенький штраф, называющего Азарова гением экономики..?
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Телеканал штрафы из чьих денег платить будет: своих или гордоновых?
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При Киле, доллар стоил 8 с хвостиком ,гривен...При последующих ворах сверху- 26 с хвостиком... Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал "НАШ" на 105,6 тис. грн через трансляцію інтерв'ю Гордона з Азаровим - Цензор.НЕТ 493 Таки ,Киля, был умнее...
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А осьо іще один примір рузькоєзичної чілюсті:
Наталя Королевська та "кішчачий корм"
...
"Доця..." (с) Кіля Азірів
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Почему бы не вызвать Гордона на допрос в СБУ за такие передачки? То сам интервью берет у "проверенных кадров", то вылезла скурвленная девка януковича, у него уже берет интервью?
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Гордон многократно выступал на российском ТВ с мощнейшей уничтожительной критикой имперско-бандитской путинской клики и ярким предельно жёстким обличением российской агрессии :

ни на одном канале украинского ТВ нет такого мощного и талантливого обличителя, как Дмитрий Гордон.

Так что, не надо тут выдумывать всякую хрень про Д.Гордона о том, что он якобы против Украины. Это настоящий убеждённый патриот Украины и он сто раз уже это доказал на деле.
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Продажа голимых пирамидок онкобольным в 4 стадии это не ,,талантливое обличительство и патриотизм,,-это шарлатанство и цинизм в высшей стадии.Дима-перелогинься.
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ну і за що?
кіля інівіч жи ні піріхібіт, свий міжні скізіть - зіріз в трінді
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Не смотрел: оба (как бы это помягче сказать?) персонажа не представляют ни малейшего интереса.
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